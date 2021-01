IHK weist Müller-Kritik an zu wenig Homeoffice zurück

Berlin. Einen Tag nach der deutlichen Kritik von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) an den aus seiner Sicht nicht ausreichenden Homeoffice-Angeboten der Berliner Wirtschaft, hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) die Vorwürfe zurückgewiesen. Hier werde zu Lasten der ohnehin schwer gebeutelten Wirtschaft eine unfaire und einseitige Phantomdebatte geführt, sagte die Berliner Kammer-Präsidentin Beatrice Kramm am Freitag.

Unternehmer hätten ein sehr vitales Interesse daran, dass die Beschäftigten sicher seien und sicher arbeiten könnten, so Kramm. „Wer seine Mitarbeiter ins Homeoffice schicken kann, tut dies auch – oder organisiert die Präsenzarbeit so, dass Ansteckungsrisiken minimiert werden. Denn nicht jede Tätigkeit kann ohne Weiteres ins Homeoffice verlagert werden, zudem gibt es auch eine Reihe von Beschäftigten, die zumindest gelegentlich lieber im Büro als zuhause arbeiten möchten“, sagte sie. Das sei zum Beispiel dann der Fall, wenn in einer Familie beide Elternteile zuhause arbeiten würden, es betreuungspflichtige Kinder gebe oder eine Wohnung keine Arbeitszimmer habe. Dann würde viele Beschäftigte die Möglichkeit der Präsenzarbeit sogar als Entlastung empfinden, erklärte Kramm.

Müller: „Es geht nicht, dass die Unternehmen weiter so tun, als hätten wir kein Problem.“

Müller hatte am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus erklärt, er glaube, dass die Arbeitgeber ihre Verantwortung deutlich stärker wahrnehmen müssten. „Überall, wo nicht direkt Dienstleistungen für die Bürger zu erbringen sind oder wo es um direkte Produktionsabläufe geht, muss es möglich sein, die Mitarbeiter zu Hause zu lassen“, sagte er. Und: „Es geht nicht, dass die Unternehmen weiter so tun, als hätten wir kein Problem.“ Wer darauf nicht reagiere, schade sich selbst und handle unsolidarisch.

IHK-Präsidentin Kramm reagierte darauf verschnupft. Die Argumentation unterschlage auch den großen Beitrag, den gerade die Berliner Unternehmen im Rahmen des sogenannten Homeschoolings geleistet hätten. „Mit Neid werden viele Eltern auf Länder wie Dänemark oder Finnland geblickt haben, wo Digitalunterricht tatsächlich echter Unterricht war. Hierzulande haben die Arbeitgeber stattdessen in den allermeisten Fällen stillschweigend akzeptiert, dass Teile der Arbeitszeit natürlich für die Betreuung der Kinder verwandt wurden. Statt ideologie-getriebene Debatten vom Zaun zu brechen, wäre die Politik also gut beraten, bei der Digitalisierung der Schulen erheblich an Tempo zuzulegen“, sagte Kramm. Auch bei Homeoffice-Fähigkeit der Berliner Verwaltung scheine es im Übrigen noch Luft nach oben zu sein“, so die Kammer-Präsidentin weiter.