Verkehrskontrollen Berliner Polizei schafft 19 neue Blitzer an

Berlin. Zur Kontrolle von Geschwindigkeitsverstößen will die Berliner Polizei 19 neue Handlasermessgeräte anschaffen. Das geht aus einer Ausschreibung der Polizei auf der Vergabeplattform des Landes Berlin hervor. Mit den neuen Blitzern will die Polizei bisherige Geräte aus ihrem Bestand ersetzen, die altersbedingt ausgemustert werden, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Insgesamt befänden sich demnach aktuell - wie auch künftig - 54 per Hand bedienbare Geschwindigkeitsmesser im Bestand der Behörde.

Die Sprecherin erklärte, dass die Beschaffung der neuen Geräte nicht im Zusammenhang mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem Dezember 2020 stehe. Die Richter hatten damals entschieden, dass Temposünder eine Einsicht in die Rohmessdaten der Blitzgeräte bekommen müssten. Andernfalls werde ihnen die Chance genommen, mögliche Messfehler geltend zu machen.

Gerichte ziehen Blitzer-Messungen in Zweifel

Nicht entschieden hatten die Verfassungsrichter damit jedoch über den grundsätzlichen Einsatz von Blitzern, die keine Rohmessdaten speichern. Dies ist bei vielen aktuellen Lasermessgeräten der Fall. Entsprechend können die Behörden den Betroffenen in diesen Fällen auch keine Rohdaten aushändigen. Das saarländische Verfassungsgericht hatte in einem solchen Fall daher im Sommer 2019 die Messungen des Lasermessgeräts Traffistar S 350 als nicht verwertbar eingestuft und erklärt, bei vergleichbar funktionierenden Geräten ebenfalls so zu entscheiden. Zwar entfaltete das saarländische Urteil keine Wirkung für das ganze Bundesgebiet. Die Berliner Polizei entschied sich zwischenzeitlich dennoch dazu, ihre neun Exemplare des Modells nicht mehr einzusetzen. Obwohl anschließend Berliner Gerichte dem Beschluss der saarländischen Richter auch bei Messungen anderer Modelle folgten, entschied sich die Polizei Berlin nur wenige Monate später dazu, wieder alle zur Verfügung stehenden Geräte einzusetzen.

Auf die kürzlich getroffene Entscheidung der Verfassungsrichter aus Karlsruhe hatte die Berliner Polizei hingegen gar nicht reagiert, weil Temposündern mittlerweile die Rohmessdaten auf Verlangen zur Verfügung gestellt werden.

Berlin bekommt 20 Blitzer-Anhänger

Um die Verkehrssicherheit auf Berlins Straßen zu erhöhen, war innerhalb der Koalition zuletzt vor allem von Seiten der Grünen die Forderung immer lauter geworden, mehr Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen. Die von Innensenator Andreas Geisel (SPD) geführte Innenverwaltung lehnte dies zwischenzeitlich jedoch mit dem Hinweis ab, die Beamten arbeiteten schon aktuell an der Kapazitätsgrenze und könnten weitere Bußgeldbescheide ohnehin nicht ausstellen. Dagegen argumentierte die Grünen-Fraktion, dass der Einsatz zusätzlicher mobiler Blitzer-Anhänger Personal einspare, das sonst mit manuellen Geräten Geschwindigkeitsmessungen vornehmen müsse. Letztlich einigte sich die rot-rot-grüne Koalition im Rahmen des Fußverkehrsteils des Mobilitätsgesetzes darauf, die bislang zwei Blitzer-Anhänger bis 2022 auf 20 Geräte aufgestockt werden. Zwei davon sollen schon im Januar kommen.

Daneben gibt es in der Hauptstadt auch insgesamt 33 stationäre Blitzer. Ein beträchtlicher Teil davon ist jedoch regelmäßig außer Betrieb. Immer wieder werden die Geräte mutwillig beschädigt. In anderen Fällen musste ihnen wegen Baustellen der Strom gekappt werden. Zuletzt waren daher zehn von ihnen abgeschaltet.