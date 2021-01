Berlins Bezirke schleppen deutlich weniger Falschparker ab

Im Schnitt lassen die Ordnungsämter in Berlin 56 Autos pro Tag abschleppen.

2020 wurden deutlich weniger Falschparker umgesetzt. Am meisten wurde in Charlottenburg-Wilmersdorf und Neukölln abgeschleppt.

Verkehr in Berlin

Berlin. In Berlin sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Falschparker durch die Ordnungsämter umgesetzt worden als noch 2019. Das geht aus der Polizeistatistik hervor, die der Berliner Morgenpost vorliegen. Demnach ließen die Ordnungskräfte insgesamt 20.329 widerrechtlich abgestellte Autos abtransportieren. Das sind in ganz Berlin 56 am Tag. Noch 2019 schleppten die Ordnungsämter 29.900 Autos ab, ein Rückgang von knapp einem Drittel.

Falschparker: Charlottenburg-Wilmersdorf und Neukölln schleppen am meisten ab

Zwischen den Bezirken zeigen sich beim Abschleppen deutliche Unterschiede. Die mit Abstand meisten Fahrzeuge ließen die Ordnungsamtsmitarbeiter in Charlottenburg-Wilmersdorf entfernen. Insgesamt 3268 Falschparker wurden von ihnen abtransportiert. Auf Platz zwei landet der Bezirk Neukölln. Dort hingen 2829 Wagen am Haken, die den Bezirksmitarbeitern auf ihren Streifen aufgefallen waren. Der Bezirk ist damit der einzige auf den vorderen Plätzen, der trotz Corona-Pandemie den Wert aus dem Jahr 2019 annähernd erreichen konnte. „Auch wenn der Parkraum im Norden knapp ist: Falschparken ärgert nicht nur, sondern gefährdet den Verkehr. Deshalb bleiben wir hartnäckig“, teilte Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Marzahn-Hellersdorf und Spandau rangieren am Ende der Liste

Auf dem dritten Platz liegen Mitte und Lichtenberg, wo je 2030 Autos vom Ordnungsamt umgesetzt wurden, gefolgt von Treptow-Köpenick mit 1751 Fahrzeugen. Der Innenstadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg landet nur auf Platz sechs der Liste. Insgesamt 1705 Mal, ließ der Bezirk im vergangenen Jahr Falschparker dort abschleppen. Auf den hintersten Plätzen mit deutlichem Abstand liegen die Außenbezirke Spandau (467 Fälle) und Marzahn (238 Fälle).

Die meisten Fahrzeuge wurden demnach berlinweit mit 130 Stück am 7. Dezember abgeschleppt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hingegen gab es nur eine einzige Umsetzung durch die Bezirke.

Zu den Umsetzungen durch die Ordnungsämter kommen noch die Fälle, in denen die Polizei den Abschleppdienst gerufen hat. 2019 war das noch 36.900 Mal der Fall. Zudem schleppen seit 2020 auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) entlang von Busspuren und Haltestellen selbst ab. Bis September kamen so weitere 3262 umgesetzte Falschparker hinzu.