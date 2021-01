Über 1000 neue Corona-Fälle: Hotspot bleibt Elbe-Elster

Potsdam. Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages bleibt in Brandenburg weiter hoch. Dem Gesundheitsministerium wurden am Donnerstag 1053 neue Fälle gemeldet. Am Mittwoch waren es 956 neue Ansteckungen. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung stieg um 56 auf 1688. Am Vortag hatte das Ministerium von 63 Todesfällen berichtet - ein Höchststand in dieser Woche. Die Zahl der Erkrankten stieg um 263 auf 16 116.

Allein aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark meldeten die Gesundheitsämter 152 neue Infektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden. Im Kreis Elbe-Elster waren es 94 neue Fälle. Der Landkreis bleibt weiter Corona-Schwerpunkt mit rund 455 neuen Infektionen je 100 000 Einwohner in einer Woche, gefolgt von der kreisfreien Stadt Cottbus mit einem Wert von rund 357.

Aktuell werden 1099 Patienten in Krankenhäusern behandelt, 255 davon intensivmedizinisch, 188 müssen beatmet werden. 40 339 Menschen gelten als genesen von einer Covid-Erkrankung - 734 mehr als einen Tag zuvor.

Die Zahl der bisher im Land Brandenburg durchgeführten Corona-Schutzimpfungen liegt aktuell bei 27 102. Damit sind 7 512 Menschen mehr geimpft worden als am Vortag (Stand: 13. Januar).

Landesweit sind 630 von 718 Intensivbetten belegt, wie aus Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) vom Sonntag hervorgeht. 88 Intensivbetten sind demnach noch frei, weitere 309 könnten binnen einer Woche aufgestellt werden.