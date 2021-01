Start-ups in Berlin: Eingeworbenes Kapital schrumpft durch Corona-Krise

Berlin. Die Corona-Krise hat dem Millionengeschäft Start-up-Finanzierungen zunächst eine Atempause verordnet. Das geht aus dem neuen Start-up-Monitor der Beratungsgesellschaft EY hervor, der am Mittwoch vorgestellt wurde. Demnach konnten die Jung-Unternehmen in Berlin im vergangenen Jahr zwar erneut im deutschlandweiten Vergleich die meisten Investorenrunden auf sich vereinen, die Summe des zur Verfügung gestellten Geldes schrumpfte im Vergleich zum Vorjahr aber deutlich.

In der deutschen Hauptstadt stieg die Zahl der Deals dem EY-Barometer zufolge um 52 auf 314. Das von den Start-ups eingesammelte Geld ging im gleichen Zeitraum allerdings um 632 Millionen Euro auf 3,1 Milliarden Euro zurück. 2020 sammelten die Jung-Unternehmen in Berlin mit dieser Summe aber immer noch mit weitem Abstand das meiste Risikokapital unter allen deutschen Standorten ein. Danach folgten Bayern (rund 1,5 Milliarden Euro eingeworbenes Kapital), Nordrhein-Westfalen (196 Millionen Euro) und Baden-Württemberg (155 Millionen Euro).

Start-ups in Deutschland: Weniger große Deals über 100 Millionen Euro

Bundesweit erhielten Start-ups im vergangenen Jahr 5,3 Milliarden Euro von Investoren und damit 15 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019, zeigt die Studie, die der Berliner Morgenpost vorliegt. Große Deals über 100 Millionen Euro gab es allerdings seltener. Die 5,3 Milliarden waren aber der zweithöchste Wert der vergangenen Jahre, und es kamen auch mehr Start-ups an Investorengeld: Die Zahl der Finanzierungsrunden stieg um sechs Prozent auf 743. Das waren so viele wie nie zuvor.

„Es gibt zwar einen Corona-Effekt bei den Risikokapitalinvestitionen“, sagte Hubert Barth, Vorsitzender der Geschäftsführung von EY Deutschland. Dieser beschränke sich aber in erster Linie auf den Rückgang bei sehr großen Deals, erklärte er weiter. Das machte sich auch in Berlin bemerkbar. Waren zum Beispiel 2019 noch etwa 433 Millionen Euro von Investoren an die Reiseplattform Getyourguide geflossen, knackte im vergangenen Jahr kein Start-up die 300-Millionen-Euro-Marke.

Die größte Finanzierungsrunde konnte aber erneut ein Berliner Unternehmen einstreichen: Rund 255 Millionen Euro flossen an den Gebrauchtwagen-Plattformen-Betreiber Auto1 aus Kreuzberg, gefolgt von 218 Millionen Euro für den Münchner Flugtaxi-Entwickler Lilium. Auf Rang drei stand erneut eine Finanzierung für ein Berliner Start-up: Der Elektroroller-Verleiher Tier Mobility warb 212 Millionen Euro ein.

Pop: Berlin hat seinen Status behauptet

Die Pandemie sei dennoch nicht spurlos an Start-ups in Berlin vorübergegangen, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) mit Blick auf die gesunkene Summe beim eingeworbenen Kapital. Gleichzeitig betonte sie, dass die Anzahl der Finanzierungsrunden weiter zugenommen und 42 Prozent aller bundesdeutschen Deals in Berlin stattgefunden hatten. „Berlin hat seinen Status als Start-up-Hotspot Deutschlands behauptet und weiter gefestigt. Die Digitalwirtschaft trotzt eindrucksvoll der Krise und bleibt der wichtigste Wachstumstreiber für Berlin, auch für die Zeit nach Corona“, sagte Pop der Berliner Morgenpost.

Auch der Bundesverband Deutsche Startups rechnet langfristig wieder mit steigenden Investitionssummen in Berlin. „Wir gehen davon aus, dass sich die Zahlen schnell erholen werden und die Corona-Delle nichts an der langfristig positiven Entwicklung ändern wird“, sagte der Sprecher des Verbands, Paul Wolter, am Mittwoch. Dafür müssten aber auch die Rahmenbedingungen stimmen, mahnte er. So sollte etwa die Beantragung und Bearbeitung der Corona-Hilfen für Start-ups noch etwas flüssiger werden. „Und ganz wichtig: Mitarbeiterbeteiligungen bei Start-ups müssen endlich so attraktiv werden wie in anderen Ländern, wenn wir im globalen Wettbewerb um Talente bestehen wollen“, so Wolter.

Start-ups aus Bayern liegen im Health-Bereich vorne

EY zufolge habe die Corona-Krise auch zur Verschiebungen unter den im Fokus der Investoren stehenden Branchen geführt. „Vor allem sehen wir Veränderungen bei den Branchen, in die das Geld fließt. Eindeutige Gewinner des letzten Jahres waren die Bereiche Health und E-Commerce, in die jeweils deutlich höhere Summen investiert wurden. Auf der anderen Seite schrumpfte das Investitionsvolumen bei Mobilitäts-Start-ups und FinTechs kräftig“, sagte Thomas Prüver, Partner bei EY.

Während im Feld E-Commerce 88 Prozent des Risikokapitals an Berliner Start-ups floss, mussten die Jung-Unternehmen in der Hauptstadt im Bereich Health den Bayern den Vortritt lassen: Die Firmen aus Deutschlands größtem Flächenland konnten 326 Millionen Euro einwerben, Berlin landete mit 276 Millionen Euro nur auf Rang zwei.

