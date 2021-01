Vier Wohnungsbrände am Wochenende: Mehrere Verletzte

Oranienburg/Kyritz. Bei vier Bränden in Wohnungen sind am Wochenende in Brandenburg mehrere Menschen verletzt worden. Am Sonntag sei es zu einer Rauchentwicklung in einem Heim für altersgerechtes Wohnen in Oranienburg (Oberhavel) gekommen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Elf Bewohner seien in Sicherheit gebracht und zwei von ihnen ärztlich versorgt worden. Die Ursache für die Rauchentwicklung sei noch nicht geklärt, berichtete der Sprecher.

In Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) ist am frühen Samstagmorgen ein Wohnhaus abgebrannt. Nach ersten Erkenntnissen habe der 49 Jahre alte Bewohner beim unsachgemäßen Umgang mit Gas- und Elektroheizgeräten den Brand ausgelöst, teilte die Polizei mit. Der 49-Jährige erlitt Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand nach drei Stunden löschen. Das Haus ist nach Angaben der Polizei nicht mehr bewohnbar.

Ebenfalls in Kyritz fing am Samstag eine Gastherme im Keller eines Wohnhauses aus ungeklärter Ursache Feuer. Angehörige des 91 Jahre alten Hauseigentümers hätten den Brand noch rechtzeitig bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei mit. Die Rettungskräfte stellten das Gas ab und löschten die Therme. Das Feuer hatte nicht auf das Haus übergegriffen. Verletzt wurde niemand.

Beim Wechseln einer Gasflasche an einer mobilen Heizung entzündete sich in einem Haus in Lellichow (Ostprignitz-Ruppin) am Freitag Gas an einem elektrischen Heizstrahler. Der 55-jährige Bewohner habe die Gasflasche ins Freie getragen und sich dabei Verbrennungen an den Händen zugezogen, teilte die Polizei mit. Die alarmierte Feuerwehr habe die Gefahr bannen können. Am Haus entstand kein Sachschaden.