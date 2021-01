Bettina Jarasch: Die Verschuldung hat Grenzen

Die Grünen wollen nicht nur mitregieren, sondern in das Rote Rathaus einziehen. Im Interview mit der Berliner Morgenpost erklärt Spitzenkandidatin Bettina Jarasch, wie trotz Corona in die Zukunft investiert werden kann.

Frau Jarasch, ihr Wahlprogramm sieht massive Investitionen in den Klimawandel, die Verkehrswende und die Daseinsvorsorge vor. Inwieweit stehen diese Versprechen unter einem Corona-Vorbehalt?





Bettina Jarasch: Corona wird in jedem Fall bewirken, dass wir mit weniger Geld im Landeshaushalt auskommen müssen. Das strukturelle Defizit beträgt derzeit zwei Milliarden Euro. Das bedeutet, dass es erst einmal darum geht zu verstetigen, was wir auf den Weg gebracht haben. Vor allem bei den Vorhaben zur Infrastruktur. Bei allem, was darüber hinaus geht, werden wir über zusätzliches Geld reden müssen. Klar ist aber, dass der Kampf gegen den Klimawandel die vordringliche Aufgabe unserer Zeit ist.





Wo soll das Geld herkommen, soll die Verschuldung weiter nach oben getrieben werden? Oder bedeutet das, dass die Steuerzahler dafür aufkommen sollen?





Wir müssen verschiedene Quellen anzapfen . Das sind natürlich Bundesmittel. Beim U-Bahn-Ausbau etwa müssen zunächst die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass der Bund das mitfinanziert. Wir müssen aber auch über neue Einnahmequellen nachdenken. Die Verschuldung hat vor dem Hintergrund der Schuldenbremse Grenzen.





Müsste man nicht erst einmal die Corona-Schlussabrechnung abwarten, um zu sehen, welche Spielräume noch bestehen?





Das wäre nicht klug. Alle wissen, dass man sich aus einer Krise nicht heraussparen kann. Es wird Konjunkturprogramme geben und wir müssen weiter investieren - aber ökologisch. Das müssen wir klug für die Verkehrs- und Klimawende nutzen. Außerdem muss es darum gehen, bereit zu sein. Wenn es keine fertigen Planungen gibt, gibt es oft auch kein Geld oder man kann es nicht sinnvoll investieren.





In ihrem Wahlprogramm fehlen direkte Folgen aus der Coronakrise. Zum Gesundheitssystem und der Bildung findet man dazu nichts. Warum?





Da muss ich widersprechen. Dazu steht dort einiges. Eine ganz wesentliche Lektion aus Corona ist, dass wir die Grundversorgung stärken müssen. Die Bürger müssen sich auf den Staat verlassen können. Dazu gehört natürlich ein Gesundheitssystem, das sowohl Spitzenmedizin und Forschung leistet– zum Beispiel zur Impfstoffentwicklung, als auch eine hochwertige Grundversorgung. Wir müssen aus der Krise auch lernen, dass man Krankenhäuser nicht ausschließlich wie Wirtschaftsunternehmen aufstellen kann. Es müssen auch ausreichend leere Betten inklusive Personalkapazitäten für den Fall einer Krise vorgehalten werden. Ganz generell müssen wir Gesundheit breit denken. Gesundheit gibt es ja nicht im Krankenhaus oder beim Arzt, sondern beispielsweise auch durch Ernährung und gesundes Klima. Da müssen wir aufstocken. Viele unserer Forderungen nach einem besseren Klima und gesünderen Lebensbedingungen haben durch die Krise eine neue Dringlichkeit erhalten.