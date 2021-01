Schnelle Impfung für alle Erzieher gefordert

Berlin. Was ist ein systemrelevanter Beruf? Wer gehört zur Risikogruppe? Und welche Arbeitnehmer sollten aus gesamtwirtschaftlicher Sicht zuerst geimpft werden? Strittige Fragen, die sich nun zunehmend auch bei der Wiederaufnahme des Kitabetriebs in Berlin stellen. Noch immer werden Kinder in der Hauptstadt offiziell nur in Notfällen in den Einrichtungen betreut – und noch immer sind diese Notfälle dem Vernehmen nach aber auch mehr als großzügig definiert. Eltern schicken ihre Kinder oft ohne Angabe von näheren Gründen in die Notbetreuung. Eine Überprüfung oder erneute Listung von systemrelevanten Berufen ist dabei erst einmal nicht vorgesehen.

Der Verband der Kleinen und Mittelgroßen Kitaträger (VKMK) fordert den Berliner Senat daher dazu auf, den Mitarbeitern von Kindertagesstätten so schnell wie möglich ein konkretes Impfangebot noch im Januar zu unterbreiten. So soll die frühkindliche Bildung und Betreuung wieder vollumfänglich sichergestellt sowie die Risikogruppe der Erzieher selbst geschützt werden.

Von einer schnellen und primär durchgeführten Immunisierung der rund 34.000 Kita-Erzieher in Berlin würde laut VKMK-Sprecher Lars Békési die ganze Stadt profitieren. So würden etwa die Eltern beruflich entlastet. Gleichzeitig würde auch effektiv gegen zunehmende Kindeswohlgefährdungen vorgegangen werden.

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

„Wir erwarten im Rahmen einer mittelfristigen Strategie, dass der Senat endlich auch die psychologische Gesundheit der Mitarbeiter aller Kita-Teams ernst nimmt“, so Békési, „die seit Monaten bestehende Doppelbelastung und Doppelverantwortung der Erzieher als Elternteile und die eigenen Ängste in Bezug auf eine Erkrankung bringt die Mitarbeiter zunehmend an ihre Grenzen.“ Mit einer Impfung könnten die Erzieher hingegen ihrer systemrelevanten Arbeit wieder mit einer gewissen Sicherheit nachgehen.

AOK-Studie: Kita-Beschäftigte am stärksten von Corona betroffen

„Erzieher gehören zu den am meisten betroffenen Gruppen, hier liegt die Inzidenz deutlich höher als im Durchschnitt der Bevölkerung“, bestätigt Tom Erdmann, Berliner Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Zu diesem Ergebnis kam zuletzt auch eine Studie der AOK. Diese hatte ergeben, dass Beschäftigte in Kinderbetreuungs- und Kindererziehungsberufen von März bis Oktober am häufigsten im Zusammenhang mit Corona krankgeschrieben waren. Und das sogar noch öfter als Beschäftigte in der Alten- und Krankenpflege. Der Dachverband der Berliner Kinder- und Schülerläden (DaKS) verlangt daher zumindest eine Verschiebung der Erzieher von der momentan dritten in die zweite Impf-Prioritätsstufe.

Von Seiten des Berliner Senats wurde der Vorschlag des VKMK in zwei Sitzungen vergangenen Mittwoch und Donnerstag zwar zur Kenntnis genommen, viel Hoffnung auf eine tatsächliche Umsetzung macht sich Békési aber nicht. Für ihn ist das nur ein weiteres Zeichen der „Salami-Taktik“, die die Politik schon seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 durchführe. Ähnliche Erkenntnisse habe er dabei bereits mit der mangelnden Versorgung der Kitas mit mobilen Raumluft-Filteranlagen gemacht.

„Die Erfahrungen des gesamten letzten Jahres haben doch vor allem eines gezeigt: Es muss vorausschauend gehandelt werden“, so Békési, „kleine, gut gemeinte Schritte erzielen keine ausreichenden Wirkungen.“ Seiner Meinung nach bestehe momentan aber ein gewisser Überschuss an Impfdosen, der für die Berufsgruppe durchaus verwendet werden könne: „Bekanntermaßen lassen sich derzeit nur knapp 50% aller Personen impfen. Aus jenem Überschuss könnten Mitarbeiter der Kita-Teams das Angebot erhalten.“

Auf Anfrage der Berliner Morgenpost heißt es dazu von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie nur: „Die Priorisierung wird in Abhängigkeit der verfügbaren Impfkapazitäten und der Risikogruppen durch die Gesundheitsverwaltung in Abstimmung mit dem Bundesgesundheitsministerium vorgenommen“. Die Gesundheitsverwaltung wiederum verwies zurück auf die Bildungsverwaltung.

Kitaträger für gezielte Impfkampagne

Auch andere Kitaträger der Stadt halten eine gezielte Impfkampagne derweil für machbar. „Wir empfehlen, die Impfzentren an bestimmten Tagen speziell für Erzieher zu eröffnen und den Prozess durch eine gebündelte Terminvergabe zu vereinfachen“, sagt etwa Gabriele Schlimper, Vorsitzende der LIGA Berlin. Zumindest aber sollten Erzieher innerhalb der bestehenden Gruppe 3 die gleiche Priorität eingeräumt werden wie Lehrkräften.

Für Krystina Dombrowe, eine der Sprecherinnen der Landesarbeitsgemeinschaft Kindertagesstätten, macht eine schnellstmögliche Impfung zwar Sinn: „Die Frage nach der Verteilung ist aber eine gesellschaftspolitische und keine nur aus Sicht der Kitas.“ Zudem ersetze der alleinige Impfschutz von Fachkräften nicht die Hygieneregeln und ermögliche somit auch kein reibungsloses Arbeiten, da Kinder, Eltern oder Familienangehörige noch nicht immunisiert sind. Geimpft wer​den könnte ihrer Meinung nach jedoch in den Einrichtungen selbst mit mobilen Teams - analog den vom Senat organisierten Testteams. „Eventuell könnten Impfungen auch von Betriebsärzten realisiert werden“, so Dombrowe, „die Frage der Finanzierung würde hier jedoch eine wichtige Rolle spielen.“

Auch DaKS-Sprecherin Babette Sperle ist sich sicher: „Bei der Berliner Impfkapazität wäre die Berufsgruppe bei gleichzeitiger Schließung aller Kitas und Nutzung aller Impfzentren in zwei Tagen geimpft, sofern alle Beteiligten zustimmen - drei Wochen später könnte man das Gleiche dann noch einmal für die zweite Dosis machen.“ Für sehr wahrscheinlich hält Sperle dieses konsequente Vorgehen aber nicht - allein schon, weil die 2700 Berliner Kitas zentral auf die verschiedenen Impfzentren verteilt werden müssten.

„Unsere Idee wäre daher, für die Zeit ab kommender Woche zunächst ein Modell umzusetzen, in dem jedem Kind ein Angebot in einer stabilen Gruppe gemacht wird“, sagte Sperle, „so könnte ein Kind zum Beispiel drei Tage die Woche in die Kita gehen, und zwei Tage würden die Eltern über die vom Bund anvisierten Kinderkrankentage zu Hause bleiben können.“ Ein Vorschlag, dem wiederum der VKMK nichts abgewinnen kann. „Wir vertreten den Mittelstand“, so Békési, „unsere Elternteile können nicht einfach mal ein paar Tage zuhause bleiben. Das geht für uns im Gegensatz zu einer flächendeckenden Impfung einfach an der Realität vorbei.“

Corona – Mehr Infos zum Thema