Bettina Jarasch (Grüne): "Wir haben ein Bären-Ticket vorgeschlagen"

Berliner Morgenpost: Frau Jarasch, 96,6 Prozent Zustimmung bei Ihrer Nominierung, das sind ja kommunistische Verhältnisse bei den Grünen.

Bettina Jarasch: So gesehen muss ich froh sein um jede der fünf Enthaltungen, die es gab, damit wir nicht in kommunistischen Verhältnissen landen. (lacht) Aber ernsthaft, ich freue mich sehr über diese Zustimmung, denn die zeigt mir nicht nur, dass bei uns Partei und Person zusammenpassen. Sondern die zeigt mir auch, dass meine Partei das ernst meint mit dem, was wir vorhaben und mich in diesem Sinne auch ausstattet, mit dem, was ich für die nächsten Monate brauche.



Warum wollen Sie Regierende Bürgermeisterin werden, Frau Jarasch?

Ich bin die richtige Frau für diese Zeit, denn ich denke tatsächlich, dass jede Zeit ihre Aufgabe hat, und die Aufgabe dieser Zeit ist ziemlich klar gesetzt. Trotz der Sorgen um Corona, die in den letzten Monaten jetzt alles überdeckt haben, natürlich uns auch die nächsten Wochen noch beschäftigen werden, ist das Hauptthema, dass wir die Klimakatastrophe stoppen müssen. Und dass da auch das Land Berlin seinen Beitrag leisten muss. Das wollen wir Grüne zur Chefsache machen. Das ist der Grund, warum wir glauben, dass es gut ist, wenn die Grünen die nächste Regierung anführen. Und um das zu schaffen, braucht man sehr breite gesellschaftliche Bündnisse, denn da braucht es Akteure, da braucht es die Gesamtgesellschaft. Das ist ja eine große Herausforderung, das hinzukriegen. Und da bin ich die richtige dafür.



Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin der Grünen (links), und Christine Richter, Chefredakteurin der Berliner Morgenpost.



Warum? Im Gespräch als Spitzenkandidatin waren immer die Wirtschaftssenatorin Ramona Pop oder auch die Fraktionsvorsitzende Antje Kapek. Warum nicht eine der beiden, sondern Sie, die eher unbekannt ist?

Diese beiden Spitzenpolitikerinnen sind von sich aus zu dem Schluss gekommen, dass ich die Beste für diesen Job bin bin. Was übrigens zeigt, dass die beiden echte Vollblutpolitikerinnen sind, die sich einer Sache unterordnen können. Das bewundere ich sehr. Wir sind ein gutes Team, und das heißt, ich habe an meiner Seite eine starke Fraktionsvorsitzende und eine starke Wirtschaftssenatorin.



Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie drei sich dann zusammengesetzt, oder hat eine von den beiden Sie angerufen und gesagt: "Mensch, Bettina, willst du das nicht machen? Wir können uns nicht einigen." Wie lief das ab?

Es war kein Konflikt, der dahinter gestanden hat. Denn es waren die beiden, die natürlich erst eine Weile überlegt haben, wer von ihnen das machen soll. Das ist kein Geheimnis. Und dann zu dem Schluss gekommen sind, dass ich die Beste bin. Und ja, dann gab's Gespräche. Nicht nur eins, denn auch ich muss mir sowas natürlich in Ruhe überlegen. Dann haben mich irgendwann offiziell die beiden Landesvorsitzenden angefragt. Es ist ja schon Sache der Partei, jemanden zur Spitzenkandidatin zu nominieren. Aber das Gute daran ist, und das möchte ich ausdrücklich nochmal rausstellen, dass wir uns durch diese Gespräche auch wirklich als ein Team aufgestellt haben. Ich sehe das als ein Machtbündnis, das das mitbringt, was wir brauchen. Denn es ist ein großes Vorhaben, diese Stadt anführen zu wollen und den Wahlkampf gewinnen zu wollen.

Sie haben sich auch als Brückenbauerin bezeichnet. Welche Brücken wollen Sie denn bauen?

Ich glaube, dass in dieser Stadt eine ganze Reihe von Brücken gebaut werden müssen, weil sehr viele Themen, die eigentlich gemeinsame Aufgaben der Stadt sind, als ideologische Debatten geführt werden. Beispielsweise möchte ich eine Brücke bauen zwischen AutofahrerInnen und denen, die für den Ausbau des ÖPNV sind und für den Ausbau der Radwege, damit uns die Mobilitätswende, die wir ja begonnen haben, gelingt. Ich sehe dieses krasse Gegeneinander nicht.

Rot-Rot-Grün macht diesen Konflikt doch seit Jahren auf - Autofahrer gegen Radfahrer.

Ich sehe das nicht so. Es gibt unterschiedliche Lebenssituationen, und das ist allerdings etwas, was man ernst nehmen muss. Also es gibt Menschen, die beispielsweise in schlecht angebundenen Stadtrandlagen wohnen oder Handwerker, die ihre ganzen Gerätschaften transportieren müssen, Familien mit vielen Kindern, die das Auto für den großen Wochenendeinkauf brauchen. Es gibt auch gehbehinderte, mobilitätseingeschränkte Menschen. Es gibt diverse Gründe, warum Menschen tatsächlich ein Auto brauchen. Darauf muss Politik, auch grüne Politik Rücksicht nehmen. Das ist völlig klar. Auch diese Menschen für unsere Verkehrswende zu gewinnen, bedeutet, dass wir die Angebote, die Anbindungen verbessern müssen. Aber trotzdem glaube ich, dass der Kampf, der ideologische, der daraus gemacht wird, nicht weiterhilft. Damit meine ich übrigens nicht Rot-Rot-Grün, sondern ich stelle in dieser Stadt ganz allgemein fest, dass ganz schnell die Dinge so ideologisch, als ob sich da verfeindete Gruppen gegenüberstehen, diskutiert werden. Dabei haben die allermeisten Menschen, die ich kenne, ein Auto und fahren in ihrer Freizeit Fahrrad. Aber ihre Kinder fahren natürlich mit dem Fahrrad in die Schule morgens und so weiter. Das heißt mit anderen Worten, diese strikte Trennung gibt es so ja ganz oft gar nicht. Und wenn ich selber Autofahrerin wäre, ich sage jetzt wäre, weil ich mein Auto endlich abgeschafft habe, und ich weiß, dass meine Kinder jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule fahren, dann interessieren mich sichere Radwege und Kreuzungen natürlich brennend.

Wenn Sie so reden, was sagt denn dann Ihre Partei, was sagen denn Frau Günther und Frau Kapek dazu?

Ich fühle mich breit getragen. Ich habe ganz bewusst von Anfang an sehr deutlich gesagt, was meine Art Politik zu machen ist und was ich unter breiten Bündnissen verstehe und was ich glaube, was alles dazugehört. Ein Bündnis schmiedet man ja nicht nur mit Leuten, die in allen Dingen ganz genauso ticken und leben. Sonst wäre es ja gar kein breites Bündnis. Das bedeutet schon, dass man mit sehr unterschiedlichen Leuten gucken muss, ob es ein gemeinsames Ziel gibt, auf das man sich verständigen kann.



Mobilität ist schon ein zentrales Thema - in Berlin, im Wahlkampf, in Ihrer Partei. Frau Kapek will ein BGV-Zwangsticket für alle Berliner, um den Öffentlichen Nahverkehr zu finanzieren. Wollen Sie das auch?

Sie werden verstehen, dass wir das nicht so nennen. Wir reden über eine solidarische Finanzierung des Öffentlichen Nahverkehrs. Das ist etwas, was aber sehr viele Berlinerinnen und Berliner - übrigens gerade die mit geringen Einkommen - dringend brauchen. Denn die haben ja oft gar kein eigenes Auto, sondern sind auf einen guten ÖPNV angewiesen und auf kostengünstige Tickets. Deswegen reden wir von einer solidarischen Finanzierung, an der sich alle beteiligen sollen. Wir haben ein Bärenticket vorgeschlagen. Es gibt auch andere Finanzierungsmodelle. Wir haben uns da noch gar nicht festgelegt. Wir sagen nur eine Sache sehr, sehr deutlich: Wir haben jetzt gerade einen BVG-Vertrag beschlossen, der milliardenschwer ist. Wir werden sehr viel Geld in den Ausbau, in die Strecken, aber auch in neue Wagen investieren. Aber für alles, was wir noch mehr wollen, und da gibt's ja noch sehr viel mehr Wünsche, wird es zusätzliches Geld brauchen. Woher soll es denn kommen? Die Haushaltsmittel sind endlich, und wir wissen alle, dass wir in eine corona-bedingte Rezession auch in Berlin leider erst richtig reinkommen werden. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren auch mit weniger Geld auskommen müssen. Das heißt dann, dass für alles, was wir zusätzlich an ÖPNV-Strecken ausbauen wollen, zusätzliches Geld brauchen.





Sind Sie denn für ein BVG-Zwangsticket?

Wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe von Modellen. Es gibt eine Studie, bei der diverse Modelle durchgerechnet sind auf Finanzierbarkeit, auf rechtliche Sicherheit, auf Steuerungswirkung. Also schafft die solidarische Finanzierung des ÖPNV es auch wirklich, dass mehr Leute den ÖPNV nutzen oder nicht? Auch so einen Zweck können solche Instrumente haben. Die solidarische Umlage erfüllt vor allem zwei Zwecke, und die sind mir sympathisch. Sie erfüllt den Zweck, dass der ÖPNV für wenig Geld für alle Menschen in Berlin verfügbar ist. Wenn dadurch deutlich mehr Menschen den ÖPNV nutzen, dann würde sie sogar was bringen für Autofahrer und Autofahrerinnen, weil dann wirklich nur noch die mit dem Auto unterwegs sind, die es brauchen. Das heißt kein Stau mehr auf den Straßen. Insofern glaube ich, es wäre ein Win-Win Thema. Und so was mag ich ganz gerne, wenn alle Leute von Maßnahmen, die die Politik beschließt, auch wirklich was haben. Insofern finde ich es gut. Aber ich sage nochmal dazu: Es gibt verschiedenste Instrumente. Nur wer die alle nicht will, der muss dann mit einer besseren Idee kommen.



Okay, Ihre Antwort heißt also Ja.

Ich bin immer offen für bessere Instrumente, aber wir werden Instrumente brauchen.