Corona in Berlin: Impfzentrum im Erika-Heß-Eisstadion hat eröffnet

Am Donnerstag war der Impfstart im Erika-Heß-Eisstadion in Wedding. Zunächst sollen dort 120 Menschen täglich geimpft werden.

Das zweite Impfzentrum in Berlin hat geöffnet. Im Erika-Heß-Eisstadion in Wedding können bis zu 1300 Menschen täglich geimpft werden.

Berlin. Es ist 9.50 Uhr, als Margot Wenzel sichtlich erleichtert das neue Impfzentrum im Erika-Heß-Eisstadion in Wedding verlässt. Die 86-Jährige ist die erste im Stadion, die an diesem Donnerstag geimpft worden ist. „Ich fühle mich sehr gut und alle haben mich sehr umsorgt“, sagt die frühere Verwaltungsangestellte, ehe sie in ein Taxi steigt und nach Hause fährt.

Das Eisstadion ist nach der Arena-Halle in Treptow das zweite Impfzentrum in Berlin. In der Arena haben die Impfungen bereits am 27. Dezember begonnen. Den Betrieb und die Betreuung im Impfzentrum im Wedding haben der Arbeiter- und Samariterbund in Zusammenarbeit mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) übernommen. Wegen des begrenzten Impfstoffes sollen zunächst 120 Impfungen am Tag durchgeführt werden. „Unter Volllast können bis zu 1300 Impfungen stattfinden“, sagt Dr. Sarah Maaß, koordinierende Leiterin der Impfzentren Erika-Heß-Stadion und Flughafen Tempelhof.

Der große Andrang bleibt aber an diesem Morgen aus. Vereinzelt fahren Taxis mit Impfkandidaten vor. Manche kommen sogar zu Fuß. Vor dem Eingang zum Eisstadion zeigt sich ein Senior zuversichtlich. „Ich vertraue auf die Medizin.“ Im Eingangsbereich der Halle messen Helfer Fieber bei den Gästen. Wer keine FFP2-Maske dabei hat, bekommt eine ausgeteilt. Im Anmeldebereich unterschreiben die Impfkandidaten einen Aufklärungsbogen und erhalten die Impfkarte. Nach einer Videoeinweisung setzt einer der drei Ärzte in einer Impfkabine die Spritze mit dem Vakzin - fertig ist die erste von zwei Impfungen.

Impfzentrum im Erika-Heß-Eisstadion: Panne bereits vor Eröffnung

„Wir hätten gerne schon vor einigen Wochen geöffnet“, sagt Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz am Donnerstag vor dem Erika-Heß-Eisstadion. Das sei aber wegen der Knappheit des Impfstoffes bislang nicht möglich gewesen. Nach den ersten 2400 Impfdosen von Moderna sollen in der vierten Kalenderwoche weitere 3600 Dosen folgen, in der sechsten Woche 9600. Für Ende Februar sind 30.000 Impfdosen angekündigt. „Wir hoffen, dass wir in wenigen Wochen alle sechs Impfzentren zur Verfügung haben“, sagt Matz.

Bisher sind bei den verabreichten Corona-Impfungen noch in keinem Fall schwere Nebenwirkungen aufgetreten. „Es gab noch keine ernsten Probleme mit dem Impfstoff“, sagte Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz der Berliner Morgenpost. Geimpfte hätte nur wie nach vielen Grippe-Impfungen über einen tauben Arm an der Einstichstelle, Gefühle wie bei einem Muskelkater und leichte Erkältungssymptome berichtet. Die Erfahrungen mit dem Biontech-Vakzins seien in Berlin gut, so Matz.

Wirbel um Impfdosen von Moderna

Die Moderna-Impfdosen sorgten schon im Vorfeld für Aufsehen. Eigentlich sollten die ersten 2400 Impfdosen des US-Herstellers Moderna im Eisstadion zum Einsatz kommen. Am Mittwoch hatte es aber zunächst Bedenken gegeben, ob es beim Transport des Moderna-Impfstoffes vom Zentraldepot Quakenbrück in Niedersachsen nach Berlin möglicherweise Probleme mit der Kühlkette gegeben habe. Nach einer eigenen Prüfung in Berlin werde der neue Impfstoff ab Freitag verwendet, sagt nun der Sprecher der Berliner Gesundheitsverwaltung, Moritz Quiske. Deshalb bekommen die Impfgäste an diesem Morgen, darunter auch Margot Wenzel, das Vakzin von Biontech und Pfizer verabreicht. Für diese Impflinge heißt das, sie müssen für die zweite Impfung in die Arena nach Köpenick.

Trotz der Panne zeigt sich der Präsident des Berliner Landesverbands des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Mario Czaja zuversichtlich nach der Eröffnung des Impfzentrums. „Es ist ein zweiter Ort der Hoffnung“, sagt er. So werde langsam sichtbar, dass man den Kampf gegen das Coronavirus gewinnen könne. Zudem soll am Anfang kommender Woche das dritte Impfzentrum auf dem Messegelände eröffnet werden, so Czaja. Dort sollen täglich bis zu 1000 Impfungen durchgeführt werden können.

Weiteren Angaben zufolge soll ab der kommenden Woche im Impfzentrum Arena Treptow damit begonnen werden, die zweiten Impfungen zu vergeben. Das betrifft zunächst die Pflegekräfte, die vor dem Jahreswechsel bereits die erste Dosis bekommen haben. Danach werden auch die 90-Jährigen das zweite Mal in Treptow erwartet.

Berlinerinnen und Berliner haben bedingt freie Wahl beim Impfstoff

Nach Informationen der Morgenpost soll in der Messehalle der Biontech-Impfstoff eingesetzt werden. Wenige Tage später soll auch das vierte Impfzentrum im Velodrom in Pankow den Betrieb aufnehmen. Dort soll das Präparat von Moderna verimpft werden. Weitere Impfzentren gibt es im Hangar 4 auf dem früheren Flughafen Tempelhof und im Terminal C auf dem früheren Flughafen Tegel. Wann sie öffnen, ist noch nicht bekannt.

Zuletzt hatte es auch um die Wahl des Impfstoffes Diskussionen gegeben. Gesundheitsstaatsekretär Matz bekräftigte, dass in Berlin Impfkandidaten bis zu einem gewissen Maß frei seien, sich den Impfstoff auszuwählen. Wer das Präparat der Firma Moderna wolle, könne einen Termin im Erika-Heß-Eisstadion wählen oder eben in den kommenden Tagen im Velodrom.

Berlin hat zudem begonnen, weitere Jahrgänge zu den Impfungen gegen das Corona-Virus einzuladen. Erste 84-Jährige haben Briefe erhalten. Man habe bereits 35.000 Einladungen für die Altersgruppe 80 plus versandt, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Am Vortag hatte ein Sprecher ihres Hauses noch mitgeteilt, man bereite die Einladungen für die unter 85-Jährigen vor.

Wann es mit dem Impfen für die nächsten Altersgruppen der mehr 300.000 über 70-Jährigen weitergeht, könne man wegen der ausstehenden Impfstoff-Lieferungen noch nicht sagen, so die Senatorin.

Corona-Schutzimpfung für Rettungskräfte hat begonnen

Unklar ist auch noch, wie die ebenfalls zur dritten prioritären Gruppe der chronisch Kranken eingeladen werden. Diese Menschen lassen sich nicht einfach nach dem Geburtsjahrgang bestimmen, sondern die Behörden müssen Informationen über die Krankendaten der Person haben. Man warte auf eine bundesweite Regelung, wie die Einladungen datenschutzkonform erfolgen könnten, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) im Abgeordnetenhaus.

Der Vorstand der Kassenärztliche Vereinigung Berlin, Dr. Burkhard Ruppert, sieht in den Impfzentren keine Dauerlösung für Berlin. „Wegen der geringen Menge an Impfstoff laufen wir den Infektionsraten hinterher“, sagt er. Erst wenn genügend Impfstoff für die Arztpraxen bereits stehe, könne der Wettlauf gegen das Virus gewonnen werden. Sollten Ärzte künftig 100 Impfungen am Tag in ihren Praxen durchführen können, dann spiele laut Ruppert auch die Priorisierung keine Rolle mehr, da man die Bevölkerung in einem „schnelleren Tempo“ durchimpfen könnte.

Außerdem haben die Corona-Schutzimpfungen für Einsatzkräfte im Rettungsdienst begonnen. Am Mittwoch sind bereits 58 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr durch ein mobiles Impfteam der Gesundheitsverwaltung geimpft worden. Bisher hat es nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) mehr als 38.408 Impfungen in Berlin gegeben - Stand Donnerstagmittag.

