Keine schweren Nebenwirkungen bei Impfungen in Berlin

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in der Debatte um den schleppenden Corona-Impfstart an die Geduld der Bundesbürger appelliert. Im Sommer könne aber allen Bürgern ein Impfangebot gemacht werden, sagte er auf einer Pressekonferenz in Berlin.

Berlin. Bisher sind bei den knapp 40.000 in Berlin verabreichten Corona-Impfungen noch in keinem Fall schwere Nebenwirkungen aufgetreten. „Es gab noch keine ernsten Probleme mit dem Impfstoff“, sagte Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz der Berliner Morgenpost. Geimpfte hätte nur wie nach vielen Grippe-Impfungen über einen tauben Arm an der Einstichstelle, Gefühle wie bei einem Muskelkater und leichte Erkältungssymptome berichtet. Die Erfahrungen mit dem Biontech-Vakzins seien in Berlin gut, so Matz.

Der Staatssekretär kündigte an, dass in der kommenden Woche die mobilen Teams die Pflegeheime für die zweite Impfrunde ansteuern würden. „In der ersten Runde sind wir mit fast allen durch“, sagte Matz. Nur in ein paar wenigen Heimen seien die Bewohner noch nicht geimpft, weil es dort Corona-Ausbrüche gebe oder die Leitungen organisatorisch noch nicht die Voraussetzungen für die Besuche der Impfteams geschaffen hätten. Dennoch gehe er davon aus, dass man für die knapp 30.000 Heimbewohner in drei Wochen auch mit der zweiten Dosis durch sein werde.

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Noch keine für Patienten 70+

Die älteren Menschen aus den Risikogruppen der über 70-Jährigen bat Matz noch um Geduld. Man könne sie noch nicht zur Impfung einladen, weil es noch keine verlässlichen Zahlen zu den Impfstoff-Lieferungen gebe. „Für das, was ab dem 14. März geliefert wird, haben wir noch keine Termine“, so der Stellvertreter der Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD). Warum die Unternehmen keine festen Lieferzusagen machen können, entziehe sich seiner Kenntnis

Bisher hat die Senatsgesundheitsverwaltung die Menschen ab 85 eingeladen. Ihnen wurden Termine im Februar gegeben.

Matz bekräftigte, dass in Berlin Impfkandidaten bis zu einem gewissen Maß frei seien, sich den Impfstoff auszuwählen. Wer das Präparat der Firma Moderna wolle, könne sich einen Termin am am heutigen Donnerstag eröffneten Impfzentrum im Erika-Hess-Eisstadion in Wedding wählen. In der Arena Treptow werde das Biontech-Produkt vergeben. Auch in dem für die nächsten Tagen zur Eröffnung anstehenden Zentrum im Velodrom solle das Moderna-Präparat verimpft werden, in der Messehalle Biontech. Wenn voraussichtlich Ende Januar der Impfstoff von Astrazeneca zur Verfügung stehe, werde dieser im Impfzentrum am früheren Flughafen Tegel verabreicht.

Zum Stand der Pandemie in der Stadt sagte Matz, die Experten beobachteten derzeit ein stabil hohes Infektionsgeschehen.