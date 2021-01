S-Bahn-Zug der neuen Baureihe liegen geblieben

Berlin. Rund zwei Wochen nach dem Start der neuen Berliner S-Bahn-Baureihe 483/484 ist einer der Züge am Donnerstag wegen eines Defekts liegen geblieben. Auf der Linie S47 mussten am Morgen die Fahrgäste des Zugs ab dem Bahnhof Spindlersfeld ihre Fahrt mit dem Bus fortsetzen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Dem Hersteller Stadler zufolge könnte ein Leck in einem Luftschlauch zu dem Ausfall geführt haben. Der Schaden sei leicht zu beheben. "Ein Konstruktionsfehler liegt nicht vor", betonte eine Sprecherin. Der defekte Zug wurde musste abgeschleppt werden und wurde demnach ins Werk in Grünau gebracht.

Der erste Zug der neuen Baureihe hatte in der Silvesternacht den Betrieb aufgenommen. Insgesamt hat die Berliner S-Bahn bei den Herstellern Stadler und Siemens 106 dieser neuen Züge bestellt, von denen Ende 2023 der letzte ausgeliefert werden soll.

Sie werden zunächst auf der Linie S47 eingesetzt und sollen später auch auf den Ringbahn-Linien S41/42, der S46 zwischen Königs Wusterhausen und Westend sowie auf der S8 zwischen Zeuthen und Birkenwerder unterwegs sein.