Bauen in Berlin Milliardenschwere Schuloffensive geht an Unternehmen vorbei

Berlin.

Die Berliner Schulbauoffensive ist das größte Investitionsvorhaben der laufenden Legislaturperiode. Allein für den Neubau sind nach dem Stand des Investitionsprogramms 2017 bis 2021 knapp 2,8 Milliarden Euro eingeplant. Das entspricht nach Angaben der Senatsverwaltung für Finanzen rund 60 neuen Berliner Schulen. Doch die rund 2400 Berliner Baubetriebe gehen bei der Auftragsvergabe weitgehend leer aus. Und das, obwohl im Berliner Vergabegesetz ausdrücklich die Berücksichtigung des Mittelstandes gefordert ist.

„Die Bauten im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive werden nach wie vor in sehr großen Losen ausgeschrieben“, beklagt Manja Schreiner, Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau (FG Bau), in der rund 900 Berliner und Brandenburger Betriebe organisiert sind. „Wer einen jährlichen Mindestumsatz von 60 Millionen Euro verlangt, kennt die Umsatzgrößen der regionalen Unternehmen nicht oder – was nicht minder schlimm ist – nimmt die Ausgrenzung des regionalen Mittelstandes bewusst in Kauf“, wirft Manja Schreiner der für die Ausschreibungen zuständigen Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen vor.

Wer sich bewirbt, muss einen Jahresumsatz von mindestens 60 Millionen Euro nachweisen

Laut Definition der EU-Kommission gelten Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten, einem Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro und einer Bilanzsumme von bis zu 43 Millionen Euro als kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Tatsächlich heißt es aber in einer kurz vor Weihnachten abgeschlossenen Ausschreibung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, bei der ein „Generalunternehmer Hochbau“ für „6 bis 12 Standorte“ per Rahmenvereinbarung gesucht wird, ausdrücklich: „Aufteilung der Lose: nein.“ Zudem wird als „geforderter Mindeststandard des Unternehmens“ für die vergangenen drei Geschäftsjahre ein Umsatz von jeweils mindestens 60 Millionen Euro netto im Jahr gefordert.



Gleiches findet sich in weiteren drei Ausschreibungen, in denen jeweils Generalunternehmer für Rahmenvereinbarungen über vier bis zwölf Standorte gesucht werden. Dabei heißt es in § 5 des Berliner Vergabegesetzes: „Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichtigen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teilose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben.“

In der Hauptstadt dominieren kleine Betriebe



Nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg vom November 2020 haben 88,2 Prozent aller Betriebe des Bauhauptgewebes in Berlin weniger als 20 Mitarbeiter. Insgesamt erwirtschafteten die Berliner Betriebe mit ihren 25.340 Mitarbeitern im Schnitt lediglich einen baugewerblichen Umsatz in Höhe von 4,4 Milliarden Euro, damit betrug der Jahresumsatz der Betriebe 2019 im Durchschnitt lediglich 1, 8 Millionen Euro.



Lediglich überregional tätige (Groß-)Unternehmen oder Generalunternehmer könnten die Ausschreibungskriterien der zuständigen Senatsverwaltung erfüllen, heißt es deshalb bei der FG Bau. „Doch die schaffen weder Arbeits- noch Ausbildungsplätze vor Ort und zahlen ihre Steuern woanders“, so Schreiner weiter. Weil regionalen Fachunternehmen jedoch die Konditionen in der Subunternehmerkette nicht akzeptieren könnten und wollten, müssten oftmals osteuropäische Subunternehmen gefunden werden. „Sie halten sich häufig nicht an die deutschen Sozialstandards, was besonders pikant ist, da gerade dieser Senat angeblich so großen Wert auf die Einhaltung ebendieser legt“, sagt die FG Bau-Chefin weiter.

Besonders enttäuscht ist die Fachgemeinschaft, die zu Beginn der Schulbauoffensive eigens gemeinsam mit der Handwerkskammer Berlin eine Studie zur Einbindung des Mittelstandes in Auftrag gegeben und an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung übergeben hatte, dass diese zwar „wohlwollend zur Kenntnis“ genommen worden sei, aber keinerlei Vereinbarungen zur Folge gehabt hätte.

Verwaltung begründet Vergabekriterien mit Zeitdruck

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung weist die Kritik der FG Bau mit Verweis auf die gebotene Effektivität und Geschwindigkeit angesichts wachsender Schülerzahlen zurück. „Risiken - sowohl was Termine als auch Kosten anbelangt - müssen deshalb soweit wie möglich reduziert werden“, sagt Katrin Dietl, Sprecherin von Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke). Die Planung und Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen wird deshalb an Generalplaner (GP) und Generalunternehmer (GU) vergeben.



„Für die Auftragsausführung steht nach Abruf lediglich eine kurze Zeitspanne von 18 Monaten zur Verfügung. Die Bieter müssen in der Lage sein, diese ambitionierte Vorgabe einhalten zu können“, so Dietl weiter. Die Vergabe der Bau– und Planungsleistungen an nur einen Auftragnehmer sichere hierbei die qualitativen, terminlichen und wirtschaftlichen Ansprüche des Auftraggebers, da zu erwarten sei, dass die Umsetzung mehrerer gleichartiger Gebäude zu Synergien und Lerneffekten sowohl in der Planung als auch in der Ausführung führt.

Baukosten je Schule liegen zwischen 37 bis 50 Millionen Euro

Da erwartet werde, dass im Abstand von drei Monaten mit den einzelnen Baumaßnahmen auf den Grundstücken gestartet wird, müssten die Firmen zudem in der Lage sein, mehrere Bauvorhaben parallel abzuwickeln. Und dies „bei einem Bauvolumen von etwa 37 bis 50 Millionen Euro je Schulgrundstück, abhängig von den Gegebenheiten des Grundstücks und der Größe der Schulanlage", betont Dietl.



Zudem seien durchaus auch mittelständische Unternehmen im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive zum Zuge gekommen: So seien rund 230 Zuschläge an mittelständische Unternehmen und neun Zuschläge an Generalunternehmer aus dem gesamten Bundesgebiet sowie aus Österreich vergeben worden. „Ein großer Teil der beauftragten Unternehmen kommen aus der Metropolregion Berlin-Brandenburg. In der Folge eines GU-Auftrages profitieren weit mehr ortsansässige kleine und mittelständische Unternehmen “, sagt die Sprecherin.

Mehr zum Thema:

Das Berliner Baugewerbe bleibt außen vor