Moderna-Impfstoff wird kommende Woche in Berlin eingesetzt

Berlin. In Berlin wird ab der kommenden Woche auch der neu zugelassene Anti-Corona-Impfstoff der Firma Moderna eingesetzt. Dieses Präparat soll im Impfzentrum im Erika-Heß-Eisstadion im Stadtteil Wedding verimpft werden. Das sagte Mittes Gesundheitsstadtrat Ephraim Gothe (SPD) der Morgenpost. Die Sprecherin des Impfprojektes bestätigte die Pläne. Auch im Eisstadion werden laut Gothe Seniorinnen und Senioren auf persönliche Einladung geimpft.

Allerdings wird auf einem relativ niedrigen Niveau begonnen. Berlin 2.400 Dosen des Impfstoffes bekommen. Ende Januar sollen weitere 3.600 Dosen hinzukommen. In der sechsten Kalenderwoche werden 9.600 Dosen erwartet, Ende Februar dann 30.000.

Berlin erhält 29.500 weitere Dosen von Biontech/Pfizer

Vom bisher schon eingesetzten Vakzin der Firmen Biontech und Pfizer hat Berlin am Freitag weitere 29.500 Dosen erhalten. Davon werden 5.000 Dosen an die Krankenhäuser gehen, um mehr des hochbetasteten medizinischen Personals gegen eine Ansteckung schützen zu können, wie der Regierende Bürgermeister am Donnerstag im Abgeordnetenhaus sagte. Bisher habe Berlin nicht zusätzlich etwas für die Krankenhäuser tun können, weil der Impfstoff so knapp war.

Insgesamt sind bisher nach Daten des Robert-Koch-Instituts und der Senatsgesundheitsverwaltung bis Freitag 12 Uhr 26.406 Corona-Impfungen erfolgt. Damit ist das vorhandene Kontingent von 29.250 nahezu komplett ausgeschöpft worden. Eine weitere Charge dieser Menge wird als Reserve für die zweite Impfung zurückgehalten, wie die Senatsverwaltung via Twitter mitteilte. Die Quote der geimpften Berliner stieg auf 7,2 pro 1000 Einwohner, damit liegt Berlin über dem bundesweiten Wert von 5,7. In den Pflegeheimen sind mit 16.773 Personen nun gut die Hälfte der Bewohner einmal geimpft.

Impf-Kapazitäten in Berlin werden hochgefahren

Die Einladung der ältesten Berliner und der Transport mit dem Taxi auf Senatskosten zum Impfzentrum Arena funktioniert. Um die Veranstaltungshalle in Treptow stauten sich am Freitagnachmittag mindestens 100 Taxen, um Fahrgäste abzuliefern oder aufzunehmen. Taxifahrer berichteten, sie müssten lange warten auf eine neue Fuhre. Aber das sei immer noch besser, als anderswo in der Stadt zu stehen, wo es kaum Fahrgäste gebe.

Die Hilfsorganisationen bereiten sich darauf vor, die Impf-Kapazitäten in Berlin weiter hochzufahren in Richtung der Obergrenze von rund 20.000 Impfungen pro Tag. Am Wochenende sind in den bisher noch still liegenden Zentren am Velodrom und an der Messe Probeläufe für das Personal geplant. Man stehe bereit und könne binnen 24 Stunden den Betrieb hochfahren, sagte eine Sprecherin. Nach den bisher vorliegenden Meldungen über Impfstoff-Lieferungen kann es aber noch einige Wochen dauern, bis die vollen logistischen Kapazitäten ausgeschöpft werden können. Zuletzt wurden in der Stadt täglich nur rund 2000 Dosen verabreicht, zuletzt waren es knapp 2500.

