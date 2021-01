Sawade: Berlins süßeste Seite ist gerettet

Berlin. Am Produktionsstandort der Pralinenmanufaktur Sawade in der Reinickendorfer Wittestraße verkosten die Mitarbeiter gerade schon süße Leckereien, die zu Ostern in die Geschäfte kommen sollen. Auch Sawade-Chef Benno Hübel (46) probiert fleißig mit. Hübels Favorit ist eine Osterei-Kreation aus zweifach schokolierter Mittelmeermandel-Marzipanrohmasse.

Hübel kann sich jetzt wieder voll auf den guten Geschmack, neue Spezialitäten und die Entwicklung seines Unternehmens konzentrieren. Denn der Pralinenhersteller, der wegen der Corona-Krise im August einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung stellen musste, ist gerettet. Der Berliner Finanzinvestor Fintura Corporate Finance hilft Sawade aus der Krise. Details zur finanziellen Unterstützung und zum Hintergrund des neuen Investors will Hübel auf Nachfrage nicht nennen. Nur so viel: „Es ist ein Partner, der in Berlin gut vernetzt ist."

Sawade wurde 1880 in Berlin gegründet

„Wir setzen nun alles daran, dass das Insolvenzverfahren bis spätestens Ende Februar 2021 aufgehoben wird“, ließ sich der Rechtsanwalt Oliver Damerius von der Restrukturierungskanzlei BBL Brockdorff & Partner in einer Mitteilung zitieren. Zuvor hatten die Gläubiger von Sawade dem Insolvenzplan zugestimmt, hieß es. Sawade-Chef Hübel sagt, er sei erleichtert, dass der Fortbestand seines Unternehmens nun gesichert sei. Er hoffe nun, das volle Potenzial von Sawade ausschöpfen zu können.

Sawade ist die älteste Schokoladen-Manufaktur in Berlin. 1880 wurde das Unternehmen in der Prachtstraße Unter den Linden gegründet. Hübel selbst hatte Sawade mit seiner Frau Melanie 2013 übernommen und den Sanierungsprozess angestoßen. Bundesweit werden die Schokoladen-Kreationen aus Reinickendorf bei über 300 Fachgeschäften und im eigenen Online-Shop verkauft.

In Berlin soll es bald noch mehr Sawade-Geschäfte geben

In Berlin betreibt das Unternehmen zudem fünf eigene Läden. Vor der Corona-Krise sei seine Firma nach eigenen Angaben stetig gewachsen, so Hübel. Als das Unternehmerpaar Sawade vor fast acht Jahren übernahm, hatte die Manufaktur 39 Mitarbeiter. Jetzt sei man bei rund 100 Voll- und Teilzeitkräften.

Der Einstieg des neuen Geldgebers ist für überlebenswichtig. Weil das Unternehmen im Vorjahr keine schwarzen Zahlen schreiben konnte, sei man bei Corona-Hilfen des Bundes nicht antragsberechtigt gewesen. Auch mit der neuen Finanzspritze im Rücken sei es nun entscheidend, dass der neuerliche Lockdown schnell vorbei sei. „Wir blicken positiv nach vorne, weil wir denken, dass noch vor Ostern die Geschäfte wieder öffnen können werden,“ sagt Hübel.

Zurückliegendes Weihnachtsgeschäft macht dem Unternehmen Hoffnung

Vor allem die Verkäufe rund um Feiertage wie Ostern sind für das Unternehmen wichtig. Das hat auch das zurückliegende Weihnachtsgeschäft gezeigt. Sowohl im Online-Shop als auch in Kiez-Filialen wie der in der Kreuzberger Bergmannstraße sei viel verkauft worden, so Hübel. „Die Leute haben viele Pralinen gegessen“, so der Sawade-Chef. Was seinem Unternehmen noch immer fehle, seien die Touristen. Das merke die Firma vor allem an zentralen Standorten wie im Kaufhaus KaDeWe oder den Hackeschen Höfen in Mitte.

Perspektivisch werde Sawade weitere Geschäfte in Berlin eröffnen, kündigt Hübel an. Das soll auch den Umsatz weiter ankurbeln, der seit dem Einstieg des Ehepaar Hübels bereits verdreifacht worden sei. Sawade setzte nach Morgenpost-Informationen vor der Corona-Krise jährlich einen höheren einstelligen Millionenbetrag mit dem Verkauf der Schoko-Spezialitäten um.

Alle Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt

Die Mitarbeiter von Sawade hat Hübel inzwischen wieder alle aus der Kurzarbeit geholt. Zwischenzeitlich, vor allem in den Sommermonaten, musste die Manufaktur dem Unternehmer zufolge einen „großen Teil der Mitarbeiter“ kurzarbeiten lassen. Inzwischen probiert sich die Belegschaft nicht nur wieder an neuen Oster-Kreationen, sondern hat auch gänzlich neue Ideen entwickelt.

Weil im Ende des Jahres vor allem die Adventskalender mit Sawade-Schokolade gut verkauft worden seien, sollen nun auch für Ostern und den Muttertag ähnliche Produkte auf den Markt kommen. Details nannte Hübel dazu noch nicht. Er hofft aber, dass die neuen Angebote von der Kundschaft ähnlich gut angenommen werden – und Sawade so auch auf dem Weg in die Zukunft helfen können.