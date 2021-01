Impfzentrum im Velodrom erfolgreich getestet

Berlin. Der Frau geht es nicht gut, sie muss ihre Füße hochlegen. „Einen Moment nur, die Sanitäter sind gleich für sie da“, beruhigt sie einer der Betreuer. Zwei Rettungsassistenten heben die Frau nur wenig später auf eine Trage, um sie in aller Vorsicht in einen separaten Raum zur Untersuchung zu bringen. „Beim ersten Durchgang wussten sie noch nicht wirklich, was sie machen sollen“, raunt eine der Testpersonen ihrer Sitznachbarin zu, „aber jetzt klappt alles sehr gut.“

Was am Sonnabend im Berliner Velodrom in Prenzlauer Berg noch eine bloße Übung ist und von Beobachtern, die im gesamten Komplex verteilt sind, analysiert und notiert wird, könnte schon bald ein Ernstfall sein – mögliche Nebenwirkungen auf die Corona-Schutzimpfung, durchgeführt in einem der sechs geplanten Impfzentren in Berlin.

Die Stimmung aber ist ausgelassen an diesem Nachmittag in der Veranstaltungshalle nahe der Landsberger Allee, in der in normalen Zeiten Radrennen stattfinden würden. Nach zwei erfolgreichen Testläufen können die Beteiligten es kaum erwarten, mit dem echten Impfen zu beginnen. „Sobald der Impfstoff da ist, können wir loslegen“, sagt Andrea Ferber, die die organisatorische Leitung der Johanniter-Unfall-Hilfe im Velodrom inne hat und üblicherweise Sanitätsdienste für die Sportler übernimmt. „Wir sind startklar“, bestätigt auch der Präsident des Berliner Roten Kreuzes, Mario Czaja, „jetzt warten wir nur noch auf Rückmeldungen aus der Politik.“

300 Menschen haben in den verschiedensten Rollen bei dem Testlauf mitgewirkt – einige in Rollstühlen, mit Säuglingen, mit Krücken und in den unterschiedlichsten Altersklassen, um so einen möglichst breiten Querschnitt der Bevölkerung zu simulieren. Im Regelbetreib sollen dann einmal 130 Mitarbeiter pro Schicht für die korrekte Verabreichung des Impfstoffs sorgen, unterstützt von 40 bis 50 Bundeswehrsoldaten. In 38 Kabinen könnten bis zu 2200 Menschen täglich geimpft werden.

Auch Sicherheitsmitarbeiter müssen Abstand halten

Wie in allen Impfzentren kommen dabei auch im Velodrom Mitarbeiter aller Berliner Hilfsorganisationen zum Einsatz. „Ich bin sehr stolz auf unsere motivierten Ehrenamtlichen, die hier schon seit einigen Tagen Abläufe geprobt haben“, sagt Jörg Koch, Regionalvorstand der Berliner Johanniter. Allerdings seien auch weiterhin mehr Hauptberufliche nötig. „Mehr Freistellungen von staatlicher Seite aus würden uns schon sehr helfen“, so Koch.

Wie bei Testläufen üblich, hapert es aber noch an der ein oder anderen Stelle: Sicherheitsmitarbeiter werden darauf hingewiesen, doch bitte selbst den Abstand untereinander zu halten. Das Video, das die Impfwilligen nach der Aufnahme der Personalien über den Impfprozess aufklären soll, ist noch nicht fertig. „Es sind Kleinigkeiten im Ablauf“, sagt Czaja, „aber für mich sind diese Orte hier vor allem Zentren der Hoffnung und Lichtblicke in dieser Pandemie.“

Und welcher Ort könnte dafür symbolischer stehen als das Velodrom? „Das habe ich immer vor Augen“, sagt Ferber und deutet auf die menschenleeren Ränge der Halle, „dass durch das, was wir hier machen, Großveranstaltungen wieder möglich und vor allem wieder normal werden.“

