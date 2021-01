Union Berlin interessiert sich für Darmstädter Dursun

Berlin. Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat laut eines Berichts der "Bild"-Zeitung erneut Interesse an Mittelstürmer Serdar Dursun von SV Darmstadt 98. Derzeit soll eine Verpflichtung noch am Widerstand der Hessen scheitern, wie das Blatt am Dienstag meldete. "Wir haben kein Interesse an einem Verkauf von Serdar Dursun. Wir haben eine sportliche Entscheidung getroffen, dass wir ihn nicht abgeben werden", hatte Darmstadt-Präsident Rüdiger Fritsch bereits vergangene Woche gesagt.

Etwa eine Million Euro Ablöse verlangt der Tabellen-13. der zweiten Liga den Angaben zufolge für Dursun, der noch einen Vertrag bis zum Saisonende besitzt. Der Angreifer traf in 141 Zweitligaspielen bislang 49 Mal. Laut Medienberichten sollen sich die Eisernen schon im letzten Jahr für Dursun interessiert haben. "Union Berlin ist ein sehr schöner und richtig geiler Verein. (..) Ich mag den Klub, er hat super Fans", sagte Dursun damals dem Portal "transfermarkt.de".