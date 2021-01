Blumenläden verzeichnen Umsatzrückgang bis zu 70 Prozent

Potsdam. Der Brandenburger Blumenhandel verzeichnet wegen der Corona-Maßnahmen starke Umsatzeinbrüche. Weihnachtssterne, Winterazaleen, Glücksklee: Eigentlich gehen in Brandenburgs Blumenläden um den Jahreswechsel viele Pflanzen über die Ladentheke. Aber die Geschäfte sind seit dem 16. Dezember geschlossen. "Wir haben 50 bis sogar 70 Prozent Umsatzrückgang beim Wintergeschäft", sagte Andreas Jende, Sprecher beim Landesgartenbauverband.

Zwar stellten auch einige Blumenläden in Brandenburg ihren Kunden einen Abholservice bereit. Dennoch wanderten "erhebliche Mengen" beispielsweise des Klassikers aus den Wintermonaten, dem Weihnachtsstern, in der Tonne, so Jende. Es sei zu teuer die Blumen bereitzuhalten.