Wegen Corona: Begnadigung für fast 2700 Straftäter

Berlin. Bis Ende vergangenen Jahres wurden Straftäter in Folge der Corona-Pandemie in Berlin in 2682 Fällen von einem angeordneten Gefängnisaufenthalt verschont. Das teilte die Abteilungsleiterin des Strafvollzugs der Justizverwaltung, Susanne Gerlach, am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses mit. „Die Vollstreckung dieser sehr geringfügigen Geldstrafen ist damit beendet worden“, sagte Gerlach.

Der Gnadenerlass betraf Straftäter, die eigentlich nicht zu einer Gefängnis-, sondern nur zu einer Geldstrafe verurteilt worden waren, diese aber nicht bezahlten. Eigentlich hätten sie deswegen eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe in Haft verbüßen müssen. Um die Fluktuation in den Anstalten und somit das Corona-Infektionsrisiko zu verringern, blieben sie aber vom Aufenthalt hinter Gittern verschont. „Ziel war es und ist es bis heute, das Eindringen des Virus in die Anstalten zu verhindern“, so Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne).

Sexualstraftäter von der Regelung ausgenommen

Laut Justizverwaltung betraf der Gnadenerlass Personen, die zu einer Geldstrafe von höchstens 40 Tagessätzen verurteilt wurden oder die bei einer Verurteilung zur Zahlung von höchstens 90 Tagessätzen bereits die Hälfte ihrer Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt, bezahlt oder abgearbeitet hatten. Außerdem wurden Straftäter verschont, die zu maximal 90 Tagessätzen verurteilt wurden, aber bereits 60 Jahre oder älter waren. Sexualstraftäter oder Personen, die wegen Hasskriminalität oder einer Körperverletzung verurteilt worden waren, blieben von der Regelung ausgenommen. Sie mussten die Ersatzfreiheitsstrafe trotz Corona-Pandemie absitzen.

Ersatzfreiheitsstrafen erhalten fast ausschließlich Menschen, die wegen minder schwerer Delikte verurteilt wurden. Im Jahr 2019 waren darunter knapp 500 (wiederholt ertappte) Schwarzfahrer, die ihre Geldstrafe nicht bezahlt hatten, und knapp 300 Personen, die einen einfachen Diebstahls begangen hatten.

71 Gefangene positiv auf Covid-19 getestet

Laut Justizsenator Behrendt sind von den insgesamt rund 3000 Gefangenen in Berlin zurzeit zwölf mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden nach Behördenangaben 71 Gefangene positiv auf Covid-19 getestet. Alle hätte die Erkrankungen innerhalb der Anstalten überstanden. Unter den Bediensteten gebe es aktuell 23 Corona-Infizierte. Seit Ausbruch der Pandemie wurden laut Justizverwaltung etwas mehr als 100 Bedienstete mit positivem Ergebnis getestet.