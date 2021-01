Berliner Wirtschaft fordert mehr Corona-Schnelltests

Beide Impfstoffe sollen Covid-19 bekämpfen, doch was sind die Unterschiede der Produkte von Biontech/Pfizer und Moderna?

Biontech vs. Moderna: zwei Corona-Impfstoffe und was sie unterscheidet

IHK und Handwerkskammer hoffen so auf eine schnellere Rückkehr zum Normalbetrieb. Die Corona-Inzidenz in ganz Berlin liegt bei 190,6.

Berlin. Die Wirtschaft in Berlin fordert einen verstärkten Einsatz von Schnelltests, um die Rückkehr zu einem normaleren wirtschaftlichen Leben schneller zu ermöglichen. Die Präsidentin der Berliner Industrie und Handelskammer (IHK), Beatrice Kramm, sagte im Doppel-Interview mit Handwerkskammer-Präsidentin Carola Zarth der Berliner Morgenpost, sie hielte das für sinnvoll. „Schnelltests sind fast unverzichtbar, solange wir nicht ein Impfstadium erreicht haben, das ein entspanntes Miteinander ermöglicht“, so Kramm weiter.

Auch Handwerkskammer-Präsidentin Zarth sprach sich für den Einsatz von Schnelltests aus. Im Gebäudereiniger-Handwerk für Einsatzorte wie Krankenhäuser oder den Flughafen BER werde bereits heute mit den Antigen-Tests gearbeitet.

FDP-Fraktionschef Czaja: Senat hat sich zu lange um Teststrategie gedrückt

Der Oppositionspolitiker und FDP-Fraktionsvorsitzende in Berlin, Sebastian Czaja, sagte am Sonntag der Berliner Morgenpost, es sei notwendig, dass die Politik pragmatische Lösungen finde, die eine mittelfristige Perspektive für eine schrittweise Öffnung des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens eröffneten. Der Senat allerdings habe sich viel zu lange um eine Teststrategie gedrückt.

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

„Es reicht nicht, wie die Berliner Grünen einfach auf den Bund zu zeigen, der den Verkauf der Schnelltests aktuell nur an medizinisches Personal erlaubt, sondern man müsste bereits jetzt verbindliche Standards verabreden, die es perspektivisch erlauben, Speicheltests als Schnelltests zum Beispiel bei Kongressen, kulturellen Veranstaltungen oder auch in Unternehmen als Hygienemaßnahme einzusetzen – natürlich unter Anleitung von medizinisch geschultem Personal“, so Czaja.

In Berlin sind laut Robert-Koch-Instituts seit Ende Dezember 28.871 Menschen geimpft worden, darunter fast 19.000 Pflegeheim-Bewohner. Am Freitag waren 29.250 weitere Dosen des Biontech-Impfstoffs in Berlin eingetroffen, davon soll aber die Hälfte für die zweite Impfung zurückgehalten werden. Am Dienstag soll erstmals eine Lieferung des US-Herstellers Moderna innerhalb Deutschlands erfolgen.

Reinickendorfer Amtsarzt kritisiert mangelndes Impfkonzept

Der Amtsarzt von Reinickendorf, Patrick Larscheid, sagte am Sonntag, er vermisse ein Impfkonzept für die breite Bevölkerung. Der Impfstoff des Herstellers AstraZeneca werde wahrscheinlich zeitnah zugelassen, sagte er. Anders als die Impfstoffe der Hersteller Biontech und Moderna lasse er sich wegen einer einfacheren Logistik auch in Arztpraxen einsetzen. „Für diese Breite gibt es in Berlin aber bisher kein Impfkonzept“, kritisierte Larscheid.

Die Wirtschaft äußerte angesichts der Schwierigkeiten in den Berliner Schulen Bedenken, was die Ausbildungsfähigkeit der jungen Menschen angeht. Die Lage werde sich verschärfen, sagte Handwerkskammer-Präsidentin Zarth. „Schon vor Corona hatten wir zehn Prozent Schulabgänger ohne Abschluss, die oft genug durchs Raster fallen. Ich befürchte, dass aufgrund der Probleme mit der Digitalisierung an den Schulen und den Schwierigkeiten, die bestimmte Schülergruppen mit dem Lernen zu Hause haben, irgendwann die Wirtschaft aufgefordert wird, diese Lücken zu schließen“, sagte Zarth. Das werde aber nicht möglich sein. Die Wirtschaft werde nicht alles auffangen können, erklärte sie.

Novemberhilfen sollen in wenigen Tagen ausgezahlt werden

Viele Berliner Hotels, Restaurants und Geschäfte warten seit Wochen auf die Auszahlung der beantragten Novemberhilfen - nun könnte es in wenigen Tagen soweit sein. „Wir gehen davon aus, dass uns die Bearbeitung der Anträge ab der nächsten Woche möglich ist“, teilte die Investitionsbank Berlin (IBB) mit. Bis zum vergangenen Donnerstag sind laut IBB aus Berlin etwas mehr als 24.000 Anträge auf Novemberhilfe mit einem Fördervolumen von rund 319,2 Millionen Euro eingegangen.

Für Bewohner von Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 sind seit Sonnabend touristische Reisen und Sport außerhalb eines Radius von 15 Kilometern um den Landkreis oder die Stadt verboten. Auch Berlin nähert sich diesem Wert immer weiter an. Am Sonntag meldete die Gesundheitsverwaltung 340 neue Infektionen. Zudem gab es fünf weitere Todesfälle. Mitte, Neukölln, Treptow-Köpenick und Pankow hatten allerdings keine Zahlen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 190,6.

In Brandenburg gelten inzwischen zwölf Landkreise und alle vier kreisfreien Städte als Corona-Hotspots. Bis auf den Barnim und Oberhavel lagen am Sonntag alle Landkreise oberhalb der kritischen Marke von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Corona – Mehr Infos zum Thema