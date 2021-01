Die Zahl der täglich verzeichneten Todesopfer durch die Corona-Pandemie in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht: Binnen 24 Stunden wurden laut Robert-Koch-Institut 1244 neue Todesfälle gezählt.

Zahl der Corona-Toten in Deutschland auf neuem Höchststand

Corona-Schutzimpfung Berlin versendet erste Impf-Einladungen an 84-Jährige

Berlin hat jetzt begonnen, weitere Jahrgänge zu den Impfungen gegen das Corona-Virus einzuladen. Erste 84-Jährige haben Briefe erhalten. Man habe bereits 35.000 Einladungen für die Altersgruppe 80 plus versandt, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Am Vortag hatte ein Sprecher ihres Hauses noch mitgeteilt, man bereite die Einladungen für die unter 85-Jährigen noch vor.

Das Interesse an einer Terminvergabe sei sehr groß, berichtete die Senatorin. Zuletzt seien 20.000 Anrufe pro Tag im Callcenter auf dem Messegelände eingegangen. Anrufer hätten im Durchschnitt eine Minute und zwölf Sekunden auf eine Verbindung warten müssen. Das Callcenter könne die Anruferzahlen gut bewältigen.

Wann es mit dem Impfen für die nächsten Altersgruppen der mehr 300.000 über 70-Jährigen weiter geht, könne man wegen der ausstehenden Impfstoff-Lieferungen noch nicht sagen, so die Senatorin.

Unklar ist auch noch, wie die ebenfalls zur dritten priorisierten Gruppe der chronisch Kranken eingeladen werden. Diese Menschen lassen sich nicht einfach nach dem Geburtsjahrgang bestimmen, sondern die Behörden müssen Informationen über die Krankendaten der Person haben. Man warte auf eine bundesweite Regelung, wie die Einladungen datenschutzkonform erfolgen könnten, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) im Abgeordnetenhaus.

