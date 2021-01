Stein auf geparkten Polizeiwagen während Einsatz geworfen

Berlin. Ein Unbekannter hat einen Stein auf einen Polizeiwagen während eines laufenden Einsatzes in Berlin-Neukölln geworfen. Die Seitenscheibe des Spezialfahrzeugs von Kriminaltechnikern des Landeskriminalamtes wurde am Mittwochnachmittag zerstört, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Den Angaben nach war der Wagen vor einem Haus in der Mahlower Straße geparkt, in dem zuvor eine 93-jährige Frau tot gefunden worden war. Die Tatortermittler hätten dort Spuren gesichert. Ein Zusammenhang zwischen diesem Vorfall und dem Steinwurf dränge sich jedoch nicht auf, sagte ein Polizeisprecher.

Im Fall der toten Frau deuten die Umstände auf ein Gewaltverbrechen hin, wie die Polizei zuvor mitgeteilt hatte. Die Mordkommission ermittelt. Der 83-jährige Ehemann der Frau wurde festgenommen. Weitere Festnahmen gebe es bislang nicht, sagte der Sprecher.