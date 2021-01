Glücksspiele Drei Lotto-Millionäre in Berlin in 2020

Berlin. Drei Berliner Lottospieler sind im vergangenen Jahr Millionär geworden. Ein Glückspilz aus Charlottenburg-Wilmersdorf gewann im Februar mehr als 2,7 Millionen Euro, wie aus einer Bilanz der Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB) hervorging, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Ein Spieler aus Friedrichshain-Kreuzberg gewann über 1,2 Millionen Euro im September. Der Millionär von der Nikolaus-Sonderauslosung im Dezember aus Hohenschönhausen (Gewinn: eine Million Euro) wird noch immer gesucht. Lotto Berlin rief dazu auf, noch einmal an den Kühlschrank oder ins Portemonnaie zu schauen.

2020 gab es laut Lotto genauso viele Millionäre wie im Jahr zuvor. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr über 36,2 Millionen Spielaufträge abgegeben, 200 000 mehr als 2019. Die Summe der Großgewinne (über 5000 Euro) ging zurück von knapp 24 Millionen auf rund 22,5 Millionen. Die Anzahl der Großgewinner sank ebenfalls von 799 auf 785 Gewinner.

Bundesweit zählten die Lottogesellschaften 2020 145 Millionengewinne - 20 mehr als 2019. Die meisten flossen ins bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen (31), gefolgt von Baden-Württemberg (29) und Bayern (17). Keine Millionengewinne gab es in Bremen, einen in Mecklenburg-Vorpommern und zwei in Hamburg. 1094 Mal wurden 2020 in Deutschland Lottogewinne von 100 000 Euro und mehr an Glückspilze überwiesen. Das waren 121 mehr als im Vorjahr.