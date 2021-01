Stammzellen-Spende: Die Chance, ein Leben zu retten

Berlin. Nein, sie hat kein Geld dafür bekommen. Julia Peterk (20) hat sich vielmehr freiwillig tagelang ein Bündel Spritzen in den Bauch gespritzt. Weil sie helfen wollte. Die junge Lehramt-Studentin aus Berlin, aufgewachsen in Neukölln und mit ihrem Freund gerade in die erste eigene Wohnung nach Schöneberg gezogen, hat Stammzellen aus ihrem Blut gespendet. Dadurch hat sie es einer anderen jungen Frau ermöglicht, weiterzuleben - und ihre Leukämie zu überstehen. Eine besondere Art der Blutspende.

Weltweit erkrankt alle 35 Sekunden ein Mensch an Leukämie beziehungsweise Blutkrebs, diesen Wert hat die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) errechnet. Bei mehr als 300.000 Menschen führte die Krankheit im Jahr 2018 zum Tod. Leukämie, wovon es chronische und akute Formen gibt, gehört insgesamt zu den selteneren Krebsarten. Laut der Deutschen Krebsgesellschaft gibt es in Deutschland pro Jahr rund 13.700 neue Fälle. Prominente wie der FDP-Politiker Guido Westerwelle oder die Schauspielerin Christine Kaufmann sind in den vergangenen Jahren daran gestorben.

Studentin kennt die Frau nicht, der sie geholfen hat

Auch wenn die Chancen besser werden, kann noch längst nicht jeder Patient dauerhaft geheilt werden. Für viele Betroffene sei eine Stammzellspende die einzige Chance auf eine Heilung, berichten Experten der DMKS. Blutstammzellen sind wichtige Zellen, die im menschlichen Körper vor allem Reparaturaufgaben übernehmen. Die Stammzellen befinden sich im Knochenmark - aus ihnen werden kontinuierlich Blutzellen nachgebildet.

Auf die Knochenmarkspenderdatei wurde die Studentin Julia, genannt Jule, im Internet aufmerksam - und auch, weil ihre Mutter sich bereits vor Jahren als Stammzellspenderin in Berlin registriert hatte. "Das Thema hat mich irgendwann nicht mehr losgelassen", erzählt die 20-Jährige, die Gitarre und Klarinette spielt, bei den Pfadfindern aktiv ist, im fünften Semester an der Humboldt-Universität studiert und sogar schon ein Lehrerpraktikum in Ghana absolviert hat.

Jule kennt die Frau noch nicht, der sie geholfen hat. Sie weiß nur, dass sie eine US-Amerikanerin ist und dass diese unter 30 Jahren alt ist. Mehr wurde ihr von der DKMS wegen des Datenschutzes nicht gesagt. In zwei Jahren könnten die Frauen sich aber kennenlernen und zumindest telefonieren, wenn beide es wollen. Die Berliner Studentin hat der Amerikanerin schon jetzt einen Brief zum neuen Jahr geschrieben. Auf Englisch schreibt sie: "Ich weiß nicht, wie lange dieser Brief bis zu dir braucht, aber du sollst wissen: Obwohl ich dich nicht kenne, bist du eine sehr wichtige Frau für mich. Eines Tages würde ich dich gerne treffen, damit wir miteinander lachen können."

"Der Anruf hat mich unfassbar glücklich gemacht“

Zu der Stammzell-Transplantation kam es im Sommer 2020. Ein Glücksfall, denn erst wenige Monate zuvor hatte sich Julia Peterk bei der DKMS registriert. Die Datei enthält weltweit mehr als zehn Millionen Menschen, davon rund 6,7 Millionen in Deutschland. Doch bei weitem nicht jeder, der drin ist, wird tatsächlich auch zu einer Spende aufgefordert. Die Wahrscheinlichkeit, innerhalb der folgenden zehn Jahre zum Stammzellspender zu werden, beträgt nur etwa 1,5 Prozent.

Doch bei Julia Peterk kam schon nach kurzer Zeit der entscheidende Anruf von der Spenderdatei: Ihr Gewebe passe mit den Merkmalen einer Frau zusammen, die dringend gesunde Stammzellen benötige. „Dieser Anruf hat mich unfassbar glücklich gemacht, weil ich ja wusste, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist“, erzählt die Studentin. „Da ging ein Motivationsschub durch meinen ganzen Körper.“ Von da an habe sie an die unbekannte Frau gedacht und ihr Kraft gewünscht.

Nach der Benachrichtigung ging alles schnell: Sie wurde medizinisch gecheckt und ihr Blut auf Infektionserreger geprüft, bis die Ärzte ganz sicher waren, dass sie die passende Spenderin war. Danach der unangenehme Teil: die anfangs erwähnten Spritzen. Die Studentin musste ihrem Körper ein Medikament zuführen, durch das die Anzahl der Stammzellen gesteigert wurde, die dann über ein spezielles Verfahren direkt aus dem Blut gewonnen werden.

Vier Tage lang injizierte sie sich dafür ein ganzes Paket voll Spritzen in den Bauch. Das hätte auch ein Arzt übernehmen können, „aber ich wollte das lieber selbst in der Hand haben“, sagt die 20-Jährige. Ein komisches Gefühl, sagt sie, „aber die Nadel war sehr dünn und es klappte alles gut“. Zur Dokumentation hat ihre Schwester ein Video gedreht, in dem sie von der Vorbereitung auf die Stammzellspende berichtet – und auch von den täglichen Spritzen. Es ist auf der Webseite der DKMS zu finden.

Nebenwirkungen wie Fieber oder Kreislaufbeschwerden, die heftig ausfallen können, habe sie fast keine gehabt, nur leichte Kopf- und Bauchschmerzen. Als der finale Eingriff im Krankenhaus folgte, bei dem ihr Blutstammzellen entnommen wurden, war sie aufgeregt. "Wegen Corona durfte mich ja leider niemand begleiten“, erinnert sie sich. Etwa fünf Stunden dauerte die Blutstammzellen-Entnahme.

Abstrich von der Wangenschleimhaut selber vornehmen und einschicken

Da sich Stammzellen nach der Entnahme wieder nachbilden – ähnlich wie bei der Blutspende –, ist es möglich, in seinem Leben mehrfach zu spenden. Julia Peterk würde das tun. „Die Erfahrung hat mich wirklich gestärkt. Wann bekommt man schon mal die Chance, jemandem das Leben zu retten?“ Ihre Sicht auf das Leben habe sich seitdem verändert. Noch viel mehr Menschen in Deutschland könnten sich registrieren lassen, findet sie daher. Einige Bekannte hätten es mittlerweile getan, ihr Freund auch, obwohl der eigentlich Angst vor Spritzen habe. Und sie will noch mehr motivieren. „Die Registrierung ist so einfach wie ein Purzelbaum“, sagt Jule. Purzelbäume sind für die Sport-Lehramtsstudentin sozusagen die leichteste Übung – was sie übrigens auch formvollendet in ihrem Video vormacht.

Grundsätzlich kann jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren Stammzellspender werden. Der erste Schritt der Registrierung ist unkompliziert, man kann ihn mit einigen Klicks online bei der DKMS durchführen - oder bei einer anderen Spenderdatenbank wie etwa der Deutschen Stammzellspenderdatei (DSD). Dort bekommt man nach einer kurzen Online-Registrierung ein Typisierungs-Set zugeschickt, kann selber einen Abstrich von der Wangenschleimhaut vornehmen und dieses zurückschicken.

Alle Datenbanken bitten gerade jetzt um mehr Registrierungen. "Gerade in Zeiten des Coronavirus brauchen wir euch, um möglichst vielen Patienten einen passenden Spender zur Verfügung stellen zu können", heißt es bei der DSD. Julia Peterk wünscht "ihrer" Amerikanerin nur das Beste. Aus Berlin schreibt sie: "Hier am anderen Ende der Welt denkt jemand sehr stark an dich."