Kriminalität 93-Jährige tot in Wohnung entdeckt: Ehemann in U-Haft

Berlin. Nach dem gewaltsamen Tod einer 93-Jährigen in Berlin-Neukölln ist Haftbefehl gegen ihren Ehemann erlassen worden. Der 83-Jährige sei dringend tatverdächtig, die Frau getötet zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend mit. Ihm werde Mord aus Heimtücke zur Last gelegt. Der Senior sitze nun in Untersuchungshaft.

Der Verdächtige hatte am Mittwoch selbst die Polizei über den Tod der Frau in der gemeinsamen Wohnung informiert. Die Polizei ging nach eigenen Angaben gleich von einem Gewaltverbrechen aus. Dies habe sich aus der Situation ergeben, in der die Leiche in der Mahlower Straße entdeckt worden sei.