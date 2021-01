Auto trifft Radfahrer beim Abbiegen: Eine Schwerverletzte

Berlin. Ein Radfahrer ist von einem abbiegenden Auto in Berlin-Moabit erfasst und schwer verletzt worden. Der 78-jährige Radfahrer kam am Freitagabend mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 25-jährige Autofahrer demnach aus der Jagowstraße nach links in die Straße Alt-Moabit abbiegen, während der Radfahrer die Kreuzung überquerte.

Zur Ampelschaltung an der Kreuzung machte die Polizei in ihrer Mitteilung keine Angaben. Der Unfallbereich sei für rund vier Stunden voll gesperrt gewesen, hieß es.