Corona-Tagebuch: Drei Corgis als Corona-Killer

Der Lockdown in Berlin wird verschärft. Hoffnung stiften nur die Impfungen, besonders in der eigenen Familie. Corona-Tagebuch, Teil 10.

Berlin. Die Kurven der Corona-Statistik, sie sind trügerisch: Zu Weihnachten und Neujahr haben auch die Gesundheitsämter ihren Betrieb heruntergefahren. Todeszahlen auf Rekordniveau und die immer höhere Quote positiver Corona-Tests bilden die Realität Anfang Januar wohl genauer ab als Meldungen zu neuen Infektionen. Auch aus Angst, dass sich die britische Coronavirus-Mutation in Deutschland verbreitet, beschließen die Bundesregierung und die Länder eine Verschärfung des Lockdowns mit der Möglichkeit, den Bewegungsradius eines jeden einzelnen auf 15 Kilometer zu beschränken.

Hoffnungsvoll stimmt dafür die Tatsache, dass die EU einen zweiten Impfstoff zugelassen hat. Mit dem Vakzin von Moderna ergibt sich die Chance, dass sich bald mehr Berliner den Piks setzen lassen können, mit Ampullen, die keine aufwendige Lagerung brauchen bei minus 70 Grad.

Sonntag



Die Substanz ist schwach, die weiße Pracht mit Schlamm gestreckt. So tragen alle sechs Schneemänner im Pankower Bürgerpark ein schwarz verschmiertes Kleid. Ein Husky zerrt sein Herrchen über die spärlich gepuderte Liegewiese. Nein, der erste Schnee des Jahres kann Berlin nicht in Winterberg verwandeln. Und das ist auch gut so – denke ich mir beim Sonntagsspaziergang mit Blick auf den überfüllten Ort, der vor Ausflüglern in ihrer kollektiven Schnee-Manie kapituliert. Obwohl die öffentlichen Toiletten dort als einziges Zeichen der Gastlichkeit geöffnet sind, pinkeln die Skifahrer in die Vorgärten, habe ich in den Nachrichten gelernt.

So ist es im fortwährenden Lockdown: man unterstellt Corona-Einschränkungen, wo gar keine sind. Und man sieht sich und seine Lieben, seine eigene Unternehmungslust und sein Streben nach Geselligkeit nie als Problem. Superspreader, das sind immer die anderen.

Apropos: Jetzt im Januar, sage ich mir beim Beobachten der auf Abstand bedachten Parkbesucher, kann sich der gemeine Berliner endlich mal als vernünftig empfinden. Im Sommer empörten sich noch Bayern über Raves in unseren Grünanlagen und Schlauchboot-Partys auf unseren Kanälen. Im Winter bietet die mit Pandemieregeln gebändigte Stadt weniger Anreiz zur Hordenbildung als das Sauerland. Zumindest, seitdem der Glühwein to go auf die Liste der verbotenen Vergnügungen rutschte.



Meine Liebste lässt sich in unserem Stammcafé am Bürgerpark zwei Stück Kuchen in Papier wickeln. Auf die Milchkrone unseres Kaffees legen sich leise die Flocken, ohne dass man beim Trinken sagen könnte, was Schaum ist und was Schnee.



Infizierte in Berlin: 17.995, Tote: 1305

Montag



Die Weihnachtsferien sind zu Ende – der Lernraum Berlin war schon am Vorabend im Laufe von Wartungsarbeiten erstarrt. Und unsere Video-Konferenz läuft am Montag auf meinem Rechner auch nicht so viel flüssiger als jenes Online-System, das der Jugend Zugang zum Wissen geben soll. „Es funktioniert nicht - Punkt. Und es muss funktionieren – Punkt“ sagt der Berliner Elternvertreter Norman Heise zu holprigen Start des Lernportals.



Wenigstens gelange ich anders als viele Kinder mit ihrem Lernraum nach dem dritten Login wieder in unseren virtuellen Konferenzsaal. Dass ich wichtige Teile der Besprechung verpasst habe, ging in der allgemeinen Montagshektik unter. Andere Teile unseres Computersystems sind nach einem Cyber-Angriff grundsätzlich nicht zur Arbeit zu bewegen. Ich bekomme einen Termin für die antivirale Kur meiner Ausrüstung und bin guter Dinge, dass wir für den Gerätepark unserer Zeitung in Kürze die Herdenimmunität erreichen.

Heute ist einer dieser Tage, an denen mich die Arbeit im Heimbüro zu geistigen Ballett zwingt. Aber körperlich schaffe es nicht weiter weg als zur Kaffeemaschine in der Küche. In der Mittagspause ist deshalb eine Joggingrunde angesagt. Meine Fitness-Studio-Mitgliedschaft habe ich im ersten Lockdown gekündigt. Aber erst jetzt, im Laufe des zweiten Lockdowns, habe sie mich aus dem Vertrag entlassen.



Dass man draußen beim Sport sorglos durchatmen kann, dieser Vorzug gilt es bei Schneematsch mit nassen Füßen zu büßen. Die Überraschung des Tages erwartet mich auf dem Rückweg: Alfonso Lumumba, de Betreiber meiner Lieblingseisdiele, steht in der Tür seines Ladens. „Machst du etwa schon auf?“ rufe ich. „Motiviert genug bin ich“, ruft er lachend zurück. Ja, wir hoffen beide auf einen milden Winter. Ich bin sicher: Wenn es warm genug wird, dass die Eisdielen öffnen können, ist auch der längste Lockdown, den sich Karl Lauterbach vorstellen kann, vorbei.



Infizierte in Berlin:17.548, Tote: 1327

Dienstag



Heute führt mich ein Termin an die autofreie Friedrichstraße. Tatsächlich ist sie in dem Moment, als ich aus dem U-Bahn-Aufgang steige, noch viel freier als ich es vom letzten Besuch im Gedächtnis habe. Nur Fahrradkuriere verschiedener Lieferdienste spulen die breite Radspur entlang. Passanten, auf die sie Rücksicht nehmen müssten, gibt es nicht. Auch das muss eine Form von Verkehrswende sein. Nebenan auf dem Gendarmenmarkt tastet sich eine alte Dame mit Nordic Walking-Stöcken über das Pflaster – das einzige Lebenszeichen weit und breit. Die Kulissenhaftigkeit und Leere Berlins im neuen Jahr, sie ist in den eigentlich geschäftigen Teilen der Stadt am stärksten spürbar.



Als ich wieder hinunter in die U-Bahn steige, brüllt mir ein Obdachloser entgegen. „Was glotzt du so?“, schallt es von der Bank. Ich beruhige ihn und deute auf das Bild auf dem Boden, das mich zum Schmunzeln brachte. Es muss so gewirkt haben, als lachte ich über den Mann dahinter. Das Bild zeigt ein neues Piktogramm der BVG. Drei kleine Corgi-Hunde verheißen den 1,5 Meter-Sicherheitsabstand. Wenn die Mehrheit aller Berliner drei Corgis bei sich führt, denke ich mir, dann hätte das Coronavirus einen schweren Stand.

Abends erreicht mich via Smartphone die Nachricht über die Verschärfung des Lockdowns ausgerechnet im geselligsten Moment des Woche. 25 Teilnehmer sitzen mit mir im Ausschuss für Stadtentwicklung des Bezirks Pankow. Mein nächster Sitznachbar befindet sich zehn Corgie-Längen entfernt, die meterhohen Fenster des Altbaus an der Prenzlauer Allee lassen eisige Luft durch den Saal strömen. Ich trage Winterjacke und – auch wenn ich sie an meinem Platz ablegen dürfte – eine FFP2-Maske. So wie ich es bei Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen immer mache, wenn ich am Wochenende meinen Vater sehen möchte. Wer ebenfalls einen Hochrisikopatienten in der Familie hat, wird wahrscheinlich die gleiche Devise haben: Sicherheit ist wichtiger als Komfort.



Infizierte in Berlin: 17.356, Tote: 1390

Mittwoch



Die beste Nachricht der Woche: Meine Schwiegeroma hat einen Impftermin. „Sie wird gerade zu ihrem 99. Geburtstag immun sein und darf mit uns feiern“, freut sich meine Liebste. Ich hoffe, dass es wirklich so kommt. Und uns im Februar die Bewegungseinschränkung von 15 Kilometer nicht in Berlin festnageln wird – denn meine Schwiegeroma lebt in einem Heim in Fürstenwalde. Dort blieb sie im Dezember bei einem Corona-Ausbruch als einzige auf ihrer Etage gesund. Wochenlang verbrachten wir in großer Sorge. Mehrere Bewohner haben Weihnachten nicht mehr erlebt. Ich glaube, der 99. Geburtstag meiner geimpften Schwiegeroma wäre ein guter Grund, die 15 Kilometer-Lockdown-Leine ein wenig zu dehnen.



Infizierte in Berlin:17.387, Tote: 1445

Donnerstag



Das Jahr ist jetzt sieben Tage alt und es gab gefühlt noch keine einzige Sonnenstunde. Meine Tageslicht-Lampe neben dem Laptop läuft von früh bis spät auf stärkster Stufe. Draußen vor der Tür ist die Halde entsorgter Weihnachtsbäume wieder gewachsen. Unser Tante- Emma-Laden nebenan hat aufgegeben. Und die Meldung macht die Runde, dass weitere Leichenteile in einem Mordfall gefunden wurden, den Boulevardzeitungen dem „Kannibalen von Pankow“ zuschreiben - der wohl über meinem Kiosk gewohnt haben soll. Die Gereiztheit der Leute im Supermarkt hat die Nachricht über einen kompletten ersten Monat im Lockdown nicht gerade gelindert. Schneeregen ist das adäquate Wetter zum allgemeinen Befinden.



Also ein Versuch der Selbsterbauung in der Mittagspause: Ich blättere durch Erinnerungsfotos. Was war jetzt vor einem Jahr? Die Vorbereitung auf unsere anstehende Vietnam-Reise. Ich kann mich gut erinnern: Am Flughafen von Hanoi empfingen uns Schilder, die vor SarsCov2 warnten, als man Corona bei uns noch eine neuartigen Lungenkrankheit in China nannte. Die Schulen in Vietnam waren geschlossen, noch bevor es im Land eine Handvoll Fälle gab. Und einreisende Chinesen mussten für 14 Tagen in Quarantäne, die auf Feldbetten am Flughafen abgeleistet wurde.



Ich weiß noch, wie man uns im Hotel sehr nett darauf hinwies, dass es höflich wäre, ein Maske zu tragen – und dass wir uns darüber amüsiert haben, wie selbst Kinder Mund und Nase permanent bedeckten. Es waren Maßnahmen von etwas, das uns Virologen in Deutschland später als Eliminationsstrategie beschrieben. In Asien war man nie an einer „Normalität mit Corona“ interessiert. Man wollte lieber ein normales Leben ohne das Virus und war hart genug zu sich selbst zu einer Zeit, wenn es am meisten bringt.

Christian Drosten hat die Pandemie einmal als eine Naturkatastrophe im Zeitlupentempo beschrieben. Beim Anschauen meiner Urlaubsbilder denke ich mir: Wohl dem, der eine Katastrophe im Zeitlupentempo in ihrem harmlosesten Moment erkennt: Ganz am Anfang.



Infizierte in Berlin:17.642, Tote: 1487

Freitag



So viel zum Meldeverzug nach den Feiertagen: Ich erfahre, dass ein Bekannter, der zum Ende des Weihnachtswochenendes hohes Fieber und Schüttelfrost bekam, endlich das Ergebnis seines Corona-Tests bekommen hat: positiv. Der gleiche Befund, wie bei allen in seiner Familie, mit denen er offenbar gefeiert hatte. Kurz bevor diese Nachricht bei mir aufblinkt, habe ich die Meldung über den Tagesrekord von 1188 gemeldeten Corona-Todesfällen in Deutschland schaudernd weggeklickt.



Wenigstens scheint die Lage in einem Pflegeheim in Buch unter Kontrolle, wo nach einem Ausbruch im Dezember mindestens sieben Bewohner mit Corona-Diagnose gestorben waren. „Glücklicherweise sind keine neuen Infektionen aufgetreten. Seit gestern sind wir coronafrei und die Quarantäne ist aufgehoben“, schreibt mir die Sprecherin des Trägers auf meine Frage nach dem aktuellen Stand, den ich seit Bekanntwerden des Ausbruchs ständig abfrage.



Noch wissbegieriger zum Infektionsgeschehen sind die Mitarbeiter des Pankower Gesundheitsamts, die inzwischen in allen möglichen Immobilien in meiner Nachbarschaft Quartier bezogen haben. Sie telefonieren den Kontaktpersonen nicht nur im Keller des Rathauses hinterher. Im früheren Jüdischen Waisenhaus, wo sich eigentlich die Stadtbibliothek befindet, sehe ich im Vorbeifahren mit der Straßenbahn ihre Silhouetten in den erhellten Fenstern.



Nur am ersten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr haben die Kollegen Pause gemacht, schreibt mir unser Gesundheitsstadtrat Torsten Kühne zur Frage, wie sehr die Fallzahlen durch eine Unterbrechung der Erfassung verzerrt sein könnten. Anfang des Jahres war Pankow bei der Corona-Inzidenz der Bezirke ein paar Tage sogar der Berliner Primus. Warum kommt der einwohnerstärkste Teil der Stadt in der zweiten Welle wieder so glimpflich davon? Aus manchen Studien sei ein Zusammenhang zwischen dem Infektionsgeschehen mit Bildungsgrad, Einkommenssituation und Sozialstatus ablesbar, antwortet mir Stadtrat Kühne. Er wolle dazu aber nicht spekulieren.

Ich hingegen glaube: Um drei Corgi-Längen Abstand einzuschätzen, braucht man keine akademische Laufbahn.



Infizierte in Berlin: 17.975, Tote: 1547

Sonnabend



Unser Wecker klingelt um kurz vor acht. Denn der Heizungsableser hat sich für den Moment des Sonnenaufgangs angekündigt – wohl in der begründeten Hoffnung, dass am Sonnabend zu diesem Zeitpunkt alle zu Hause sind. Tatsächlich steht der Herr an diesem grauen Morgen tatsächlich wie angedroht mit Werkzeugkoffer in der Tür und bedeckt die Schuhsohlen mit Plastikschonern. Vorbildlich! Was er beim Eintreten nicht bedeckt, sind Mund und Nase. Als der Ableser schon an der ersten Heizung zu nesteln beginnt, frage ich etwas verlegen, ob er auch eine Maske hat. "Ja, hamwer auch," brummt der Mann – und zerrt seinen Schal ein Stück nach oben. Warum im harten Lockdown in Berlin Hunderttausende solcher Hausbesuche stattfinden müssen, bleibt mir ein Rätsel.

Vor dem Schlafengehen hatte ich gestern noch gelesen, dass die britische Corona-Mutante in Berlin nachgewiesen wurde. Und dass sie so ansteckend sein soll wie Windpocken.Heute bleiben wir zu Hause – und betrachten Urlaubsbilder aus Vietnam.

Infizierte in Berlin: 18.064, Tote: 1560

