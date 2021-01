Wetterexperten warnen vor Glatteis in Berlin

Am Mittwoch müssen sich Autofahrer in Berlin und Brandenburg auf glatte Straßen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst hat am Dienstagabend eine amtliche Warnung vor Glatteis ausgegeben. "Dort wo es in den Abendstunden noch Niederschlag gegeben hat, gibt es teils erheblich Glätte durch überfrierende Nässe", teilten die Meteorologen auf Twitter mit. Autofahrten sollten laut DWD vermieden werden. Die Warnung gilt bis 9 Uhr.

Achtung #Glätte (!)

Dort wo es in den Abendstunden noch Niederschlag gegeben hat, gibt es teils erheblich Glätte durch überfrierende #Nässe. Wie sind die Straßenverhältnisse bei Ihnen vor Ort? #Glatteis @dpa /V pic.twitter.com/vykm4fvSAk — DWD (@DWD_presse) January 12, 2021

Auch die Verkehrsinformationszentrale Berlin warnte am Morgen vor Glatteis. "Bitte Vorsicht auf den Straßen, Geh- und Radwegen in Berlin und Brandenburg."

Schönen guten Morgen aus der #VIZBerlin! Bitte #Vorsicht auf den Straßen, Geh- und Radwegen in #Berlin und #Brandenburg. Es besteht die #Gefahr des Auftretens von örtlichem #Glatteis. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) January 13, 2021

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind bei zwei bis vier Grad auch Schneeschauer möglich. Ab den Nachmittagsstunden erwarteten die Meteorologen teils kräftigen Schneefall mit Sichtbehinderungen und Mengen zwischen einem und drei Zentimetern sowie erneuter Glättegefahr.

DWD: Warnung vor Windböen

Außerdem veröffentlichte der Wetterdienst eine amtliche Warnung vor Windböen. Diese gilt bis Donnerstagmorgen. Es können laut der Wetterexperten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung auftreten. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.

Der Wetterbericht des DWD im Detail

Mittwoch, 13. Januar: Vielfach stark bewölkt bis bedeckt mit einzelnen Schneeschauern. Am Nachmittag und Abend von Mecklenburg-Vorpommern her rasch südwärts ausgreifendes Niederschlagsband, meist als Schnee mit Glättegefahr und Sichtbehinderungen. Höchstwerte 2 bis 4 Grad. Weiter zunehmender Westwind. Ab dem späten Vormittag häufig Windböen (Bft 7). Am Nachmittag mit dem Niederschlagsband Winddrehung auf Nordwest und einzelne stürmische Böen bis 70 km/h (Bft 8), Sturmböen bis 80 km/h (Bft 9) nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Donnerstag viele Wolken und weitere, teils auch kräftige Schneeschauer. Tiefstwerte +1 bis -2 Grad, vielerorts Glättegefahr. Zunächst noch frischer und in Böen starker bis stürmischer Wind. In der zweiten Nachthälfte von Norden nachlassender Wind.

Donnerstag, 14. Januar: Stark bewölkt bis bedeckt, vereinzelt Schneeschauer. Höchsttemperatur 0 bis 2 Grad. Anfangs mäßiger, im Tagesverlauf meist schwacher Nordwestwind. In der Nacht zum Freitag wechselnd bis stark bewölkt. Gelegentlich etwas Schnee mit Glätte. Tiefsttemperatur -1 bis -3 Grad. Schwacher Wind aus Nordwest bis Nord.

Stark bewölkt bis bedeckt, vereinzelt Schneeschauer. Höchsttemperatur 0 bis 2 Grad. Anfangs mäßiger, im Tagesverlauf meist schwacher Nordwestwind. In der Nacht zum Freitag wechselnd bis stark bewölkt. Gelegentlich etwas Schnee mit Glätte. Tiefsttemperatur -1 bis -3 Grad. Schwacher Wind aus Nordwest bis Nord. Freitag, 15. Januar: Meist stark bewölkt oder bedeckt. Gelegentlich etwas Schnee, vor allem nach Süden. Höchstwerte um den Gefrierpunkt. Schwacher Wind aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonnabend zunächst stärker bewölkt, später auch größere Wolkenlücken. Nur anfangs im Süden noch etwas Schnee. Gebietsweise mäßiger Frost bei Tiefstwerten zwischen -4 Grad und -7 Grad. Schwachwindig.