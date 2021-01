Es ist eine beispiellose Attacke auf das Zentrum der US-Demokratie: In Washington stürmen wütende Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump das Kapitol. Dort sollte der Kongress den Wahlsieg von Joe Biden bestätigen.

Chaos und Gewalt in Washington: Trump-Anhänger stürmen Kapitol

Sturm auf das Kapitol So reagiert die Berliner Politik auf den Kapitol-Sturm

Berlin. Der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland, hat sich schockiert über die Vorgänge in den USA gezeigt. zum Auftakt der Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses verurteilte er am Donnerstag die Ausschreitungen rund um das Kapitol in Washington. "Der Angriff auf die Herzkammern der Demokratie ist ein Angriff auf alle Demokratien", sagte Wieland. Verantwortlich dafür sei der noch amtierende Präsident Donald Trump.