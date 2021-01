Die Berliner Polizei hat ein Brandenburg-Problem

Berlin. Für die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist es ein einfaches Gedankenspiel. Man stelle sich vor, ein in Berlin festgenommener Gefährder soll nach Brandenburg überführt oder ein Schwertransport über die Landstraße in Richtung Norden begleitet werden. In beiden Fällen wäre für Tarifbeschäftigte der Berliner Polizei, die solche Aufgaben oft übernehmen, an der Landesgrenze Schluss.

Grund ist eine Gesetzeslücke, wie auch die Innenverwaltung auf Nachfrage bestätigt. Aufgrund der Formulierung im Brandenburgischen Polizeigesetz sind nur „Polizeivollzugsbeamten eines anderen Landes“ Amtshandlungen in Brandenburg erlaubt. Tarifbeschäftigte sind nicht genannt.

Für Berlin hat das nach Auffassung der GdP erhebliche Auswirkungen. Denn betroffen sind gleich mehrere Bereiche der Polizei: das Gefangenenwesen, Teile des Begleitschutzes und des Verkehrsdienstes - nach Schätzungen etwa 500 bis 600 Angestellte.

Problematik ist Justizverwaltung seit 2018 bekannt

In einem Schreiben, das der Berliner Morgenpost vorliegt, fordert die GdP die Politik nun zum Handeln auf. Es brauche dringend Rechtssicherheit - zumal die Problematik der Justizverwaltung seit dem Jahr 2018 bekannt sei, heißt es aus Polizeikreisen. In der Justizverwaltung teilt man die Auffassung der Gewerkschaft indes nicht. Hoheitliche Aufgaben, wie etwa der Gefangenentransport, sollten auch künftig von Beamten ausgeführt werden. Im Klartext: Man sieht keinen Handlungsbedarf.

GdP-Landeschef Norbert Cioma sieht nun aber eine neue Dringlichkeit: „Wir diskutieren nunmehr seit zwei Jahren über diese Problematik. Mit der Eröffnung des BER hat diese Gesetzeslücke noch mal eine neue Dimension bekommen, weil wir in Zukunft auch wieder zahlreiche Staatsbesuche zum Flughafen eskortieren werden müssen.“ Erstmals aufgefallen sei die Lücke bei einem Gefangenentransport. Laut GdP sei es zuletzt auch zu weiteren Vorfällen gekommen, bei denen Berliner Tarifangestellte in Brandenburg "auf die nicht vorliegende Befugnis ihrer Tätigkeit hingewiesen wurden". Der Personalrat der Direktion Einsatz dränge daher auf eine Lösung - noch in diesem Jahr.

Justizverwaltung verwundert über Vorstoß der Gewerkschaft

In der Justizverwaltung ist man verwundert über die Strategie der Gewerkschaft, Tarifbeschäftigte mit hoheitlichen Aufgaben betrauen zu wollen, statt die Rechte der eigenen Beamten zu stärken. In Justizkreisen fürchtet man gar eine Entprofessionalisierung solcher Aufgaben. Wenn Sicherheit so wichtig sei, heißt es, dann sollten Gefangenentransporte ausschließlich von Beamten begleitet werden, die etwa eine Waffe tragen dürfen.

GdP-Landeschef Cioma sieht die Fortsetzung der Polizeiarbeit gefährdet: „Wir sollten uns vergegenwärtigen, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes und der Angreifbarkeit polizeilicher Maßnahmen dann außerhalb der Stadtgrenze nicht einsetzen können, der Dienstbetrieb in diesen Fällen dann aber zum Erliegen kommt“.