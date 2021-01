Wie die Bezirksparlamente trotz Corona arbeiten

Berlin. Corona zum Trotz: Auch während der Pandemie muss Bezirkspolitik weiterhin funktionieren. Damit Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) statt finden können, verfolgen die Bezirke unterschiedliche Modelle. In Friedrichshain-Kreuzberg fiel jetzt die Entscheidung, dass nach dem Versammlungs-Flop vom Dezember nun mit einem neuen Konferenz-System getagt wird. Ein Überblick.

Charlottenburg-Wilmersdorf



Als die Corona-Pandemie im März Berlin erreichte, sagte das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) zunächst ab. Später wurden Sitzungen in Sport- oder Schulhallen abgehalten. Als im Herbst die zweite Corona-Welle kam, wurde die Versammlung in die digitale Sphäre verlagert: In einem Zoom-Meeting beantwortete das Bezirksamt Anfragen, anschließend debattierten die Bezirksverordneten über die Pandemie. Abstimmungen konnten aus rechtlichen Gründen nicht stattfinden.

Auch die kommende BVV am 28. Januar soll per Zoom tagen. Bezirksverordnetenvorsteherin Annegret Hansen (SPD) erklärt, dass Abstimmungen wohl wieder nicht möglich sein werden. Um die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, sei im Abgeordnetenhaus ein Änderungsantrag eingereicht worden. Der Beschluss stehe noch aus. "Aber selbst wenn der Änderungsantrag beschlossen wird, fehlt es an technischen Voraussetzungen", sagt Hansen. Für die Abstimmung müsse erst ein Programm eingekauft werden. "Dabei muss erst einmal analysiert werden, welches Tool auf dem Markt ist, wie viel es kostet und ob es passt", so Hansen.

Friedrichshain-Kreuzberg



Fluchende Politiker, Stadträte, die kaum zu verstehen waren, Übertragungsabbrüche auf dem Videoportal Youtube: Am 9. Dezember musste die BVV-Sitzung Friedrichshain-Kreuzberg nach nur rund einer Stunde abgebrochen werden. Unter Bezirkspolitikern und Bürgern an den Monitoren waren Häme und Verärgerung groß. Dabei hatte man die Premiere heiß ersehnt: Erstmals sollten alle Verordneten digital dabei sein und über die meisten Tagesordnungspunkte abstimmen können.



FDP und CDU, die keine Stadträte stellen, bemängeln, dass es keinen Probelauf gab und die Stadträte bei ungeeigneter Mikrofontechnik im BVV-Saal saßen. Das soll sich ändern. Das BVV-Büro teilte Dienstagabend mit, dass ein neues Konferenz-System benutzt wird und die Stadträte nicht im Saal sein werden. Am kommenden Montag gibt es einen Funktionstest.

Während FDP-Politiker Michael Heihsel kritisiert, ihm sei nicht erklärt worden, warum das neue System besser sein soll, erklärte Grünen-Co-Fraktionschef Julian Schwarze, man sei zuversichtlich. Nachdem sich viel Kritik anderer Fraktionen an Bezirksverordnetenvorsteherin Kristine Jaath (Grüne) gerichtet hatte, stellte sich Schwarze vor seine Parteikollegin: Wie diszipliniert eine Versammlung ablaufe, hänge sehr wohl auch von den Verordneten ab, sagte er.

Lichtenberg

Die Lichtenberger BVV fand bisher nur als Präsenzveranstaltung statt - oder fiel komplett aus. "Für digitale Veranstaltungen fehlen die rechtlichen Voraussetzungen", sagt Rainer Bosse, BVV-Vorsteher in Lichtenberg. Denn mit nicht Datenschutz konformen Videosystemen, wie etwa Zoom oder Cisco, müsse das Bezirksamt die BVV-Beschlüsse beanstanden, erklärt Bosse. Das von der Berliner Datenschautzbeauftragten empfohlene System "Nextcloud" sei bei Sitzungen regelmäßig zusammengebrochen. Fand im Oktober die letzte BVV in Lichtenberg statt, gab es im Dezember nur noch schriftliche Abstimmungen. "Am 21. Januar soll die nächste BVV mit Präsenz stattfinden", berichtet der Vorsteher - allerdings mit einer Begrenzung auf zwei Stunden. Über einen Livestream können sich alle Interessierten zuschalten, das ist seit 2013 möglich.

Marzahn-Hellersdorf



Die nächste BVV am 21. Januar wird zum ersten Mal als Videokonferenz stattfinden und kann weiterhin im Internet via Livestream verfolgt werden. Über die Seite des Bezirksamts sind die

Einladungen zu den Sitzungen der BVV zu finden, auf denen auch der Link

zum jeweiligen Livestream vermerkt ist. Eine Entscheidung darüber, wie

mit Vorlagen mit Außenwirkung, etwa Bebauungsplänen, umgegangen wird, steht im

Bezirk aktuell noch aus.

Mitte



In Mitte ist am Freitag die kürzeste Bezirksverordnetenversammlung aller Zeiten geplant - mit nur einem Tagesordnungspunkt. Es soll darüber abgestimmt werden, ob die BVV künftig voll digital stattfinden kann. Bislang muss ein Teil präsent sein, ein Teil kann von zuhause aus teilnehmen. Ein großes Problem: Es gibt keine geeigneten Räume. Die BVV Mitte musste zunächst nach Lichtenberg ausweichen. Die Sitzung am Freitag soll übrigens - Stand heute - auf dem Rathausvorplatz stattfinden.

Reinickendorf



Seit November 2020 findet die Bezirksverordnetenversammlung in digitaler Form statt. Teilnehmen kann jeder, da die Sitzung live über YouTube übertragen wird. Die Ausschüsse finden ebenfalls digital statt. Auch an diesen kann jeder teilnehmen, allerdings ist eine vorherige Anmeldung über das BVV-Büro nötig - per Telefon oder per Mail, spätestens bis zwölf Uhr am Tag der Sitzung. Dieses Konzept wird der Bezirk erst einmal beibehalten.

Spandau



In Spandau wurden seit Mitte Dezember die Ausschusssitzungen aufgrund der Pandemie-Situation abgesagt - digitale Alternativen, mit Ausnahme einer Sondersitzung des Ältestenrats, gab es nicht. Auch im Januar sind mehrere Ausschüsse bereits entfallen, weitere Absagen soll es noch geben. Die Sitzung der BVV in der kommenden Woche, die zuletzt in der Carlo-Schmid-Oberschule mit zeitlicher Begrenzung getagt hatte, soll - Stand jetzt - wohl als Präsenzveranstaltung stattfinden - endgültig sicher ist das aber noch nicht.

Inzwischen haben die Bezirksverordneten bereits zwei Anträge, einmal von den Grünen, einmal von der FDP, beschlossen, in denen mit Verweis auf andere Bezirke gefordert wird, digitale Lösungen für Sitzungen der BVV zu finden. Zuletzt hatte die FDP den Ausfall der Sitzungen bemängelt. „Es kann nicht sein, dass die Kontrolle über das Bezirksamt Spandau mit dem Lockdown komplett ausgesetzt wird", sagte Fraktionschef Matthias Unger. "Der Vorstand der BVV und das Bezirksamt hatten jetzt fast ein Jahr Zeit, um die technischen Voraussetzungen für digitale Ausschusssitzungen zu schaffen – passiert ist fast nichts." Auch die Grünen hatten kürzlich kritisiert, dass wichtige Ausschüsse nicht tagen können, weil man in Spandau keine digitalen Sitzungen hinbekomme, sodass wichtige Themen auf der Strecke blieben.

Steglitz-Zehlendorf



In Steglitz-Zehlendorf ist seit September nur eine BVV-Sitzung ausgefallen. Aufgrund eines aktuellen Corona-Falls musste die Sitzung im Dezember 2020 kurzfristig abgesagt werden. Allerdings kommen die Bezirksverordneten nicht mehr im Rathaus Zehlendorf zusammen, weil der Saal zu klein ist. Ausweichquartier ist die Pauluskirche gegenüber an der Kirchstraße, wo sich auch nur die Hälfte der Bezirksverordneten trifft. Über einen Live-Stream wird immer wieder diskutiert. Ein Antrag der FDP-Fraktion, die eine digitale BVV fordert, wurde von der schwarz-grünen Zählgemeinschaft abgelehnt. Mit der für einen Live-Stream benötigten Investition von 10.000 Euro will CDU-Fraktionschef Torsten Hippe lieber die Bürgerdienste ausbauen lassen.

Treptow-Köpenick



Livestream-Übertragung aus den BVV-Sitzungen bietet der Bezirk seit Jahren an. Ab April 2020 wurden alle Ausschüsse auf Videoplattformen umgestellt. Problemlos ging das, berichtet BVV-Vorsteher Peter Groos (SPD). "Es hat nirgends gravierend gehakt, kein Ausschuss musste ausfallen." Der Bezirk stehe auch deswegen so gut da, weil man sich nicht auf den Berliner Senat verlassen, sondern sich digital selber durchgeboxt habe, so Groos. Wo und wie die nächste BVV-Sitzung stattfindet, die für den 21. Januar geplant ist, steht indes noch nicht fest.

Am Donnerstag spricht der Ältestenrat darüber. Dass die Sitzung angesichts des derzeitigen Lockdowns komplett ausfällt, gilt als unwahrscheinlich. Es könnte so kommen wie im Dezember, als die BVV in der Merianschule in Köpenick in Präsenz tagte. Besucher, außer der Presse, waren nicht erlaubt. Für die Öffentlichkeit lief der Livestream mit. Einige Bezirksverordnete hatten sich freiwillig von zu Hause aus online zugeschaltet - abstimmen durften sie laut Regelwerk allerdings nicht. Unabhängig von Corona hat der Bezirk für 5000 Euro eine elektronische Abstimmungsanlage gekauft, die jetzt bald zum Einsatz kommen soll - die bisherige Handzeichen-Abstimmung kann damit technisch geregelt werden. Möglich wäre es, dass diese Anlage künftig auch für hybrid zugeschaltete Bezirksverordnete genutzt werden könnte, so Groos.

