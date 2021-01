Impfen in Berlin - Alle Informationen in der Übersicht

Seit Dezember 2020 kann man sich gegen das Coronavirus impfen lassen - auch in Berlin.

Wer wird geimpft? Wer hat Anspruch auf eine Impfung gegen Covid-19?

Wie erhält man Informationen zur Impfung? Wie funktionieren die Einladungen zum Impfen?

Wie läuft eine Impfung ab? Was muss man über die Berliner Impfzentren wissen?

Die Berliner Morgenpost mit einer Übersicht zu den Impfungen in Berlin.

Berlin. Impfungen gegen das Coronavirus gelten als wesentliches Mittel, um die Pandemie einzudämmen. Seit Dezember ist eine Impfung gegen Covid-19 möglich. In Berlin haben die Impfungen gegen das Coronavirus am 27. Dezember 2020 begonnen. In der Hauptstadt startete die Impfkanpagne mit Impfungen in der Arena-Halle in Treptow begonnen. In der Folge wurden weitere Impfzentren in Betrieb genommen. Die Schutzimpfungen sind für die Berliner unabhängig von ihrem Versicherungsstatus kostenlos. Es besteht keine Impfpflicht – die Impfung gegen das Coronavirus ist freiwillig. Alle Informationen zu den Corona-Impfungen erhalten Sie auch auf diesen Seiten der Berliner Senatskanzlei.

Eine Überblick, wie viele Menschen in Berlin und deutschlandweit bereits geimpft worden sind, liefert das Robert Koch-Institut (RKI). Dort finden sich auch Angaben zu Impfquoten und die Impfzahlen für jedes Bundesland. Den Impffortschritt in Deutschland finden Sie in unserem Coronavirus-Monitor. Aufgeführt ist dort auch die Dauer bis zur sogenannten Herdenimmunität, berechnet anhand des bisherigen Impf-Tempos.

Impfen in Berlin: Wer wird geimpft?

Um die Pandemie einzudämmen und Personen mit einem hohen Risiko zu schützen, ist zunächst eine Priorisierung der Personen mit Anspruch auf eine Schutzimpfung nötig. Die Coronavirus-Impfverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit regelt, welche Personen zunächst geimpft werden können. Sie orientiert sich an der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut (RKI) auf.

Zum Impfstart Ende Dezember 2020 haben folgende Gruppen einen Anspruch auf eine Impfung:

Personen über 80

Personen die in einer stationären Pflegeeinrichtungen betreut werden

Betreuer in Pflegeeinrichtungen

Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen mit hohem Ansteckungsrisiko

Schwangere und vorerkrankte Personen sollten zunächst Rücksprache mit ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt halten.

Impfungen: Einladungen, Termine, Impfcode

Impfberechtige erhalten ein Einladungsschreiben inklusive Imfpcode von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Damit können sie die Termine für die Impfungen in einem der Berliner Impfzentren vereinbaren.

Dem Einladungsschreiben sind ein Anamnesebogen und eine Einverständniserklärung beigefügt. Die Einladungen sind personengebunden: Termine können nicht an Dritte weitergegeben und müssen im Krankheitsfall verschoben werden.

Weitere Informationen und Dienstleistungen zum Thema Impfung gegen Corona (SARS-CoV-2) werden auch auf dem Serviceportal Berlin zur Verfügung gestellt.

Impfen in Berlin: Taxi oder BVG-Shuttle

Personen mit Impfterminen können sich kostenlos mit einem Taxi zu einem Impfzentrum bringen lassen. Darauf hat sich die Senatsgesundheitsverwaltung mit dem Deutschen Roten Kreuz und der Berliner Taxi-Innung verständigt. Die Einigung gilt mittlerweile für Fahrten von allen Impfempfängern ab 80 Jahren.

Wer statt Taxi lieber mit dem eigenen Auto anreisen möchte, kann auf den Fahrservice der BVG zurückgreifen. Ein kostenloser Kleinbus bringt beispielsweise die Menschen vom Parkhaus des Einkaufszentrums „Park-Center“ hinüber zum Impfzentrum in der Arena in Treptow.

Impfen in Berlin: Das muss zur Impfung mitgebracht werden

Personalausweis, Reisepass oder Aufenthaltstitel

Persönliches Einladungsschreiben

Ausgefüllter Anamnesebogen

Unterschriebene Einverständniserklärung

Ein Impfausweis muss nicht zwingend mitgebracht werden. Aus organisatorischen Gründen erhalten geimpfte Personen einen separaten Impfnachweis, welcher von den Hausärzten in den Ausweis nachgetragen werden können.

Impfzentren in Berlin: So laufen die Impfungen ab

Im Impfzentrum wird kein Schnelltest auf das Coronavirus durchgeführt. Gegebenfalls wird die Körpertemperatur gemessen. Personen mit erhöhter Temperatur dürfen das Impfzentrum nicht betreten und müssen einen neuen Termin vereinbaren. Begleitpersonen müssen vor dem Gebäude warten.

Die Schutzimpfung gegen das Coronavirus sieht zwei Impfungen vor. Je nach Impfstoff erfolgt die zweite Impfung nach drei oder vier Wochen. Bei der Terminvergabe werden bereits beide Termine festgelegt. Ein Impftermin dauert 1 bis 1,5 Stunden.

Vor der Impfung erfolgt eine Beratung mit Informationen zu Nebenwirkungen, Hinweisen zum Ablauf und Empfehlungen zum Verhalten nach der Impfung. Eine Untersuchung, um akute Erkrankungen und Allergien auszuschließen, wird ebenfalls durchgeführt. Anschließend wird der Impfstoff intramuskulär verabreicht – in der Regel mittels Spritze in den Oberarm.

Bevor Geimpfte wieder nach Hause dürfen, ist die 30-minütige Nachbeobachtungszeit einzuhalten. Hierfür steht ein separater Raum mit Sitzmöglichkeiten zur Verfügung.

Nach der Impfung: Corona-Maßnahmen müssen weiter eingehalten werden

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gelten auch für geimpfte Personen. Sämtliche Verhaltensregeln – etwa das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes – und Beschränkungen – etwa die Quarantänepflicht nach der Einreise – sind auch für Geimpfte gültig.

Impfungen durch mobile Impfteams

Personen, die aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität kein Impfzentrum besuchen können, werden von mobilen Impfteams aufgesucht. Dies betrifft Pflegebedürftige in Betreuten Wohngemeinschaften, in Seniorenanlagen und Pflegeeinrichtungen. Die Koordinierung der Impftermine wird von den Pflegediensten oder Einrichtungen übernommen.

Impfen in Berlin - Das sind die Impfzentren der Hauptstadt

► Arena Berlin, Eichenstraße 4, Treptow-Köpenick

► Erika-Heß-Eisstadion, Müllerstraße 185, Mitte

► Messe Berlin, Halle 21, Messedamm 22, Charlottenburg-Wilmersdorf

► Flughafen Tegel, Terminal C, Saatwinkler Damm, Reinickendorf

► Flughafen Tempelhof, Hangar 4, Columbiadamm, Tempelhof-Schöneberg

► Velodrom, Paul-Heyse-Straße 26, Pankow