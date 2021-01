Home verspricht ein Ende von Massenbesichtigungen

Vermietung und Besichtigung von Wohnungen digital organisiert: Thilo Konzok hat in Berlin das Start-up Home gegründet.

Berlin. Wohl insgesamt etwa 30 Mal sei er umgezogen, erzählt Thilo Konzok. In den Anfängen seiner Tätigkeit als Unternehmer sei er nämlich stets von einer möblierten Wohnung in die nächste gewechselt. Immer für eine gewisse Zeit, immer mit dem Druck, irgendwann wieder eine neue Bleibe suchen zu müssen. „Ich habe den Prozess, eine Wohnung zu finden und wieder zurückzugeben, ziemlich oft mitgemacht. Das macht niemandem Spaß, wie das abläuft“, sagt Konzok.

Mittlerweile hat Konzok gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Moritz von Hase das Problem aus seiner Sicht gelöst. Das von den zwei Freunden gegründete Start-up Home verspricht eine neue Einfachheit nicht nur für Vermieter, sondern auch für potenzielle Mieter, die auf der Suche nach einer Wohnung sind.

Interessenten schauen sich zunächst virtuell um, können aber auch eine Besichtigung buchen

Für Mietinteressenten läuft die Vermittlung einer neuen Wohnung über die firmeneigene Internetseite. Nach einer Anmeldung und dem Hinterlegen der gängigen Unterlagen können sich Nutzer auf dem Portal eingestellte Wohnungen zunächst virtuell anschauen. Gefällt eine potenzielle Bleibe, kann der Interessent eine Besichtigung buchen. „Das geht werktags zwischen 8 und 20 Uhr. Die Instruktionen gibt es auf das Handy. Der Schlüssel kann mit einem Code in einem der zahlreichen Depots in der Stadt abgeholt werden. Dann sind 90 Minuten Zeit, die Wohnung zu besichtigen“, erklärt Home-Mitgründer Konzok. Massenbesichtigungen sollen so der Vergangenheit angehören.

Konkrete Zahlen zu Nutzern oder verfügbaren Wohnungen nennt Home auf Nachfrage nicht. Das Angebot stoße bei potenziellen Mietern aber auf reges Interesse. Im Vergleich zum Vormonat habe sich die Anzahl der Wohnungsinteressenten, die sich bei dem Immobilien-Digitalisierer gemeldet hätten, im November mehr als verdoppelt, heißt es. Konzok sagt, für den Mieter entfalle durch Home auch der unangenehmere Teil einer Wohnungsbesichtigung. „Lästiges Einschleimen bei Maklern ist bei uns nicht nötig“, so der Jungunternehmer.

Wegen Corona suchen in Berlin weniger Menschen eine neue Wohnung

Im Idealfall könnten sich künftige Mieter noch bei der Besichtigung für oder gegen die Wohnung entscheiden. Es gelte „First come, first served“, sagt Konzok. Also: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Eine Auswahl etwa nach Beruf, Herkunft oder dem Nachnamen des Interessenten finde bei Home nicht statt. „Wer sich die Wohnung leisten kann, bekommt den Zuschlag“, erklärt der Mitgründer.

Besonders Altbauten seien allerdings vergleichsweise schnell vergriffen. Bei einem Morgenpost-Test finden sich auf dem Portal tatsächlich lediglich teurere Neubau-Wohnungen in Berlin. 85 Prozent der beliebtesten Wohnungen seien in weniger als 28 Stunden vermietet, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Corona allerdings habe dafür gesorgt, dass die Nachfrage gesunken sei. Es gebe aktuell weniger Interessenten, die umziehen wollten, so Konzok.

Home war 2016 eigentlich als Digitalisierungshelfer und Serviceangebot für Vermieter gegründet worden. Home spricht dabei nach eigenen Angaben vor allem die Privateigentümer an, die lediglich ein, zwei oder drei Wohnungen besitzen. „Wir bieten ein Rundum-sorglos-Paket“, verspricht Konzok. Home hatte vor Corona sogar Garantien abgegeben, was Mietzahlungen angeht. Sein Unternehmen sei so ins Risiko gegangen. Der Eigentümer der Wohnung müsse sich durch Home gewissermaßen um gar nichts mehr kümmern. Mittlerweile habe man dieses Angebot pausiert, weil die weitere Marktentwicklung wegen Corona schwer zu prognostizieren sei, so Konzok.

Verband IVD sieht auch günstigere Alternativen für Vermieter

Den Service des Berliner Start-ups gibt es für die Vermieter allerdings nicht umsonst: 2,9 Prozent der monatlichen Warmmiete, mindestens aber 39 Euro pro Monat, behält Home als Gebühr ein. Dazu zahlen Eigentümer bei der ersten Vermietung Einrichtungskosten in Höhe von einer halben Monatsmiete an das Unternehmen.

Deutschlands größter Zusammenschluss aus Immobilienberatern, Maklern, Verwaltern und Sachverständigen, Immobilienverband IVD, blickt allerdings auch skeptisch auf das neue Angebot. „Das All-inclusive-Preismodell, das mit 2,9 Prozent der Jahres-Warmmiete, mindestens jedoch mit einer Mindestrate von 468 Euro und einer halben Warmmiete als Onboarding-Gebühr vergleichsweise teuer ist, könnte für Vermieter kleinerer Wohnungen interessant sein, bei denen die Mieter häufig wechseln“, sagt Carolin Hegenbarth, Bundesgeschäftsführerin des IVD, auf Morgenpost-Anfrage. Grundsätzlich sei es aber immer effizienter und deutlich günstiger, die Verwaltung des Gemeinschafts- und des Sondereigentums in die Hand eines Verwalters zu geben.

Branche hat Nachholbedarf bei Digitalisierung

Home ist aber möglicherweise ein gutes Vorbild in Sachen Digitalisierung für die Branche. Dass in dem Bereich Nachholbedarf besteht, sieht auch der Verband so. „Die Schritte und Abläufe im Rahmen der Vermietung sowie Anmietung und des Kaufs oder Verkaufs einer Immobilie sind bislang gerade im Vergleich zu anderen Branchen und Ländern noch viel zu bürokratisch, analog und offline“, erklärt Hegenbarth.

Thilo Konzok sieht Home langfristig auf dem Weg zur Wohnungsmarke. Mieter schließen Verträge auch direkt mit Home ab, der Eigentümer der jeweiligen Immobilie tritt nicht mehr in Erscheinung. Home hat sich dafür in Richtung des Wohnungsbesitzers vertraglich abgesichert, darf mit der Vollmacht bis zu einem gewissen Grad Entscheidungen für ihn treffen.

Home arbeitet an weiteren Annehmlichkeiten für die Mieter

Dem Mieter kommt das zum Beispiel bei notwendigen Reparaturen an der Wohnung zugute. Tropft zum Beispiel der Wasserhahn im Bad stellt der Mieter eine Anfrage über die App oder das Telefon. Home gibt den Schaden an seinen Handwerkerpartner weiter. Das sei schnell und unkompliziert, findet Mitgründer Konzok. Weitere Annehmlichkeiten für Mieter sollen noch hinzukommen. Zuletzt habe Home in einem Piloten für 100 Kunden die Anmeldung von Strom und Internet übernommen. Mieter müssten sich dann nicht mehr einen Tag frei nehmen, um auf den Techniker zu warten. Zudem habe Home laut Konzok mit den Anbietern günstigere Konditionen vereinbaren können – und diese auch weitergegeben.

Sowohl Konzok als auch Geschäftspartner Moritz von Hase haben eine Vergangenheit im Wohnungssegment: Konzok arbeitete einige Jahre lang für den umstrittenen Ferienwohnungen-Vermittler Airbnb. Von Hase hatte die WG-App „Flatastic“ gegründet.​