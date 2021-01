"Wenn der Gasometer fertig ist, ist auch der Campus fertig"

Berlin. Es bleibt spannend auf dem Euref-Gelände in Schöneberg: Am kommenden Dienstag wird die „Jauch-Kuppel“ im Gasometer abgebaut, im Einsatz ist dann ein 200-Tonnen-Kran. Die Kuppel, in der Talkmaster Günther Jauch vor sechs Jahren die Sonntagabend-Runde moderiert hatte, wird nach Düsseldorf gebracht, wo ein neues Euref-Gelände entsteht, und dort wieder aufgebaut. Aber wie geht es weiter mit dem Gasometer? Was passiert auf dem Euref-Gelände in Berlin? Und wann wird die Torgauer Straße endlich zur Fahrradstraße? Ein Gespräch mit Reinhard Müller, Vorstandsvorsitzender der Euref AG.

​

Berliner Morgenpost: Herr Müller, der Euref-Campus boomt, inzwischen arbeiten hier in Schöneberg schon 3500 Mitarbeiter. Geht da noch mehr?



Reinhard Müller: Ich muss Sie korrigieren. Wenn die Gasag ihr neues Gebäude bezogen hat, dann sind hier bald 5000 Menschen tätig. Und später kommt noch die Netzgesellschaft hinzu, dazu weitere Teile der Deutschen Energieagentur. Dann arbeiten auf dem Euref-Campus über 5000 Menschen.







Wie stark hat die Corona-Pandemie den Campus getroffen?



Wir haben sehr schnell die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und kontrollieren die auch. So stehen überall auf dem Gelände Desinfektionsgeräte, wir halten die Abstände ein, diejenigen, die es können, arbeiten auch im Homeoffice. Und wir haben zum Glück kein Problem mit den Lieferketten, denn wir haben die Materialien, die wir brauchen, früh bestellt und eingelagert.







Aber die vielen Veranstaltungen, die hier stattfinden, die mussten doch ausfallen? Und das Restaurant ist geschlossen?



Ich sage mal, das ist sicherlich für uns eine Katastrophe. Zumal wir kurioserweise keine Hilfe bekommen. Denn wir werden als ein verbundenes Unternehmen gewertet, da sind die Gastronomie und die Veranstaltungen enthalten. Deshalb fällt das alles aus der Förderung heraus. Aber da geht es uns wie anderen - wenn ein Restaurant in einem Hotel eingebunden ist, bekommt es auch keine Förderung. Und, okay: Wir haben gute Jahre gehabt, jetzt hatten wir ein schlechtes Jahr. So ist das. Als Unternehmer hat man mal gute oder schlechte Zeiten.

Lesen Sie auch: Die „Jauch-Kuppel“ zieht nach Düsseldorf um







Können Sie die finanziellen Einbußen schon beziffern?



Wir kennen die Größenordnung, aber ich möchte sie nicht öffentlich nennen. Uns wird die Corona-Pandemie sicherlich noch bis Mitte des Jahres begleiten, wir schauen nach vorne.







Hatten die vergangenen Corona-Monate Auswirkungen auf die baulichen Projekte auf dem Euref-Campus?



Wir liegen bei den Projekten sehr gut im Zeitplan. Wir haben hier unsere eigenen Architekten, unsere eigene Bauleitung. Bei uns werden Probleme, die bei Bauprojekten natürlich entstehen, von uns selbst gelöst, weil wir alles im eigenen Hause machen. Wir haben die Fachingenieure hier auf dem Gelände, die sind sehr wichtig für uns, denn das, was wir tun ist, sind ja komplizierte Unterfangen - beispielsweise durch die besonderen Anlagen zur intelligenten Steuerung der Gebäude. Unser Ziel ist es, auf vielfältigen Wegen die Klimaziele einzuhalten oder sogar zu unterbieten.





Wie funktioniert es bei einem so komplexen Campus wie hier in Schöneberg mit dem Homeoffice?



Ungefähr zwei Drittel der Leute sind derzeit nicht da. Es gibt Bereiche, die können im Homeoffice arbeiten - und das klappt wohl auch sehr gut. Ich bin sehr überrascht, denn ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fan von Homeoffice. Architekten zum Beispiel denken über ihre Projekte ja nach, wir planen, wir diskutieren, was wie aussehen könnte. Wir brauchen den Austausch, die Diskussion. Das können Sie nicht im Homeoffice machen.





Was meinen Sie - welche Folgen wird die Pandemie für die Gesellschaft haben, welche langfristigen Veränderungen mit sich bringen?



Wir befassen uns hier auf dem Euref-Campus mit den Thema Energiewende, Mobilitätswende und Klimaschutz. Ich sage jetzt schon voraus, diese Themen werden einen zusätzlichen Schub bekommen. Nach der Corona-Pandemie wird der Klimawandel eines der ganz, ganz, ganz großen Themen werden. Wir haben hier auf dem Campus seit 2014 die CO2-Klimaziele der Bundesregierung für das Jahr 2050 erreicht. Ganz ohne staatliche Subventionen. Und wissen Sie was? Das rechnet sich. Und wenn wir als privates Unternehmen die Klimaziele einhalten können, dann müssten das ja auch noch viele andere können.







Wie haben Sie das erreicht?



Indem wir mit regenerativer Energie gearbeitet haben, die wir selber hier verarbeiten. Wir haben zertifiziertes Biomethan, mit dem in unserer Energiewerkstatt Energie entsteht. Wir betreiben hier auf dem Gelände unser eigenes großes Blockheizkraftwerk. Damit stellen wir auf dem gesamten Gelände unsere gesamte thermische Wärme her und produzieren zugleich grünen Strom. Das rechnet sich auch. Und ich bin stolz darauf, dass wir hier auf dem Euref-Campus, hier am Gasometer gezeigt haben und zeigen, wie die Energiewende funktionieren kann. Inzwischen ist der Campus ein deutschlandweit, ja ein europaweit anerkanntes Projekt. Und deshalb dürfen auch nur Firmen auf den Campus, die sich mit den Themen Energie- und Mobilitätswende und Klimaschutz befassen.



Und wenn eine andere Firma sich hier ansiedeln will, schicken Sie die dann weg?



Wir hatten beispielsweise schon Firmen aus dem Bereich der Pharmazie hier. Auch einen große Firma. Aber ich habe ihnen gesagt: Seid mir nicht böse, aber ihr passt hier nicht hin. Anders ist das mit der Elektromobilität - schauen Sie, wir haben inzwischen über 200 Elektroladestationen verschiedenster Anbieter auf dem Gelände. Und wir haben am Eingang zum Campus, bei der Tankstelle auch eine Wasserstoff-Tankstelle. Ich bin wirklich überzeugt: Wir sind zur Energiewende in der Lage, wir müssen es einfach nur tun.







Macht die Politik, macht der Berliner Senat zu wenig?



Wir quatschen zu viel, wir machen zu wenig. Schauen Sie sich doch einmal die Stadt an. Ich verstehe nicht, warum die Politik in den Bebauungsplänen nicht Vorgaben macht. Da müssten doch entsprechende Klima- oder Verbrauchsziele oder beispielsweise das Aufstellen von Ladestationen vorgeschrieben werden.





Sehen Sie auf dem Campus noch mehr Potenzial, um Energie einzusparen?



Hier auf dem Campus sind wir mit den heutigen Möglichkeiten am Ende. Wir bauen ja Häuser, die das höchste Energie-Einsparpotenzial haben.







Sie haben noch Großes mit dem Gasometer vor? Verraten Sie uns, was.



Wir haben im März vergangenen Jahres einen Bauantrag für den Gasometer gestellt, dann folgten sehr intensive Gespräche mit dem Bezirk, vor allem mit Baustadtrat Jörn Oltmann von den Grünen. Der Bezirk wollte die Baumassen reduzieren. Das haben wir uns dann in sehr intensiven, konstruktiven Gesprächen abringen lassen. Wir haben den Bebauungsplan, der 2010 verabschiedet worden war, also noch einmal geändert. Statt 165.000 Quadratmetern werden nun nur noch 135.000 Quadratmeter, also 30.000 Quadratmeter weniger bebaut.





Ist Ihnen die Reduzierung des Ausbaus schwer gefallen?



Ich möchte den Campus jetzt fertigstellen. Zum Beispiel auch für Start-ups, die hier Flächen zu einem guten Preis finden. Und wir bauen den Gasometer so aus, dass nicht zwei Ringe frei bleiben, sondern nur noch ein Ring. Wir halten mit dem neuen Kongresszentrum und den Büros einen respektvollen Abstand von einem Meter zur Konstruktion des Gasometers. Diesem Plan haben die Gremien zugestimmt.







Was findet dann im Gasometer statt?



Die „Jauch-Kuppel“ wird ausgebaut und wird auf unserem neuen Euref-Campus in Düsseldorf wieder aufgebaut. Gerade findet der Abbau statt. In unseren Gasometer hier kommt das neue Kongresszentrum rein - für Veranstaltungen wissenschaftlicher oder anderer Natur. Wenn der Gasometer fertig ist, dann ist der Campus auch fertig.





Muss der Gasometer nicht noch saniert werden?



Nein, da gibt es ein weit verbreitetes Missverständnis. Der Gasometer hat keinen Sanierungsstau. Wir werden ihn aber im Zuge der Bauarbeiten instand setzen. Beispielweise durch Rostentfernung mittels Lasertechnologie und danach müssen wir natürlich auch streichen. In den Gasometer bauen wir einen neuen Korpus ein - mit dem Kongresszentrum und Büros. Mit Aufzügen kommt man zu den Arbeitsplätzen, aber auch ganz nach oben. Dieser Bereich ist öffentlich zugänglich - dort wird es einen wunderbaren Blick über die ganze Stadt geben. Wir planen dort oben auch eine Ausstellung über die Geschichte des Gasometers - mit vielen historischen Fotos. Vergleicht man diese mit unseren Plänen, sieht man, dass wir den Gasometer auf sein historisches Erscheinungsbild zurückführen. Damals wurde sogar gar kein Ring frei gelassen, wenn er in Betrieb war.







Der Gasometer mit Kongresszentrum und Büros soll bis Juli 2023 fertig sein. Wer wird der Mieter?



Der Gasometer mit seinem neuen Innenleben wird bis 1. Juli 2023 fertig sein, bis zum 31. Dezember 2023 muss der Mieter drin sein. Punkt.







Warum „Punkt“? Stimmt es nicht, dass die Deutsche Bahn mit ihrer Digitalabteilung dort einzieht, wie auch wir es in der Berliner Morgenpost schon berichtet haben?



Ich darf keine Auskunft zum Mieter geben. Ich bitte um Verständnis.







Die Anwohner-Initiative ist mit Ihren Plänen zum Gasometer nicht einverstanden, sie hat online schon 5000 Unterschriften gesammelt. Haben Sie Kontakt mit den Anwohnern?



​Wir haben mehrfach versucht, mit der Anwohner-Initiative in einen Dialog zu treten. Aber wir waren bei den Diskussionsveranstaltungen nicht erwünscht. Bei einer Veranstaltung der Linken wollten wir gerne aktiv teilnehmen, aber wir wurden explizit ausgeladen. Man wolle das lieber unter sich besprechen, hieß es. Mit Stadtrat Oltmann und der Bürgerinitiative kam es bereits zu einem digitalen Austausch. Wir werden im Januar einen weiteren Anlauf mit unserer Beteiligung nehmen. Wir können die Gespräche nur anbieten.







Mit dem Bezirk gibt es noch Streit um die Torgauer Straße, also die Zufahrtsstraße zum Euref-Gelände. Sie wollen diese zu einer Fahrradstraße machen, doch noch immer holpert man über Kopfsteinpflaster hier hinauf. Warum ist da immer noch nichts geschehen?



​Es ist für uns ein großes Ärgernis. Die Baufirma, die vom Campus vorne am Gehweg schon die Überfahrt gemacht hat, muss wieder abrücken, weil wir nicht weitermachen dürfen. Obwohl wir doch den Straßenumbau bezahlen würden. Aber weil es sich um öffentliches Straßenland handelt, dürfen wir nicht einfach weiterbauen. Wir brauchen einen Vertrag mit dem Bezirk. Und der ist eigentlich auch - abgesegnet durch alle operativen Ebenen – längst unterschriftsreif. Aber wir bekommen keine Unterschrift von der zuständigen Stadträtin Christiane Heiß von den Grünen.





Warum nicht?



Wir wissen es nicht. Auch Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler von der SPD hat uns bislang nicht helfen können. Und glauben Sie mir: Wir haben wirklich alles gemacht. Alles.