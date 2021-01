Zweites Berliner Impfzentrum eröffnet

Berlins zweites Impfzentrum ist am Donnerstagvormittag eröffnet worden. Menschen, die über 80 Jahre alt sind, erhielten im Erika-Heß-Eisstadion im Stadtteil Wedding zum Schutz vor dem Coronavirus eine Spritze mit dem Biontech-Impfstoff.

Vorerst sollen aufgrund der begrenzten Menge des zur Verfügung stehenden Impfstoffes rund 120 Impfungen pro Tag durchgeführt werden, wie die Gesundheitsverwaltung mitteilte. Die maximale Impfkapazität liegt nach Verwaltungsangaben bei 1100 pro Tag.

Die Seniorin Anneliese Spies aus Pankow (88), die mit ihrem Mann im Taxi gekommen war, erzählte, sie warte so sehr darauf, dass ihre beiden Enkel wieder zu Besuch kommen könnten. Als sie den Impftermin bekommen habe, hätten auch die Enkel "Jubelschreie" von sich gegeben.

Am Freitag (15.) soll dann in dem Stadion im Wedding mit dem Stoff des Herstellers Moderna geimpft werden. Er ist bislang in Berlin noch nicht zum Einsatz gekommen. Am 27. Dezember waren die Impfungen in der Hauptstadt losgegangen - in der Arena-Halle in Treptow. Es sind insgesamt sechs Impfzentren in Berlin vorgesehen.