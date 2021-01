Corona-Hilfen: 56 Millionen Euro für Berliner Start-ups

Berlin. Ricardo Hummel, der Geschäftsführer des Berliner Catering-Dienstleisters MyMyCatering, hatte große Pläne. Ein zweistelliges Umsatzwachstum war für das Jahr 2020 angepeilt. Mut hatte vor allem das abgelaufene Geschäftsjahr gemacht. Die junge Berliner Firma war endlich im Markt angekommen. Etwa 1500 Bestellungen gab es vor Corona pro Monat, so Hummel. Das Unternehmen stellt das Essen nicht selbst her, sondern gibt Konzepte und Rezepte für die Gerichte an Catering-Unternehmen weiter, die dann deutschlandweit in den jeweiligen Regionen die Belieferung übernehmen.

„Wenn ich bei MyMyCatering bestelle, weiß ich, was ich bekomme, egal, ob ich in Hamburg oder in München bin“, sagt Ricardo Hummel (35). Seinem Unternehmen sei es gelungen, die recht fragmentierte Branche vergleichbar zu machen, so Hummel. Doch die Pandemie machte einen dicken Strich durch die MyMyCatering-Rechnung.

Das Start-up musste 20 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Zweistellige Umsatzeinbußen liefen im Verlauf des Jahres wegen Corona auf. Es drohte sogar, das Geld auszugehen. So wie MyMyCatering ging es vielen Start-ups. In einer Umfrage des Bundesverbands Deutsche Startups sahen sich zwischenzeitlich 70 Prozent der jungen Firmen in ihrer Existenz bedroht. Die Politik kündigte deswegen bereits im April Hilfen an. Bei vielen Start-ups floss das öffentliche Geld aber erst im Dezember – auch in Berlin.

Wie die zuständige Investitionsbank Berlin (IBB) der Berliner Morgenpost mitteilte, konnten mittlerweile Finanzierungszusagen über 56,1 Millionen Euro für 110 Start-ups erteilt werden. Die Antragsphase für die Hilfen war im August gestartet. Anders als etwa viele von der Pandemie betroffene Kleinst-Unternehmen, bekommen Start-ups allerdings keine Zuschüsse, sondern lediglich öffentliches Wagniskapital. Begrenzt war die Förderung auf 800.000 Euro pro Firma. Laut IBB laufe die Antragsphase noch bis Ende Juni dieses Jahres weiter. Die ursprünglich eingeplanten Finanzierungsmittel in Höhe von etwa 140 Millionen Euro seien noch nicht aufgebraucht, so ein Sprecher. Das Geld stammt zum größten Teil vom Bund, lediglich etwa 50 Millionen Euro muss das Land Berlin aufbringen.

Der Bundesverband Deutsche Startups hält die verlängerte Antragsphase für richtig, sieht aber noch Optimierungsbedarf. „Wir sind zuversichtlich, dass im weiteren Verlauf die Antragsstellung und Genehmigung noch schneller und unkomplizierter verlaufen werden und somit möglichst viele Start-ups, die durch die Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind, profitieren können“, so Sprecher Paul Wolter.

Start-up muss Förderantrag mithilfe von Investor bei der IBB stellen

Auch auf das Konto von MyMyCatering ging im Dezember das IBB-Geld ein. Die Finanzierung durch die Förderbank war allerdings an eine gleichzeitige Unterstützung der bestehenden Investoren geknüpft. Bei dem Catering-Anbieter lief das über den Anteilseigner BTH Berlin Technologie Holding GmbH. Der Technologieinvestor ist an 20 jungen Unternehmen beteiligt, für sechs davon habe man in Berlin die Hilfen aus dem Corona-Start-up-Programm beantragt, auch für MyMyCatering, sagt BTH-Finanzvorstand Oliver Schwarzer.

Das Verfahren dafür klingt vergleichsweise aufwendig. Bei der IBB musste sich Schwarzer mit der BTH zunächst als sogenannter Intermediär registrieren lassen und einen förmlichen Akkreditierungsprozess durchlaufen. Danach habe er die Anträge für die hilfsbedürftigen Start-ups eingereicht. Das öffentliche Geld floss dann nur in Verbindung mit einem weiteren Engagement der Investmentgesellschaft. Zusätzlich zu den 800.000 Euro der IBB stellten die Investoren einen Eigenanteil in Höhe von 30 Prozent der Höhe des Fördergeldes zur Verfügung. Das hat zur Folge, dass die IBB nun auch an MyMyCatering Anteile hält – und so eben auch an Erfolg und Misserfolg des Unternehmens beteiligt wird. „Wenn wir als Investor unser Geld bei MyMyCatering verdoppeln, würde auch die IBB ihren Betrag verdoppelt zurückbekommen“, erklärt Oliver Schwarzer.

Pop: Start-ups sollen gut durch Krise kommen

Neben dem sogenannten Baustein drei von MyMyCatering haben die Jung-Unternehmen der IBB zufolge noch zwei weitere Möglichkeiten, das Fördergeld zu erhalten. Bei Baustein eins erfolgt die Finanzierung über die von der IBB Ventures verwalteten VC Fonds Technologie beziehungsweise Kreativwirtschaft, so die Förderbank. Baustein drei beinhalte Nachrangdarlehen bis zu 800.000 Euro, die zu einem marktüblichen Zins vergeben werden. Die meisten Firmen haben den Zahlen zufolge aber den Weg gewählt, den auch MyMyCatering eingeschlagen hatte.

„Wir sind sehr stolz, dass Berlin mit diesem Finanzierungsweg wesentlich mehr Start-ups erreichen kann. Bisher wurden die Corona-Hilfen für Start-ups über Intermediäre für 73 Start-ups mit einem Volumen von 37,5 Millionen Euro zugesagt“, so Jürgen Allerkamp, Vorstandsvorsitzender der IBB. Berlins Start-ups sollen gut durch die Krise kommen, lässt sich Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) zitieren. „Mit den Corona-Hilfen können wir sie mit den Mitteln versorgen, die sie in der momentan schwierigen Phase benötigen“, sagt sie.

MyMyCatering hat nur mit weiterem Darlehen überlebt

Ganz auf die Hilfe der öffentlichen Hand konnten sich viele der Berliner Jung-Unternehmen allerdings nicht verlassen. Von der Ankündigung der Hilfen bis hin zur letztlichen Auszahlung verging etwa ein halbes Jahr. Bei MyMyCatering zum Beispiel stellten die bestehenden Investoren in dieser Phase ein eigenes Darlehen in Höhe einer niedrigen sechsstelligen Summe zur Verfügung. „Ohne die Unterstützung unserer bestehenden Geldgeber hätten wir es nicht geschafft“, sagt MyMyCatering-Geschäftsführer Hummel. Er rechnet damit, dass sein Unternehmen nun bis Mitte des Jahres über die Runden kommt. Er hofft, dass dann zumindest ein Teil des vor Corona gewohnten Lebens zurückkehrt.

MyMyCatering hatte zwar im Zuge der Pandemie sein Geschäft angepasst. Firmen können nun zum Beispiel auch Catering für Video-Team-Events buchen. Getränke und auch Speisen werden dann zu den jeweiligen Teilnehmern nach Hause geliefert. Das eigentliche Catering-Geschäft konnte diese Idee aber nicht auffangen.