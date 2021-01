Zeitfracht verhandelt bereits über Verkauf des Firmensitzes

Der Zeitfracht-Firmensitz am Friedrich-Olbricht-Damm in Charlottenburg. Die Firma verhandelt bereits über den Verkauf des Geländes.

Zwei Interessenten wollen das Grundstück in Charlottenburg kaufen. Die Wirtschaftsverwaltung will den Logistiker in der Stadt halten.

Berlin. Vor einer Woche hatte die Geschäftsführung des Logistikers Zeitfracht erstmals offen über Abwanderungsgedanken aus Berlin gesprochen. Jetzt kommt heraus: Die Pläne sind offenbar weiter als bislang öffentlich bekannt gediehen. Denn nach Informationen der Berliner Morgenpost befindet sich das Unternehmen derzeit schon in konkreten Verkaufsgesprächen über den bisherigen Firmensitz am Charlottenburger Friedrich-Olbricht-Damm. Zeitfracht wollte das auf Anfrage nicht bestätigen. „Gerüchte kommentieren wir nicht“, sagte ein Sprecher.

Es soll aber konkretes Interesse von zwei möglichen Käufern geben. Um das Grundstück bietet den Informationen zufolge auch der Kurier-Express-Paket-Dienstleister DPD mit, der schon heute einen großen Teil des Zeitfracht-Geländes nutzt. Über den zweiten Interessenten wurde zunächst nichts bekannt. Zeitfracht, so heißt es von einer mit dem Vorgang vertrauten Person, will mit dem Geld aus dem Verkauf in ein neues Grundstück und Immobilien investieren. Ob das in Berlin sein wird, ist allerdings offen.

Firma beklagte langwierige An- und Abmeldung von Lkw

Der Logistiker Zeitfracht zählt mit einem Jahresumsatz von mehr als 500 Millionen Euro zu den größeren Unternehmen in der Hauptstadt. Für das Unternehmen, das größere Standorte in Erfurt, Leipzig und im niedersächsischen Heeslingen hat, arbeiten deutschlandweit rund 3000 Beschäftigte, 1000 von ihnen sind am Stammsitz in Berlin gemeldet. Zeitfracht ist zuletzt vor allem im Logistik-Bereich gewachsen: Seit 2019 gehört der Buchgroßhändler KVN zur Firmengruppe, seit dem vergangenen Jahr zudem der Elektronikprodukte-Händler First Wise, der rund 1800 Online- und Einzelhändler beliefert.

Zeitfracht hatte in einem Morgenpost-Gespräch Kritik an der Berliner Verwaltung geäußert. „Wir haben in Berlin 30 Lkw an- und abgemeldet. Bei unseren Niederlassungen waren es etwa 400. Dort haben wir zwei Tage dafür gebraucht. In Berlin haben wir zehn Monate damit zugebracht“, hatte der Finanz-Chef der Firma, Wolfram Simon-Schröter, erklärt. Simon-Schröter kritisierte zudem den fehlenden Austausch mit der Berliner Politik. In Thüringen zum Beispiel werde Unternehmen wie Zeitfracht hingegen der rote Teppich ausgerollt.

Berlins Wirtschaftsverwaltung widerspricht

Die Berliner Wirtschaftsverwaltung will das auf Anfrage so nicht stehen lassen: Die Senatsverwaltung kenne das Unternehmen gut, heißt es in einem Statement. Ebenso bestünden Kontakte zwischen Zeitfracht und der Wirtschaftsförderung des Landes, Berlin Partner. „Wir stehen als Gesprächspartner für Standortthemen immer bereit, müssen aber auch angesprochen werden, wenn es an einer Stelle haken sollte oder Unterstützung gewünscht wird. Dieses Angebot steht allen Unternehmen des Landes Berlin zu. Wir bleiben auch mit der Firma Zeitfracht in engem Austausch“, so ein Sprecher von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne).

Auch dem Vorwurf, die Anmeldungen von Lastwagen habe länger als üblich gedauert, widersprach die Verwaltung. Es sei lediglich ein Fall bekannt, der Zeit gebraucht habe. Dabei sei es um ein Fahrzeug gegangen, zu dem noch ein gesondertes Gutachten erstellt werden musste. Der Prozess habe vier Wochen in Anspruch genommen – nicht mehrere Monate, hieß es.

Zeitfracht würde gerne in die Nähe des BER ziehen

Die Wirtschaftsverwaltung intensiviert nun nach Morgenpost-Informationen die Bemühungen, Zeitfracht in Berlin oder zumindest in der Region zu halten. Der Logistiker liebäugelt mit Grundstücken in der Nähe des Hauptstadtflughafens BER in Schönefeld, steht aber auch einem gänzlichen Wegzug aus Berlin offen gegenüber. Mit Wirtschaftsfördergesellschaften anderer Standorte hatte es bereits Gespräche darüber gegeben. Zuletzt hatte auch Pops Staatssekretärin Barbro Dreher (Grüne) mit dem Unternehmen den Austausch gesucht und versucht, die Wogen zu glätten.