Bezirke haben Nachholbedarf beim Homeoffice

Vor allem die Ämter halten an der Bürotätigkeit fest. So arbeiten die einzelnen Institutionen

Berlin. Nach der Kritik des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) an den aus seiner Sicht unzureichenden Homeoffice-Angeboten stieg am Dienstag auch der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) in die Diskussion ein. Eine VBKI-Blitzumfrage widerlege den durch Müller erhobenen Vorwurf. Demnach gebe etwa die Hälfte der Umfrageteilnehmer an, mehr als 70 Prozent ihres Personals überwiegend von Zuhause aus arbeiten zu lassen. „Unsere Zahlen zeigen: Es entbehrt jeder Grundlage, den Hauptstadtunternehmen eine Mitschuld an den gegenwärtig hohen Infektionszahlen zu geben“, sagte VBKI-Geschäftsführerin Claudia Grosse-Leege. Auch eine Umfrage der Berliner Morgenpost belegt: Viele Arbeitgeber haben, dort wo es geht, Homeoffice für ihre Beschäftigten ermöglicht. Auch die Bezirke schicken mehr Mitarbeiter zur Arbeit nach Hause. Im Vergleich zur Wirtschaft ist aber noch einiges zu tun. Die Innenverwaltung hatte die Homeofficefähigkeit in allen Berliner Behörden zuletzt mit derzeit nur zwölf Prozent angegeben.

Deutsche Rentenversicherung

Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) beschäftigt in Berlin rund 15.000 Personen. Laut Sprecher Dirk von der Heide arbeitet davon rund die Hälfte zu Hause. Beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 seien nur 30 Prozent nicht ins Büro gekommen. „Die Möglichkeiten, Homeoffice in Anspruch zu nehmen, werden laufend ausgebaut. Ziel ist es, einen möglichst hohen Abdeckungsgrad zu erreichen“, so von der Heide. Außerdem würde seit Februar ein Krisenstab die Lage täglich neu bewerten. „Es gibt jedoch bestimmte Tätigkeiten, die ein Arbeiten vor Ort erforderlich machen“, sagte von der Heide weiter. Hierzu würden unter anderem die Post- und die Scanstelle, die Botenbereiche, die Datenerfassung oder der Sicherheitsdienst zählen. Außerdem sei das Homeoffice freiwillig.

Berliner Sparkasse

Das Geldinstitut beschäftigt berlinweit 3700 Mitarbeiter. Der überwiegende Teil der Beschäftigten könne mobil arbeiten. In der Ausnahmesituation der Pandemie sei in Rekordtempo die Anzahl der Mitarbeiter, die mobil arbeiten könnten, von 1.600 Anfang März auf heute 2.500 erhöht worden, so ein Sprecher. Im jetzigen Lockdown ist mobiles Arbeiten bis zu 100 Prozent möglich. Als Teil der kritischen Infrastruktur sichert die Sparkasse aber auch einen Großteil der Bargeldversorgung in der Stadt. Der Beratungsbedarf ist zudem hoch. Das gehe nicht immer aus dem Homeoffice. „Im Interesse der Gesundheit von Kunden und Beschäftigten wurden daher umfassende Bau-, Sicherheits- und Hygienevorkehrungen getroffen“, sagte ein Sprecher.

Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

Aufgrund der Corona-Krise arbeitet momentan nur das Schlüsselpersonal im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Zurzeit sind das nach Angaben des Amtes etwa 40 Prozent der Beschäftigten. In einigen Abteilungen, wie dem Ordnungs- und Gesundheitsamt, sollen weiterhin alle Mitarbeiter vor Ort sein. Alle weiteren Beschäftigten wurden gebeten, Resturlaub zu nehmen oder im Homeoffice zu arbeiten. Dafür bekommt das Bezirksamt noch im Januar 355 Laptops und 50 Telearbeitsplätze vom IT-Dienstleistungszentrum Berlin.

Bezirk Mitte

Im Bezirk Mitte können von den rund 2550 Beschäftigten des Bezirksamtes mit einem festen Büroarbeitsplatz aktuell lediglich 285 im Homeoffice arbeiten – entweder durch einen Telearbeitsplatz oder Laptops. Das teilte das Bezirksamt auf Nachfrage mit. Noch im Januar sollen die Mitarbeiter des Bezirksamts mit 415 weiteren Laptops ausgestattet werden. Für den aktuellen Lockdown gilt laut Bezirksamt aber: Niemand werde aus dem Homeoffice geholt, und Risikogruppen sollen noch konsequenter nach Hause geschickt werden. Dennoch will die Verwaltung die Grundversorgung für Bürgerinnen und Bürger sichern.

Bezirk Pankow

Im Bezirksamt Pankow gilt bereits seit Wochen die Anweisung, dass alle Dienstkräfte, die über Telearbeitsplätze verfügen oder mit mobilen Arbeitsgeräten ausgestattet sind, von zu Hause aus arbeiten. Auch Kräfte, deren Präsenz im Dienstgebäude aus dienstlichen Gründen nicht zwingend erforderlich ist, wurden laut Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) abgezogen. Aktuell befänden sich nun zwischen 25 und 30 Prozent der Belegschaft im Homeoffice. Gegenüber dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr wurden die Kontakte bei den Mitarbeitern im Präsenzdienst noch weiter verringert – zum Beispiel durch eine Aufteilung der Dienste. „Die Verfügbarkeit mobiler Arbeitsgeräte konnte gegenüber dem Frühjahr verbessert werden, bleibt aber immer noch deutlich hinter dem Bedarf zurück“ bedauert Benn.

Bezirk Steglitz-Zehlendorf

Cerstin Richter-Kotowski (CDU), Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf, kann nicht genau sagen, wie viele Mitarbeiter im Homeoffice sind. „Das wird in einem Pandemieplan des Bezirks definiert“, so Richter-Kotowski. Das Bürgeramt und das Gesundheitsamt seien aber im voller Mannschaftsstärke da und würden eher noch von anderen Mitarbeitern unterstützt werden. Auch die Bauaufsicht sei vor Ort. „Das ist ein Bereich, der aufgrund der Fachprogramm nicht von außen arbeiten kann“, sagt die Bezirksbürgermeisterin.In allen Bereichen des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf gibt es weiter Terminsprechstunden. So können zum Beispiel weiterhin Akten eingesehen werden, allerdings mit vorheriger Anmeldung.

Bezirk Tempelhof-Schöneberg

Aus dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg hieß es: „Die Entscheidung, wer im Homeoffice arbeitet, wird jeweils in den einzelnen Fachabteilungen getroffen. Individuelle Regelungen können beispielsweise auch die Bildung von Teams, die abwechselnd im Dienstgebäude und von zu Hause arbeiten, oder auch Schichtdienstregelungen beinhalten, um die Mehrfachbelegung von Büroräumen zu vermeiden.“ Da für einige Mitarbeitende der Zugang zum Computernetzwerk des Bezirksamtes unerlässlich sei, habe die Behörde die Zahl der entsprechenden Zugänge nach eigenen Angaben stark erhöht. Aktuell seien von den rund 2000 Beschäftigten 420 Mitarbeitende damit ausgestattet, so ein Sprecher. Ausgeschlossen sei Homeoffice hingegen in bestimmten Bereichen, beispielsweise, wenn Kundenkontakt notwendig sei, erklärte er.

Bezirk Reinickendorf

Etwa 450 Mitarbeitende des Bezirksamtes würde derzeit in verschiedenen Formen das Homeoffice nutzen, hieß es. „Dabei werden derzeit 300 VPN-Zugänge ins Bezirksnetz von Dienstkräften genutzt. Perspektivisch soll eine Erweiterung um 400 auf dann insgesamt 700 erfolgen“, teilte das Amt mit. Die Führungskräfte seien zudem aufgefordert, flexible Arbeitszeitlösungen und Anwesenheitsregelungen zu finden, um eine weitest gehende Entzerrung zu ermöglichen. Im Regelfall soll nur eine Person pro Büro anwesend sein, um Ausbrüche innerhalb der Bezirksverwaltung zu vermeiden. Von den etwa 1.700 Kollegen im Bezirksamt Reinickendorf arbeiten einem Sprecher zufolge derzeit gut ein Viertel im Homeoffice. Immerhin: Damit liegt Reinickendorf über dem Landesdurchschnitt für Behörden.

Bezirk Lichtenberg

„Wir führen im Bezirksamt keine Statistik darüber, wer sich gerade im Homeoffice befindet oder im Dienstgebäude präsent ist“, erklärt Michael Grunst (Linke), Bezirksbürgermeister von Lichtenberg. Wo es geht, soll den Bezirksamts-Mitarbeitern Homeoffice ermöglicht werden. Beschäftigte mit betreuungsbedürftigen Kindern oder Angehörigen fänden dabei nochmals besondere Berücksichtigung, so Michael Grunst.



Eine pauschale „Anwesenheitsquote“ gebe es im Lichtenberger Amt nicht, manche der Mitarbeiter seien auch nur tageweise zu Hause. Die Vielfalt der Aufgaben und dass weiterhin notwendige Dienstleistungen für die Bürger erbracht werden müssen, hätten bei dieser Festlegung im Mittelpunkt gestanden, erklärt der Bezirksbürgermeister.

