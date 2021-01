Das Wochenende in Berlin und Brandenburg bleibt trocken

Berlin/Potsdam. In weiten Teilen von Berlin und Brandenburg bleibt es am Wochenende trocken. Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitagmorgen mitteile, könne in den kommenden Tagen nur vereinzelt mit Schnee oder Schneeregen gerechnet werden. Am Freitag hänge eine dicke Wolkendecke über Berlin und Brandenburg. Die Temperaturen liegen bei bis zu drei Grad knapp über dem Gefrierpunkt. In der Nacht zu Samstag kühle es auf bis zu minus zwei Grad ab.

Den Meteorologen zufolge kommt es am Samstag bei Höchsttemperaturen von bis zu einem Grad nur örtlich zu Schnee oder Schneeregen. Auch am Sonntag bleibe es in vielen Teile von Berlin und Brandenburg weiter trocken. Stellenweise lockerten die Wolken ein wenig auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei einem Grad.