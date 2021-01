Alba nach Maccabi-Pleite gelassen: "Auf der letzten Rille"

Berlin. Basketball-Bundesligist Alba Berlin nahm die Euroleague-Heimpleite gegen Maccabi Tel Aviv sehr gelassen hin. "Das kann man locker abhaken. Man hat gesehen, viel mehr war da nicht möglich. Man darf ja nicht vergessen, wir laufen auf der letzten Rille", sagte Manager Marco Baldi nach dem 73:85 am Donnerstagabend. Für Alba war es das dritte Spiel in nur fünf Tagen. Und die dritte Begegnung ohne vier Leistungsträger.

"Wir hatten eine sehr, sehr anstrengende Woche", sagte Guard Jonas Mattisseck. Ohne die verletzten Luke Sikma, Peyton Siva, Marcus Eriksson und Niels Giffey und weiterhin ohne Trainer Aito Garcia Reneses, der noch in der Corona-Quarantäne weilt, hatte das Rumpfteam zuvor viel Energie bei den Siegen gegen Bayern München und Baskonia gelassen. "Irgendwann merkt man auch die Belastung. Gegen Maccabi hat man von Anfang an gemerkt, wir sind nicht so hundertprozentig frisch sind", sagte Nationalspieler Johannes Thiemann.

Bis zum nächsten Heimspiel am Sonntag in der Bundesliga gegen die Gießen 46ers (15.00 Uhr/Magentasport) bleiben Alba nur zwei Tage Zeit zur Regeneration. "Wir versuchen den Tank wieder ein bisschen aufzufüllen", sagte Mattisseck. Denn auch den Tabellenvorletzten wollen sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. "Das ist trotzdem eine gefährliche Mannschaft. Die werden motiviert sein, von daher können wir da nicht relaxen", sagte Thiemann.

Und das Programm im Januar mit noch zehn Spielen bleibt straff. Baldi hofft daher auf die Rückkehr der Verletzten - allerdings auch nicht zu schnell. "Man darf nicht aus der Not heraus etwas früher machen, als man etwas normalerweise macht", sagte er. Letztendlich liegt die Entscheidung beim Spieler. "Sie müssen sich auch schon so weit fühlen, dass sie auch wieder ins Getümmel können", sagte Baldi.