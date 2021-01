Mehrere Autos in Berlin bei Bränden beschädigt

Berlin. In Berlin haben am Wochenende erneut zahlreiche Autos gebrannt. In Lankwitz bemerkten Anwohner in der Straße Am Gemeindepark am Samstagabend Flammen an zwei geparkten Autos und löschten den Brand zusammen mit einem Passanten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Wagen sei im vorderen Bereich stark beschädigt worden, ein anderer an einem der hinteren Reifen. In der Lankwitzer Straße in Berlin-Lichterfelde entdeckten Feuerwehrleite ebenfalls ein brennendes Auto und löschten die Flammen. Das Fahrzeug sei stark beschädigt worden.

Den Angaben zufolge bemerkte in der Nacht auf Sonntag ein Anwohner in der Rhinower Straße in Prenzlauer Berg einen brennenden Wagen, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Auch dieses Auto sei stark beschädigt worden, ein dahinter stehender Wagen und ein Lastenfahrrad hätten ebenfalls Schaden genommen.

In allen Fällen ermittelt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts wegen des Verdachts auf Brandstiftung. In Berlin werden vor allem nachts immer wieder Autos angezündet. Bereits in der Nacht auf Samstag standen in Mitte und Lichtenberg mehrere Fahrzeuge in Flammen.