Ohne Masken an Pokertischen: Polizei löst Spielrunde auf

Berlin. Knapp 30 Männer sollen in Berlin-Tempelhof beim Pokerspiel in einem Keller gegen die Corona-Regeln verstoßen haben. Nach Hinweisen von Zeugen entdeckten Polizisten am Samstagabend in dem Keller die Männer zwischen 16 und 38 Jahren "an Pokertischen sitzend beim illegalen Kartenglücksspiel", wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Spieler hätten keine Mund-Nasen-Bedeckungen getragen und teilweise aus Shisha-Pfeifen geraucht.

Den Angaben zufolge wurden alle Menschen des Kellers verwiesen und zwei Glücksspielautomaten beschlagnahmt. Herbeigerufene Feuerwehrleute hätten zuvor einen überhöhten Kohlenstoffmonoxid-Wert in dem Raum gemessen.