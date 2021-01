Wegen Corona: Weniger neu angekommene Flüchtlinge in Berlin

Am Osteweg in Lichterfelde wurde im August Richtfest für eine neue Flüchtlingsunterkunft gefeiert.

Berlin. Die Pandemie hat sich, auch wegen der zeitweilig geschlossenen Grenzen, deutlich auf die Zahl der Flüchtlinge, ausgewirkt, die im Jahr 2020 neu in Berlin angekommen sind. Wie das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) am Dienstag mitteilte, wurden im vergangenen Jahr insgesamt 4589 Asylsuchende neu in Berlin aufgenommen. Das entspricht einem Rückgang von rund 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2019: 6316 Menschen).

Das LAF verantwortet in Berlin alle Aufgaben rund um die Registrierung, Versorgung und Unterbringung von Geflüchteten. Im Ankunftszentrum, im Registrierungs- und Leistungsbereich sowie in der Unterkunftsverwaltung sind laut LAF-Angaben aktuell rund 540 Mitarbeiter beschäftigt. In den Unterkünften des LAF leben zum Jahreswechsel knapp 19.000 Menschen, von denen rund die Hälfte das Asylverfahren bereits abgeschlossen haben.

"Anders als zu Beginn der Pandemie von manchen befürchtet, konnten wir das Infektionsgeschehen bislang weitgehend unter Kontrolle halten", teilte LAF-Präsident Alexander Straßmeir mit. Dies sei vor allem durch die umfassende Testung von Neuankommenden sowie die enge Zusammenarbeit mit den Betreibern und den Gesundheitsämtern der Bezirke gelungen.

Aktuell gebe es 45 Positivffälle in den Unterkünften, von denen 16 in der Quarantäne-Unterkunft für Geflüchtete in Französisch Buchholz in Pankow sowie elf in Quarantäneunterkunft in der Dingolfinger Straße in Marzahn-Hellersdorf untergebracht sind. Seit Beginn der Pandemie wurden bislang (Stand 11. Januar 2020) 1016 Geflüchtete positiv getestet, vier von ihnen starben an oder mit Corona.

Insgesamt gab es in Berlin 7147 Erstanmeldungen. Von diesen wurden aber 2558 nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel in andere Bundesländer weitergeleitet. Bei den Herkunftsländern ergeben sich leichte Veränderungen: Erstmals hat Moldau (541) Syrien (535) auf Jahressicht an der Spitze verdrängt, gefolgt von Afghanistan (530), der Türkei (380), Irak (155) und Iran (108).

2020 sind in Steglitz-Zehlendorf und Marzahn zwei Unterkunfts-Neubauten eröffnet worden. Der Neubau am Murtzaner Ring in Marzahn mit modernen Wohnungen ist besonders für Familien geeignet und beherbergt eine öffentliche Kita. Insgesamt sind 2020 knapp 1500 Unterkunftsplätze in Neubauten und sanierten Bestandsgebäuden entstanden, dazu kommen mehr als 400 Kurzzeit-Plätze im Neubau des Ankunftszentrums. 2021 werden weitere eröffnet, beginnend mit der neuen Wohnanlage in der Falkenberger Straße in Pankow, "der ersten Gemeinschaftsunterkunft, die weitgehend eigenständiges Wohnen in Wohnungen ermöglicht, auf Security und Zaun verzichtet und ein Begegnungscafé für die Nachbarschaft integriert", so LAF-Sprecher Sascha Langenbach.

Im neuen Jahr werde in der Unterkunftsverwaltung des LAF weiter an der Entwicklung und Etablierung neuer Unterbringungskonzepte gearbeitet. In der Unterkunft Fürstenwalder Allee in Treptow-Köpenick soll demnach erstmals die gemeinsame Unterbringung von Geflüchteten und anderen wohnungslosen Familien erprobt werden.





Trotz der angespannten Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt konnten 2020 insgesamt 2097 Menschen (1232 Familien und Alleinstehende) noch während des laufenden Asylverfahrens eine eigene Wohnung beziehen. Die durchschnittliche Dauer der Wohnungssuche betrug 55 Wochen.

