Auch in diesem Jahr wird es keine schriftlichen MSA-Prüfungen geben (Archivbild).

Corona-Pandemie Erneut keine schriftlichen MSA-Prüfungen in Berlin

Berlin. Überrascht hat diese Entscheidung der Senatsverwaltung für Bildung am Ende wohl die wenigsten: Wie schon im Frühjahr 2020 sollen die Berliner Zehntklässler auch diesmal für den Mittleren Schulabschluss (MSA) an Sekundarschulen und Gymnasien nur mündliche Prüfungen ablegen müssen.

Angesichts der nach wie vor dramatischen Corona-Pandemie war über den Schritt jedenfalls bereits länger in Schulleiterkreisen diskutiert worden. Die ansonsten obligatorischen Klausuren in Mathematik, Deutsch und einer Fremdsprache entfallen, die Abschlussnote wird wohl wieder aus der Präsentationsbewertung und den Zeugnisnoten der zehnten Klasse gebildet. Zuerst hatte der „Tagesspiegel“ darüber berichtet.

Lesen Sie auch den Kommentar: Mehr Zeit für den Unterricht

Aus der Senatsbildungsverwaltung heißt es, dass eine entsprechende Verordnung noch ausgefertigt und zeitnah veröffentlicht werde. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) begründete den Schritt am Sonntag primär als Hilfe für das Lehrpersonal. „Wir wollen damit auch unsere Lehrkräfte, die derzeit ohnehin besonders herausgefordert sind, ein Stück weit entlasten“, sagte die Politikerin. Das solle den unter Corona-Bedingungen ohnehin komplizierten Schulablauf vereinfachen sowie Zeit für die weitere Umsetzung von Lehrinhalten freisetzen.

Freiwillige Präsenzangebote ab Klasse 10

„Die Absage der Prüfungen zum MSA ist wie schon 2020 sachlogisch und angesichts der zu erwartenden Diskontinuität im Präsenzunterricht nahezu alternativlos“, sagte Ralf Treptow, Vorsitzender des Verbands der Oberstudiendirektoren (VOB). Für einen Teil der Abschlussjahrgänge Berlins in den Klassenstufen 10, 12 und 13 sollen an manchen Schulen ab Montag freiwillig Präsenzangebote in kleinen Gruppen wahrgenommen werden können, andere Schulen ermöglichen das hingegen nicht.

Das und die unterschiedlichen Voraussetzungen sowie Arten der Betreuung der einzelnen Schüler im Homeschooling haben laut Experten dazu geführt, dass sich viele nicht adäquat auf die Prüfungen hätten vorbereiten können. „Wir sind froh, dass auch Druck von Seiten der Schülerschaft zu dieser richtigen Entscheidung geführt hat“, kommentierte Landesschülersprecher Richard Gamp, „unter diesen Bedingungen war die Herstellung von Bildungsgleichheit einfach nicht möglich."

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Sven Zimmerschied ist Vorsitzender der Berliner ISS-Schulleiterinnen und Schulleiter. Er hält die MSA-Prüfungen zwar ausdrücklich für wichtig, verteidigte die Entscheidung des Senats in dieser außergewöhnlichen Situation aber ebenso: „Unser Bildungssystem hält das aus. Schon im Frühjahr wurde wegen der Aussetzung der Prüfungen ein Zusammenbruch prophezeit, der aber eindeutig nicht eingetreten ist.“

Wegfall der Prüfungen bessere Abschlussnoten zu Folge

Für einige ist dies daher sogar der Zeitpunkt, einmal ganz grundsätzlich über die MSA-Klausuren nachzudenken. „Die Auswertung der beiden Jahre, in denen der MSA ohne Prüfungen verteilt wird, wird zeigen, warum die VOB hier seit zehn Jahren eine Reform fordert“, so Treptow, „es ist dringend nötig, noch in dieser Legislatur die Vergabe des MSA endlich dauerhaft bedarfsgerecht zu verändern.“ Der Wegfall der Prüfungen hatte 2020 wesentlich bessere Abschlussnoten und damit mehr Berechtigungen für die gymnasiale Oberstufe zur Folge.

Noch radikaler sieht das der Landesschülersprecher. „Für die Zukunft könnte man die MSA-Prüfungen an Gymnasien gleich ganz abschaffen“, so Gamp, „das würde den Schulen jedenfalls viel an Lernaufwand und Ressourcen sparen.“ Bis zu 95 Prozent der Gymnasiasten würden die Prüfungen ohnehin schaffen. Sie hätten sich im zweiten Halbjahr der zehnten Klasse zudem bereits mit den nötigen Lehrinhalten beschäftigt und verlören durch die Rückkehr zum "alten" Stoff nur Zeit.

Die erneute Abschaffung der Klausuren führt vereinzelt aber auch zu Kritik. So gebe es durchaus negative Rückmeldungen von Arbeitgebern und Berufsschulen bezüglich der Abschlussklassen des Frühjahrs 2020, weiß Norman Heise vom Landeselternausschuss Berlin. „Da wurden vereinzelt Schülerinnen und Schüler angenommen, die es unter normalen Umständen nicht geschafft hätten“, sagte Heise, „der Ausgleich der Lerndefizite wird damit von den Schulen auf die Ausbildungsbetriebe geschoben.“

Auch der Vorsitzende der Vereinigung berufsbildender Schulen in Berlin, Ronald Rahmig, warnte vor länger- und mittelfristigen Folgen der Aussetzung: „Ich habe keine eigene Lösung in dieser schwierigen Situation parat, aber das letzte Mal wurde einigen Schülern tatsächlich ein Kompetenzstatus zuerkannt, den sie schlicht nicht hatten."

Die engen Rahmenlehrpläne, beispielsweise in den Oberschulzentren und Gymnasien, ließen eine effektive Nacharbeit für die Absolventen aber gar nicht zu. Hier würde nun einmal bereits ein gewisses Niveau durch den erworbenen Abschluss vorausgesetzt. „Spätestens, wenn sich einige der Schüler in Unternehmen bewerben, wird sich zeigen, dass ihre Kompetenzen nur auf dem Papier existieren", sagte Rahmig.

Corona – Mehr Infos zum Thema