Langes Warten auf die November-Hilfen

Berlin. Das "Mercure Hotel Moa" unweit des U-Bahnhofs Birkenstraße zählt zu den größeren Unterkünften in der Hauptstadt. Mit seinen rund 7500 Quadratmetern Veranstaltungsfläche ist es als Ort für Feste und Kongresse auch bei den Berlinern beliebt. Doch wenn Hoteldirektor Paolo Masaracchia (51) in diesen Tagen durch das Gebäude streift, ist es ruhig. Von den 363 Zimmern sind nur wenige belegt. Veranstaltungen finden nicht statt. Masaracchia tut das auch wirtschaftlich weh. Mehr als eine Million Euro Umsatz erzielt das Hotel unter normalen Umständen im Monat. Um mindestens 90 Prozent ist das Geschäft wegen der Corona-Pandemie eingebrochen, schätzt der Hotelier.

Um die laufenden Kosten herunterzufahren, sind fast alle der 160 Mitarbeiter in Kurzarbeit, über die Miete sei eine Stundung vereinbart worden, und auch die Franchisegebühren an den Accor-Konzern, die ebenfalls vom Umsatz abhängen, seien gerade nicht fällig, so Masaracchia. So wie viele andere Unternehmer in Berlin hatte auch er auf die November-Hilfen des Bundes gehofft. Doch die eigentlich für den 10. Januar versprochenen Zahlungen sind auf den Konten der Firmen noch immer nicht eingetroffen. „Die Regierung sagt Unterstützung zu und hält das dann nicht ein. Das finde ich sehr traurig“, sagte Paolo Masaracchia am Dienstag. In seinem Fall sei es allerdings noch nicht einmal möglich gewesen, die Hilfen zu beantragen. Auch die von der Bundespolitik angekündigten Abschlagszahlungen in Höhe von bis zu 50.000 Euro habe das Hotel deshalb nicht erhalten.

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

63 Prozent der Unternehmen drängen auf schnelle Überbrückungshilfen

Am Montag hatte das Bundeswirtschaftsministerium die Verschiebung des Auszahlungsstarts bestätigt und technische Hürden als Begründung genannt. Auf eine Anfrage der Berliner Morgenpost hieß es am Dienstag, die technischen Voraussetzungen für die reguläre Auszahlung der Novemberhilfe stünden jetzt. Und auch ein Sprecher der Investitionsbank Berlin (IBB), die für die Antragsbearbeitung, Prüfung und Auszahlung der November- und Dezemberhilfen zuständig ist, äußerte vorsichtigen Optimismus. „Wir haben seit Dienstagnachmittag Zugang zum System. Das heißt, wir beginnen jetzt, die Anträge zu prüfen und zu bewilligen. Sofern das System stabil und fehlerfrei funktioniert, sind wir optimistisch, dass wir innerhalb von einigen Tagen die ersten Zahlungen vornehmen können“, erklärte er.

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hatte zuvor den Bund scharf kritisiert. „Was für eine Fehlleistung, dass die Online-Plattform des Bundes noch immer nicht funktioniert und die Novemberhilfe nicht ausgezahlt werden kann“, sagte sie. Die Unternehmen und die Selbstständigen seien schon längst am Limit und würden schon viel zu lange auf die Hilfen warten, so die Senatorin weiter.

IHK rügt schleppenden Auszahlungsprozess

Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin rügte am Dienstag erneut den schleppenden Auszahlungsprozess der November-Hilfen. „Es ist nun 77 Tage her, dass die Politik Novemberhilfen versprochen hat für die Unternehmen, die Anfang November in den Lockdown geschickt wurden. Warum bislang lediglich Abschlagszahlungen bei den Betroffenen angekommen sind, ist nicht nachzuvollziehen“, sagte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm der Berliner Morgenpost. In der Hotline der Kammer würden sich die Beschwerden mehren. „Ärger, Frust und Verzweiflung nehmen zu. Viele Unternehmen wissen aktuell nicht, wie sie ihre Fixkosten begleichen sollen, die trotz des Lockdowns weiterlaufen und deren Zahlungen jetzt anstehen“, kritisierte Kramm.

Wie sehr die Unternehmen unter Druck stehen, zeigt eine aktuelle Umfrage der IHK: 63 Prozent der Umfrageteilnehmer drängen darauf, dass Überbrückungshilfen schnell ausgezahlt werden. Das sei das drängendste Problem derzeit für die Berliner Wirtschaft, so die IHK. Vor allem die Gastronomie ist in Schwierigkeiten. In der Branche sei laut Kammer das Interesse an einer schnellen Auszahlung der Hilfen mit 81 Prozent der Nennungen am höchsten. Auch der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Berlin, Thomas Lengfelder, zeigte sich verärgert. „Was hier mit unserer Branche passiert, ist eine Unverschämtheit. Da fühlt man sich als Unternehmer veräppelt“, so Lengfelder.

Nach Berlin sollen rund 330 Millionen Euro fließen

Nach welchen Branchen sich die Anträge auf November- und Dezember-Hilfe aufschlüsseln, teilte die IBB zunächst nicht mit. Nach Angaben der Bank rechnen bei der November-Hilfe 25.029 Antragsteller mit insgesamt rund 330 Millionen Euro Unterstützungsleistung. Für Dezember liegen laut Förderbank 11.025 Anträge aus Berlin mit einem beantragten Fördervolumen von 104 Millionen Euro vor. Immerhin: An Abschlagszahlungen sind der IBB zufolge bereits rund 136 Millionen Euro an die Berliner Firmen geflossen. Diese seien laut Bundeswirtschaftsministerium bereits Ende November unverzüglich und unbürokratisch gewährt worden.