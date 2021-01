Inzidenzwert in Spandau über 300 - Mehrere Bezirke melden nicht

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 106.197 Menschen infiziert. 1565 Menschen sind in der Hauptstadt bislang mit Covid-19 gestorben. 86.762 Patienten gelten inzwischen als genesen. 17.870 Menschen sind aktuell in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 190,6.

Neuinfektionen, Untersuchungsstellen, Hotlines: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

6.25 Uhr: Erhöhtes Arbeitsaufkommen in den Berliner Krematorien

In den Krematorien in Berlin und Brandenburg werden immer mehr Corona-Tote eingeliefert. In den Krematorien in Berlin sei ein erhöhtes Arbeitsaufkommen deutlich spürbar, sagte der Sprecher der Bestatter-Innung Berlin-Brandenburg, Fabian Lenzen. Man könne den Anforderungen aber uneingeschränkt gerecht werden. Die beiden Berliner Krematorien Ruhleben und Treptow verfügten über verhältnismäßig umfangreiche Kühlkapazitäten. In beiden Bundesländern sei über die Feiertage zum Teil ein Rückstau entstanden, weil durch die geschlossenen Standesämter nicht die notwendigen Papiere ausgestellt werden konnten.

Die Bestatter-Innung Berlin-Brandenburg und der Bundesverband Deutscher Bestatter forderten, dass Bestatter sowie Friedhofs- und Krematorienpersonal bei den Corona-Impfung bevorzugt berücksichtig werden sollten. Schließlich seien sie für die Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Ordnung unverzichtbar, sagte Fabian Lenzen.

05:02 Uhr: Erst fünf Grippe-Fälle in Berlin gemeldet

Die Grippe-Saison 2020/21 ist in Berlin nach bisherigen Meldedaten äußerst verhalten angelaufen. Die Gesundheitsämter meldeten seit Anfang Oktober nur fünf bestätigte Fälle, wie aus einer Online-Datenbank des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht (Stand 8. Januar). Eine Sprecherin des Berliner Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) bestätigte die Korrektheit der Angabe. Vor rund einem Jahr waren etwa zu der Zeit bereits rund 300 Nachweise für die Saison erfasst worden - 60 Mal mehr.

Montag, 11. Januar

18.30 Uhr: Weiteres Impfzentrum eröffnet im Erika-Hess-Eisstadion

In Wedding (Mitte) eröffnet in der kommenden Woche ein weiteres Impfzentrum im Erika-Hess-Eisstadion. Dort wird ausschließlich der Impfstoff des Herstellers Moderna gespritzt, in der Arena in Treptow das Mittel von Biontech/Pfizer. Die Berliner können sich damit mit der Wahl des Impfzentrums für einen Hersteller entscheiden.

Nach der Öffnung des Standortes im Erika-Hess-Eisstadion am Donnerstag könnte als nächstes ein Zentrum mit dem Biontech-Impfstoff auf dem Messegelände in Charlottenburg folgen. Im Velodrom in Pankow soll es erst Ende Februar losgehen. Insgesamt plant Berlin sechs Impfzentren.

17.40 Uhr: Bilanz der Corona-Verbote an Silvester im Abgeordnetenhaus

Die Kontrollen der strikten Corona-Einschränkungen sind eines der Hauptthemen der Besprechung der Innenpolitiker im zuständigen Ausschuss des Abgeordnetenhauses. An diesem Montag (9 Uhr) sollen Innensenator Andreas Geisel (SPD) und die Polizei eine Bilanz der vergangenen Wochen vorstellen, die auch Silvester beinhaltet. Wegen der Corona-Pandemie sind seit längerem Feiern, größere Treffen und Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit verboten. Silvester gab es zusätzlich weitreichende Verbote für Feuerwerk.

Als weiteres Thema steht die aktuelle Lage an der Rigaer Straße in Friedrichshain nach der Räumung eines von Linksradikalen besetzten Hauses im Oktober auf der Tagesordnung.

17.32 Uhr: Drittes Brandenburger Impfzentrum startet im Flughafen Schönefeld

Im alten Flughafen Schönefeld (Dahme-Spreewald) wird am Montag (12.45 Uhr) das dritte Brandenburger Impfzentrum eröffnet. Dort solle medizinisches Personal der Bundeswehr die Impfungen gegen das Coronavirus vornehmen, hatte das Gesundheitsministerium erklärt. Am vergangenen Dienstag waren in Potsdam und Cottbus die ersten beiden Impfzentren für die Bürger in Betrieb gegangen. Bis Anfang Februar sollen in Brandenburg insgesamt elf Impfzentren am Netz sein. Das alte Flughafengebäude gehört als Terminal 5 zum neuen Flughafen BER.

Der Zutritt zu einem Impfzentrum ist nur nach einer Terminbestätigung möglich. Derzeit können nur Termine für über 80-Jährige und besonders gefährdete Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vereinbart werden. Weitere Bevölkerungsgruppen sollen folgen. Im Land Brandenburg werden Termine für die Corona-Schutzimpfung nur telefonisch über die Rufnummer 116 117 vergeben.

17.26 Uhr: SPD-Fraktionschef rügt AfD-Aufruf zur Öffnung von Geschäften

Der SPD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag hat den AfD-Landtagsabgeordneten Dennis Hohloch scharf gerügt, weil dieser trotz des Lockdowns einen Aufruf zur Öffnung von Geschäften und der Gastronomie in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht hat.

Es sei schlimm genug, wenn AfD-Politiker immer wieder die Corona-Regeln ignorierten und an Demonstrationen ohne Abstand und Masken teilnähmen, sagte Erik Stohn. „Jetzt ist ein neuer Höhepunkt von Rücksichtslosigkeit erreicht, wenn Dennis Hohloch mit Menschen sympathisiert, die den offenen Rechtsbruch zum Ziel haben“, sagte Stohn.

Hohloch erklärte dazu, der Aufruf sei nicht als Aufforderung zum Rechtsbruch, sondern als Hilferuf der betroffenen Unternehmer und als Signal an die Politik zu verstehen. „Der Handel und die Gastronomie haben mit viel Aufwand die Hygienekonzepte umgesetzt“, sagte er. „Und dann sagt die Politik: 'Wir machen Euch den Laden zu'.“ Darüber müsse eine Diskussion mit den Betroffenen geführt werden, forderte Hohloch.

17.20 Uhr: Betrugsprozess um Corona-Soforthilfen beginnt

Mutmaßlich erschlichene Coronahilfen beschäftigen am Montag das Landgericht München I. Ein 31 Jahre alter Mann ist angeklagt, in mindestens 91 Fällen unberechtigterweise Corona-Soforthilfe beantragt zu haben - und zwar auch gleich in mehreren Bundesländern. Die Klage bezieht sich auf Fälle in Bayern, Berlin, Baden-Württemberg, Saarland, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Der Gelsenkirchener, der zuletzt in London lebte, soll mit Scheinidentitäten mehr als 2,5 Millionen Euro beantragt haben. Knapp 68.000 davon wurden ausgezahlt.

16.15 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich in Berlin 200

In Berlin sind fünf weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 1565. 340 neue Infektionen wurden bestätigt, 732 waren es gestern. 17.870 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 18.064 waren es gestern. 86.762 Menschen gelten inzwischen als genesen. 427 Menschen werden auf Intensivstationen behandelt, 21 weniger als gestern. 1600 Menschen liegen insgesamt in Krankenhäusern. Vier Bezirke (Mitte, Neukölln, Pankow und Treptow-Köpenick) meldeten allerdings keine aktuellen Zahlen. Die Nachmeldungen kommen dann in den folgenden Tagen.



Die Berliner Corona-Ampel für den Bereich der Reproduktionszahl zeigt mit 1,52 Grün. Die Ampel für den Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten steht mit 33,2 Prozent weiter auf Rot. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 190,6 auch weiter auf Rot. Vor Weihnachten hatte der Wert in Berlin deutlich über 200 gelegen und war danach gesunken. Inzwischen liegt er in fünf Bezirken wieder über 200 (Charlottenburg-Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf, Reinickendorf, Spandau, Treptow-Köpenick). In Spandau erreicht er sogar den Wert von 300,2.

Der Senat hatte angekündigt, bei so hohen Infektionszahlen zu prüfen, ob ähnlich wie in Brandenburg auch für die Hauptstadt eine neue Regel zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit gelten soll.

Fallzahlen in den Bezirken

7-Tage-Inzidenz in den Bezirken

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

16 Uhr: Wir starten unser neues Newsblog zum Coronavirus in Berlin. Alle bisherigen Entwicklungen finden Sie hier.

Corona – Mehr Infos zum Thema