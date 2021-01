Berliner Verwaltung setzt wieder wieder auf Präsenztermine

Wer sich an- oder ummelden möchte, muss das inzwischen wieder vor Ort tun. Ummeldungen von zu Hause aus gehen nicht mehr.

Vier Monate lang war es in Berlin möglich, sich schriftlich umzumelden. Warum die Stadt trotz Pandemie nun wieder auf Anwesenheit setzt.

Berlin. Eigentlich ist es paradox. Die Corona-Infektionszahlen sind nach wie vor hoch. Kontakte sollen reduziert, die Wohnungen nur aus triftigem Grund verlassen werden. Die Politik appelliert an Unternehmen, ihren Mitarbeitern das Homeoffice zu ermöglichen. Und doch – seit dem 1. Januar 2021 ist es in allen Bürgerämtern Berlins nicht mehr erlaubt, sich schriftlich und somit bequem von zu Hause aus umzumelden. Der diesbezügliche Beschluss der Senatsverwaltung des Inneren vom 4. August 2020 ist nicht über den 31. Dezember hinaus verlängert worden. Damit entfällt die rechtliche Grundlage, die nötigen Unterlagen zur Ummeldung per Post oder E-Mail einzureichen. Trotz Pandemie wird nun wieder auf Präsenztermine gesetzt.

Tatsächlich herrscht über diese Entscheidung in den Bürgerämtern der Stadt aber eher Erleichterung. Von den rund 450.000 Meldevorgängen jährlich sind bis Ende 2020 rund 40.000 Anträge schriftlich gestellt worden. Mit zahlreichen Problemen für die Mitarbeiter der Behörden. Rechtlich stand der Beschluss des Senats ohnehin auf wackeligem Grund – denn das Bundesmeldegesetz schreibt eigentlich vor, dass eine Anmeldung immer persönlich zu erfolgen hat. So soll die vorgeschriebene Feststellung der Echtheit von Dokumenten sichergestellt werden. „Die Anzahl von Scheinmeldungen ist mit der Möglichkeit der schriftlichen Bearbeitung gestiegen“, sagt Sara Lühmann, Sprecherin des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, „Scheinmeldungen können viel leichter vor Ort verhindert werden, da entsprechende Überprüfungen sofort erfolgen können.“

Präsenztermine sparen Bearbeitern und Bürgern viel Zeit

Zudem sparen die Präsenztermine sowohl den Bearbeitern als auch den Bürgern nach Angaben der Ämter viel Zeit und Aufwand. Vom Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf heißt es beispielsweise, dass trotz ausführlicher Hinweise in der Dienstleistungsdatenbank in exorbitant vielen Fällen fehlende, unvollständige oder nicht verwendbare Unterlagen eingereicht worden seien. „In der Folge sind zahlreiche Rückfragen oder gar Bitten um persönliche Vorlage oder Neubeantragung erforderlich gewesen“, so ein Sprecher der Innenverwaltung. „Dies führte für viele zu einer längeren Bearbeitungsdauer als sonst.“

Katrin Schmäke vom Bezirksamt Charlottenburg Wilmersdorf ergänzt: „Der Zeitaufwand für die Bürgerinnen und Bürger ist ohnehin höher, da ein weiterer späterer persönlicher Besuch in jedem Fall notwendig ist, um etwa den Personalausweis zu aktualisieren.“

Es wundert daher nicht, dass die Bürgerämter nun wieder Vorzugstermine für Anmeldungen vergeben. Und auch nicht, dass der Andrang groß ist – das Terminkontingent für alle Dienstleistungen der Bürgerämter ist für Januar bereits zu ca. 90 Prozent ausgebucht, allein das Bezirksamt Pankow hat insgesamt schon 4672 Präsenztermine vergeben.

„Der pandemischen Lage wird in den Bürgerämtern durch ein ausführliches Hygienekonzept Rechnung getragen“, versichert derweil ein Sprecher der Innenverwaltung, „dies gewährleistet neben einem regulierten Einlass ausschließlich nach Terminvereinbarung auch das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln.“ Maßnahmen, damit die Präferenz für die Präsenz in Pandemie-Zeiten nicht doch noch zum Problem wird.