Mehrere Fraktionen fordern schnelleres Impfen in Brandenburg

Potsdam. Die Kritik am schleppenden Impfbeginn in Brandenburg nimmt zu - auch aus der Kenia-Koalition selbst. "Der Impfstart ist sehr holprig in Brandenburg verlaufen, gerade auch im Vergleich mit anderen Bundesländern", sagte CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Jan Redmann, am Dienstag in Potsdam.

"Aus unserer Sicht ist es insbesondere angezeigt, auch die Corona-Schwerpunktkrankenhäuser stärker mit einzubinden, die ja schon selbst geimpft haben." Sie hätten angeschlossene Pflegeheime, deren Bewohner wie das Personal mobiler Pflegedienste gleich mitgeimpft werden könnten, erklärte Redmann. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte am Montag darauf verwiesen, dass die Impfkapazitäten Schritt für Schritt ausgebaut würden und der Impfstoff das Tempo vorgebe.

Mehrere Oppositionsfraktionen dringen indes auf ein deutlich höheres Tempo. "Wir brauchen eine grundsätzliche Änderung der Strategie", sagte Linksfraktionschef Sebastian Walter. "Sonst wird die Impfstrategie scheitern und das Impfchaos wird weitergehen." Walter schlug vor, wohnortnahe Impfungen und Transporte zu organisieren und mit den Kommunen Risikogruppen anzuschreiben. Einige Städte wie Potsdam und Templin machten das bereits von sich aus.

Freie-Wähler-Fraktionschef Péter Vida forderte, die Kapazitäten mobiler Impfteams für die Pflegeheime aufzustocken und den Transport zu Impfzentren zu erleichtern.