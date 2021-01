Schärfere Corona-Beschränkungen in Brandenburg ab Samstag

Potsdam. Die verschärften Corona-Beschränkungen gelten in Brandenburg bereits von Samstag an. Das teilte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Freitag mit. Neben der Fortführung der bisherigen Beschränkungen für die Gastronomie sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind dann im privaten Bereich nur noch Kontakte mit einer Person außerhalb des eigenen Hausstand erlaubt, wie Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag nach der Kabinettssitzung erläuterte. Für Bewohner von Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer extrem hohen Zahl von Neuinfektionen sind dann touristische Reisen und Sport außerhalb eines Radius von 15 Kilometern um die Kommune untersagt. Die Regelungen sind vorerst bis zum 31. Januar begrenzt.

Abgesehen von den Abschlussklassen und den Förderschulen müssen die Schüler noch mindestens zwei Wochen zu Hause lernen. Sollten sich die Infektionszahlen günstiger entwickeln, könnten die Grundschulen vom 25. Januar an möglicherweise wieder für den Wechselunterricht geöffnet werden, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD).