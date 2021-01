Ungeduld der Wirtschaft wegen Impfstoff wächst

Berlin. Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) haben schnellere Fortschritte bei der Verabreichung des Impfstoffs gegen das Coronavirus angemahnt. UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck sagte am Donnerstag vor Journalisten in Berlin, wann mehr Impfstoff verfügbar sei, sei eine zentrale Frage bei der Bewältigung der Pandemie. „Wir brauchen sehr viel mehr Tempo und sehr viel mehr Impfstoffe“, so Amsinck. Die Wirtschaft könne man nicht durch ständige Lockdowns aus- und dann wieder einschalten. „Wir brauchen eine Perspektive."

Amsinck fordert darüber hinaus eine schnellere Auszahlung bei den Hilfsprogrammen für die Wirtschaft. Sollte etwa die Überweisung der Abschlagszahlungen noch länger dauern, müsse eventuell auch der Berliner Senat noch einmal einspringen, um die nötige Liquidität bei den Firmen zu schaffen. In den ersten Monaten des Jahres rechnet der UVB weiter mit Schwierigkeiten für die Unternehmen. Erst für 2023 erwarte er eine Rückkehr auf das Vor-Krisen-Niveau, sagte Amsinck.

UVB: Vorfahrt für Wirtschaft und Arbeitsplätze

In dieser für die Wirtschaft schwierigen Lage sei es, so Amsinck, unverständlich warum der Senat weiter über das Thema Enteignung großer Wohnungskonzerne spreche. Die Wohnungspolitik sei kein politisches Experimentierfeld, sagte er auch mit Blick auf den Mietendeckel.

„Niemand folgt dem Berliner Beispiel. Bundesweit gibt es stattdessen breite Bündnisse, um den Wohnungsbau zu beschleunigen. Daran sollte sich der Berliner Senat ein Beispiel nehmen und nicht einen solchen Irrweg beschreiten“, so der UVB-Hauptgeschäftsführer. Mit Blick auf die Abgeordnetenhauswahl im September forderte er für die kommende Legislatur eine Vorfahrt für Wirtschaft und Arbeitsplätze.

